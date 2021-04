Ojetý malý VW Golf je dnes až neskutečně levný, trápí ho ale velké problémy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Koupě tohoto auta z druhé ruky je tak trochu sázkou do loterie. Zejména generace 9N se kazí ve všech ohledech, u té novější potřebujete o poznání více peněz.

Po Volkswagenu Polo je v Česku podobná sháňka jako po větším Golfu nebo sesterských Škodách Fabia a Octavia. Neznamená to nicméně, že jde automaticky o dobrou koupi, ať už sáhnete po ojetém kousku od autobazaru či od soukromníka. Zvláště generace 9N vyráběná do roku 2009 totiž již začíná cenit své mnohdy zkažené zuby. Možná byste proto raději měli navýšit svůj rozpočet a sáhnout po novějším provedení, v jehož případě je problémů přeci jen o poznání méně. Jinak hrozí, že spadnete do opravdu hluboké finanční pasti.

Co je tedy v případě VW Polo z let 2001 až 2009 špatně? Možná by bylo lepší ptát se, kde vám riziko nehrozí. Problematických oblastí je opravdu hodně, ostatně německý Auto Bild vzpomíná na to, kterak Polo kompletně propadlo v dlouhodobém testu. Během 100 tisíc najetých kilometrů byla totiž ve velmi špatné kondici hlavně elektronika. To ostatně potvrdili majitelé v rámci průzkumů a technických kontrol, během nichž poukazovali na haprující okna, centrální zamykání a střešní okno.

Snad ještě více je třeba mít se na zřeteli po nahlédnutí pod kapotu. Hliníkové jednotky 1,0 a 1,4 byly známé zamrzáním, což VW nakonec musel vyřešit dodatečnými úpravami. Tříválcové jedna-dvojky u nás známé jako HTP byly pro změnu náchylné na poškození rozvodových řemenů, zatímco turbodieselům odcházela turba a praskaly hlavy válců. Kromě toho docházelo k prosakování systému Pumpe-Düse. Podprůměrné je pak i hodnocení výfukového systému, stejně jako palec dolů dostaly i brzdy.

Zajímavé přitom je, že lépe hodnoceno je Polo před faceliftem, tedy kousky vyrobené do roku 2005. Poté byl nicméně přitvrzen podvozek, což ke všemu zmíněnému přineslo zhoršené jízdní chování. Nová generace 6R/6C tak při svém příchodu na trh v roce 2009 měla co napravovat. To se jí částečně i povedlo, v roce 2017 však taktéž nemířila do důchodu se zcela čistým štítem. Ostatně Němci po sto tisících kilometrech vystavili jen lehce nadprůměrnou známku 2+.

Kde jsou tedy hlavní zádrhely? Znovu je třeba vyrazit do motorového prostoru, kde bývají potíže s rozvodovými řemeny spojené s motory 1,2 a 1,4 TSI. Pokud tedy po nastartování uslyšíte rachtání, ruce pryč, jinak před sebou máte poměrně drahou opravu. V případě jisté „nevycválanosti“ automatu DSG ovšem postačí zajet do servisu, kde vše dokáže vyřešit nový software. Kromě toho si sežeňte spolehlivého dodavatele svíček, ty oficiálně doporučované příliš nevydrží.

U nejstarších exemplářů mimo to hrozí únik oleje, stejně jako se budete muset připravit na výměnu brzdových kotoučů a zadních světel. Čekat vás pak nejspíše bude i koupě nových pružin, které často praskají. A počítat je třeba také s haprujícím monitoringem tlaku v pneumatikách. Tím ale kritika víceméně končí, v případě náprav, hřídelí, řízení či takové koroze již Polo dostává standardům Volkswagenu, alespoň těm oficiálně prezentovaným.

Celkový verdikt tak není jednoznačný. Ceny v případě generace 9N startují již okolo nějakých 15 tisíc korun, v takovém případě však pomalu strkáte hlavu do oprátky. Nástupce je pak k dispozici od 80 tisíc korun, ani taková suma ale není zárukou kvality. Na druhou stranu, i při navýšení rozpočtu nemusíte vždy dopadnout dobře, dobré rady odborníků jsou tedy tentokrát opravdu nad zlato.

VW Polo 9N z let 2001 až 2009 sice startuje nízko a dokáže zastat i roli rodinného vozu, zároveň se však může stát také hlubokou finanční propastí. Foto: Volkswagen



Generace 6R/6C z let 2009 až 2017 je na tom prostorově, motorově i kvalitativně lépe než předchůdce. Startuje však na třikrát vyšší sumě, přičemž ani ta není vždy zárukou bezproblémového provozu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec