Ojetý VW ID.3 láká už po pár letech na extra nízké ceny, koupě ojetého elektromobilu ale nebývá dobrý nápad

19.8.2025 | Petr Prokopec
Volkswagen ID.3 byl vůbec prvním zástupcem elektrické rodiny ID. Německá automobilka přetékala sebevědomím ještě před jeho premiérou, kdy zmiňovala, že po modelech Beetle a Golf nás čeká třetí významný mezník ve své historii. Dnes by nejspíše byla ráda za to, kdyby lidé a internet neměli paměť, neboť z ID.3 se spíše než co jiného stalo fiasko. Loni sice bylo prodáno 149 100 exemplářů, nicméně to je na celý svět, po všech chvalozpěvech a všemožných dotacích a dalších umělých podpor zkrátka málo.
U nás dnes ID.3 startuje na 799 900 Kč, což není až tak vysoká suma, ostatně ještě nedávno jste za základní verzi německého elektromobilu museli dát přes 1 milion korun. VW navíc podobně jako třeba Škoda u Octavie přistoupil k razantnímu zdražení Golfu, na který si tak nově musíte připravit 677 900 Kč. Protože dostáváte podstatně nižší výkon (115 koní proti 170 kobylám), mohli by lidé mít tendenci dávat přednost elektromobilu. Jenže reálně se tak neděje.
Pořizovací cena už není podstatný důvod, jde tu hlavně o použitelnost a náklady vlastnictví dané ztrátou hodnoty. V případě toho prvního lze u základního ID.3 možné počítat jen s bateriemi o kapacitě 59 kWh, což je ekvivalent 15litrové nádrže na naftu. S tou pochopitelně reálně daleko nedojedete, doplnění energie při maximálním dobíjecím výkonu 145 kW pak rychlé také nebude, a to ani za optimálních podmínek. Vedle toho je ovšem třeba počítat s nemalým propadem hodnoty - kousky z roku 2020 lze dnes pořídit od zhruba 250 tisíc korun, takže přišly nejméně o 75 procent své hodnoty, nominálně o tři čtvrtě milionu a víc. Za stejně starý Golf dáte podobné peníze, nový základ ale tehdy nestál ani 480 tisíc. To je ohromný rozdíl v penězích, o které za tak krátkou dobu přijdete.
Ač tedy s elektromobilitou měla být spojena jen samá pozitiva a sociální hodnoty, ve skutečnosti se tak neděje. Tedy minimálně ne v případě prvních majitelů. Co ti druzí? Na ty v bazarech čekají skutečně nízké ceny, které jsou ovšem pořád draze vykoupeny. Většinou za ně totiž pořídíte rané exempláře, které mají nemalé problémy s kvalitou zpracování i jednotlivých materiálů. Navíc některé pořád trápí zejména softwarové potíže, které použitelnost celého vozu dál komplikují.
VW se soustavně snažil vše napravit modernizacemi, ovšem některé problémy spojené hlavně s multimediálním systémem trápí majitele dodnes. Při volbě nejlevnějších a tedy nejstarších a nejvíce ojetých kousků s tím musíte počítat, možná by proto v případě zájmu o ID.3 nebylo od věci rozpočet navýšit. Zvlášť když u nich musíte počítat ještě s jedním negativem - vyšší nájezd už mohl vést ke ztrátě záruky na baterie (limit 160 tisíc km), jejich případný kolaps tak půjde na vaše triko. A ceny náhrad jsou sakra drahý špás.
I za nejmenší náhradní pakety dáte víc, než kolik jste zaplatili za celé auto, navíc ani časový limit záruky (8 let) není u pět let starých aut daleko. Právě proto může je koupě elektromobilu tak riskantní záležitostí, i proto těmto autům tak moc klesá hodnota v čase. U tohoto německého je navíc třeba zkontrolovat, že má za sebou všechny svolávačky, při nichž se řešila špatná ložiska řízení, airbag spolujezdce či selhání brzd. Vyjma softwaru je třeba ostražitost také u podvozku, neboť i základní verze váží 1,8 tuny. Zavěšení tak již mohlo dostat na frak.
Pokud auto projde technicky a nemá za sebou bůhvíjakou kilometráž, můžete to s ním zkusit. Připravte se ale na to, že pokud si vyberete 5 let starý vůz s nájezdem do 100 tisíc km, bez nějakých 360 tisíc Kč se neobejdete. A když si ho necháte do konce všech záruk baterie, cena vozu bude nepříjemně blízká nule, další tři roky vlastnictví vás snadno mohou stát dalších 200 tisíc Kč jen na ztrátě hodnoty. Důvodů, proč tomuto autu dát přednost před ojetým Golfem, je tak vyjma osobních preferenci poskrovnu - ani ojetý elektromobil nebývá dobrá koupě už kvůli své krátké životnosti a odpovídající křivce vývoje hodnoty v čase.
Ojetý ID.3 lze pořídit vcelku levně, vysoký nájezd ovšem již mohl vést ke konci záruky na baterie. Nižší nájezdy jsou pak vykoupeny vyšší cenou, která bude dál rychle klesat. A koupě náhradního paketu vás snadno může zruinovat - najít racionální smysl koupě takového vozu je těžké. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
