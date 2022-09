Ojetý švédský tank je dnes nesmyslně přehlížené zboží, paradoxně čím je starší, tím víc vydrží před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Jeho výrobce dnes už neprodává skoro nic jiného než SUV, tak daleko mánie s nimi spojená zašla. Kombík střední třídy přitom dokáže nabídnout v lecčem víc, nejstarší kusy poslední generace Volva V60 zaujmou nejen nižší cenou, ale i spolehlivější technikou.

Z Volva se za několik posledních dekád stal symbol bezpečnosti. V rámci spolehlivosti na tom nicméně Švédové nikdy až tak dobře nebyli, kupříkladu v žebříčku britského magazínu What Car? jim patří devatenáctá příčka z třiceti. Neznamená to nicméně, že byste je v autobazarech měli obcházet obloukem. Palce nahoru hlavně od techniků německého TÜV dostává celá šedesátková rodina, tedy modely XC60, S60 a V60. SUV je přitom hodnoceno o chlup lépe než sedan a kombík, také se z nich prodává daleko nejlépe, nicméně i další karosářské verze se dostaly do nadprůměru.

My se nyní zaměříme na kombík V60, jehož druhá generace se začala prodávat v červenci 2018. V bazarech tedy již můžete narazit na řadu exemplářů, z nichž všechny disponují přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem. Žádnou jinou kubaturu Švédové pro tento model nenabízí, jakkoliv zákazníci mohli volit mezi benzinovými, dieselovými a hybridními jednotkami. Na vrchol se postavilo provedení T8, které kromě spalovací jednotky disponuje i elektromotorem. Celkově pak produkuje až 408 koní výkonu a 640 Nm točivého momentu.

Naši kolegové z německého Auto Bildu pro změnu vyzkoušeli základ nabídky, tedy verzi D3 osazenou turbodieselem naladěným na 150 koní. Daný výkon míří pouze na přední kola, a to skrze osmistupňovou automatickou převodovku. S touto výbavou je možné dosáhnout stovky za 9,9 sekundy a maximálky 205 km/h, což nejsou nikterak okouzlující, ale ani ostudné hodnoty. Ostatně, když si uvědomíme, že Volvo nyní nejvyšší rychlost všech aut omezuje na 180 km/h, zmíněné dané údaje rázem vypadají lákavěji.

Co se oné spolehlivosti týče, zde lze jednoznačně dát palec nahoru. Experti poukazují na to, že ideálem je aktuálně modelový rok 2018. Druhá generace totiž sice přepřáhla z platformy P3 na novou modulární architekturu SPA, stěžejní technologie nicméně zůstaly zachovány. Došlo pak sice na jejich modernizaci, ta ovšem již nenarušila spolehlivost. Podobné je to pochopitelně i u mladších aut, s těmi je nicméně spojena vyšší cena, což kolegy otestovaný vůz jen potvrzuje.

Zmíněná verze D3 byla poprvé zaregistrována v listopadu roku 2019. Po zaplacení 44 450 Eur (cca 1,1 milionu Kč) přitom majitel najel jen 18 546 km, nyní tak kombík dává k dispozici za 33 690 Eur (asi 831 tisíc Kč). Máme tu tedy pouze čtvrtinový propad, který lze připsat hlavně nízkému nájezdu. Pořídit lze tedy i levnější kousky, ceny solidních nebouraných exemplářů s nájezdem do 150 tisíc km začínají asi na 400 tisících Kč. To opravdu není moc, většina zájmu zkrátka míří jinam. U více použitých vozů je třeba zaměřit se spíše na viditelné opotřebení, které naznačí péči vlastníků, vysloveně typické problémy se u vozu zatím neprojevily.

U exemplářů vyrobených po 21. lednu 2019 je nicméně třeba zkontrolovat, zda fungují autonomní brzdy, neboť senzory nemusí však detekovat překážku. Haprovat pak může i modul odesílající vaši polohu v případě havárie, u aut vyrobených mezi 10. a 22. zářím 2020 pak kritika míří k základním bezpečnostním systémům. Jelikož jde o pásy a další hardware, je třeba ověřit, zda se auto podrobilo svolávací akci.

Zmínit je třeba ještě problém zadního zavěšení, u kterého může dojít k uvolnění matek či šroubů. Tato nesnáz se přitom již týká většího počtu aut, jde o kousky vyrobené mezi 25. září 2018 a 1. dubnem 2019. Majitelé pak dále poukazují ještě na selhání převodovky či spojky, nesnáze jsou nicméně spojené i s elektroinstalací. Jde nicméně spíše o výjimečné případy, motory či brzdy jsou pak nejčastěji předmětem chvály.

Na druhou generaci Volva V60 lze pět spíše chválu, zvláště pokud jde o rané exempláře. Ty později vyrobené již mají na kontě trochu více neduhů, stále jde nicméně v rámci branže o nadprůměr. Ilustrační foto: Volvo

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.