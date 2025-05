Ojetý Opel Corsa má podle Němců smysl koupit v jedné generaci. Elektrické verzi se ale vyhněte za každou cenu, sežere vás zaživa včera | Petr Prokopec

Je paradoxní, že zrovna tak drahá a moderní verze představuje takový ohňostroj marnosti, ani Němci před tím ale nezavírají oči. Vyloženě skvěle na tom ovšem nejsou ani spalovací varianty, zejména pak předchozích generací.

První generaci Opelu Corsa jsme mohli přivítat již v roce 1982. Německý hatchback se následně dočkal rovněž emblémů Vauxhallu, Chevroletu a Holdenu, načež šestnáct let po svém debutu stál na úplném automobilovém trůnu - celkově se totiž na čtyřech kontinentech v roce 1998 prodalo 910 839 exemplářů, což stačilo na světové prvenství. Není tak překvapivé, že Corsu v nabídce některých ze zmíněných automobilek najdeme dodnes. Prostor k úspěchům má navíc paradoxně větší, neboť někteří z jeho velký rivalů, mezi nimi i Ford Fiesta, je již minulostí.

Když se podíváte na místní nabídku podobných vozů, zjistíte, že Corsa patří mezi ty dostupnější, neboť na její pořízení vám stačí 399 990 Kč. Pod kapotou v takové chvíli můžete počítat se 100 koňmi, které na přední nápravu posílá přeplňovaná jedna-dvojka. Výbava Edition pak mimo jiné zahrnuje i klimatizaci či multimédia doplněná 10palcovým barevným dotykovým displejem, více pak vlastně ani nepotřebujete. Pokud vám to ale nestačí, jste na vyšší výbavě GS po přihození pouhých 40 tisíc korun.

Kromě čistě benzinového 1,2litrového tříválce je Corsa k dispozici také s hybridní verzí této jednotky, sáhnout ovšem můžete i po zcela elektrické verzi. U té ale sice výkon narůstá na 136 koní, stát vás ovšem bude takřka dvojnásobek, a to 699 900 Kč. Něco takového je už těžké zkousnout, zvláště když jde o 4 061 milimetrů dlouhý hatchback, jehož maximálka byla omezena na 150 km/h. Horší však je, že baterie o kapacitě 50 kWh má stačit na 357 normovaných kilometrů, okolo 250 km bude reálných.

Horší využitelnost ovšem není jediným důvodem, proč byste se elektrické verzi měli vyhnout větším obloukem než čert kříži. Jak totiž hlásí kolegové z Auto Bildu, Corsa-e selhává již během první německé STK mnohem častěji, než by kdokoli počítal. To je značný rozdíl vůči spalovacímu provedení, které je momentálně doporučováno nejvíc. Za starší generace pak sice dáte výrazně méně peněz, ovšem v takové chvíli riskujete, že svůj účet vybílíte v rámci oprav. Či vám Corsa bude bez hnutí stát před domem.

Nač si tedy dávat pozor? Co se týče poslední generace, kterou v interních výkazech zdobí písmeno „F“, pak u spalovacích vozů zkontrolujte hlavně palubní software. Mimo to je kritizován také lak, stejně jako nerovnoměrné spáry mezi jednotlivými panely karoserie. Opel kromě toho svolal Corsu do servisů kvůli špatným směrovým světlům a bočním airbagům, načež si pohlídejte, aby vámi vyhlédnutý kousek měl vše za sebou. Jinak vám na mladší ojetinu s nižším nájezdem stačí zhruba 260 tisíc korun.

Corsa-e je jen o pár desítek tisíc korun dražší, což znamená, že její hodnota klesá raketovým tempem. A přesto ani poté nejde o investici správným směrem. Majitelé kritizují hlavně nespolehlivé dobíjení, stejně jako dotykové obrazovky multimédií, které mohou snadno zčernat. Stížnosti padají také na konto internetového rádia nebo kompresoru klimatizace. Největší problém ale leží v hmotnosti, které není uzpůsobeno zavěšení. To poté selhává 3,5krát více, než je průměr tohoto segmentu. Výjimečně pak z toho může i selhat řízení.

Elektrický ohňostroj marnosti tím ovšem nekončí. I přes opravdu šílenou cenu na čtyřmetrový hatchback totiž Corsa-e dojíždí rovněž na špatná světla, opravdovou tragédií jsou pak brzdy, neboť kotouče selhávají oproti průměru dvakrát častěji. Když si přitom uvědomíme, že elektromobily povětšinou sází hlavně na rekuperaci brzdné energie, je to pro Opel opravdu hodně špatná vizitka. Zvláště když takové problémy přichází po pár letech na trhu.

Benzinová ojetina poslední generace je tak skutečně tím jediným, po čem byste měli pátrat. Předchozí Corsa generací E a D má totiž problémy s pružinami, tlumiči či nadměrným únikem oleje z motorů. Palec dolů bez ohledu na stáří dostávají rovněž světla, stejně jako třeba cívky, boční airbagy a ruční brzda (E) nebo ložiska, klimatizace a špatně přilepené čelní okno (D). Opomenout pak nelze asi postupem času stále větší korozi.

Za nemalé peníze vám Corsa-e nabídne horší využitelnost i rozlet. Větším problémem je ovšem to, že je velmi nespolehlivá a její hodnota klesá raketovým tempem. Foto: Opel

