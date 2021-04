Ojetý konkurent Octavie Combi poráží Škodu její vlastní zbraní, v bazarech je ale přehlížen před 4 hodinami | Petr Prokopec

Některá auta jsou tak populární, že zastiňují téměř vše ostatní a v nabídkách prodejců ponechávají s minimem zájmu jinak zajímavé alternativy. Dobře pro ty, kteří si všimnou - druhá generace Peugeotu 308 SW má i vedle Octavie Combi co nabídnout.

Třetí generace Škody Octavia vtrhla na evropské trhy v únoru 2013. Přesně o čtyři léta později jsme se dočkali faceliftovaného provedení, s nímž ovšem dorazila velká lavina kritiky. Stál za tím hlavně „čtyřoký“ design přídě, který veřejnost rozdělil na dva tábory. Ten, ve kterém najdeme odpůrce, se přitom pozvolna rozrůstá s tím, kterak Octavia stárne. Vše pak ještě umocnil příchod čtvrté generace, které v rámci designu dává palec nahoru kde kdo. Zájemci o ojetiny se díky tomu dostávají do zapeklité situace, neboť nikdo netouží po voze, na který se jiní dívají skrz prsty, třebaže je kvalitní.

Pokud tedy z nějakého důvodu nechcete český liftback či kombík a nesedne vám ani jeho německý ekvivalent v podobě Volkswagenu Golf (či španělský, jímž je Seat Leon), může se vám jako zajímavá alternativa jevit Peugeot 308 druhé generace, který mezi nejpopulárnější ojetiny zdaleka nepatří a v souladu s tím jeho ceny klesají k zajímavějším hodnotám než v případě Octavie.

Také francouzský zástupce je k mání od roku 2013, přičemž o čtyři roky později byl rovněž modernizován. Pozornost tvůrců se pak rovněž zaměřila na příď, se světly si však značka hrála jen minimálně. Více se zaměřila na nárazník, kapotu a masku chladiče, kam dodala ikonické logo lva.

Peugeotu lze na rozdíl od Škody za facelift zatleskat, zvláště když kromě vizuálních změn došlo také na modernizaci techniky. Pod kapotou se totiž v roce 2017 vůbec poprvé objevil nový 1,5litrový turbodiesel, který svými 130 koňmi překonal i předchozí jedna-šestku. Neznamená to však, že byste objemnější motor, jenž byl k mání s 92 či 120 koňmi, měli zatracovat. Pohonná jednotka je totiž spolehlivá, na rozdíl od první generace Peugeotu 308, kdy jí nemile často odcházela turbodmychadla.

Pohonné jednotky přitom od onoho roku 2017 plní emisní normu Euro 6d-TEMP, problémy byste s nimi tedy neměli mít ani v německých městech. O trochu jiné je to již v případě benzinových motorů, které trpí na úniky oleje. Stejný problém trápí také převodovky, kvůli čemuž byste u nich měli v případě koupě vždy trvat na testovací jízdě. A co více, po jejím absolvování si dejte načas a následně zkontrolujte prostor pod vozem - pokud tam spatříte loužičku, víte, co dělat.

Nejde o jediné potíže spojené s benzinovými jednotkami, jakkoliv ty další se již týkají hlavně agregátů dostupných před zmiňovaným faceliftem. U jedna-dvojky i jedna-šestky je třeba počítat s rychleji odcházejícími bateriemi, stejně jako s vyšší spotřebou svíček a cívek. Ač tedy ceny relativně slušných z počátku výroby startují okolo sta tisíc korun, což je opravdu zajímavá cena, připravte si raději dvojnásobek na modernizované provedení. To je ale také zajímavá cena, zvláště pak na kombík s delším rozvorem (2 730 vs 2 620 mm) a vskutku obřím kufrem (660 litrů).

Lze pak už jen dodat pár slov o jízdě, která je bezproblémová a jemná. Peugeot 308 SW nikdy nepůsobí obhrouble, natož aby docházelo k výrazným náklonům karoserie. Obávat se ostatně nemusíte ani koroze. Ve finále je to tedy opravdu hlavně motorový prostor, na který je třeba dávat velký pozor. Jinak si můžete nadávat, že jste navzdory oněm kontroverzním světlometům nesáhli po Škodě Octavia Combi, která překvapivě za francouzským zástupcem zaostává i objemem zavazadelníku.

