Ojetý VW ID.4 se dá už po pár letech služby pořídit velmi levně. Důvodů pro to je ale jako máku
Petr ProkopecTohle auto stíhá enormní propad hodnoty, což jej pro kupce ojetin činí pochopitelně přitažlivým. Cena však není to jediné, co klesá, stejně je na tom i kapacita baterií a jejich vyhlídky na další životnost. Přihoďte k tomu zdlouhavé dobíjení či diskutabilní kvalitu a rázem vše tak atraktivně nezní.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
včera | Petr Prokopec
Přesně před pěti lety rozjel Volkswagen dodávky elektrického SUV ID.4. Němci tehdy doufali, že půjde o nový firemní bestseller, vedle kterého budou prodeje spalovacích aut jen blednout. Dnes víme, že od pravdy byli na hony vzdáleni, ačkoli udělali první poslední, aby elektrická část jejich nabídky vypadala co nejlépe a ta spalovací naopak.
Neznamená to ovšem, že by ID.4 byl vyložený propadák, i když jak kde. V rámci Evropy je to takový jednooký mezi slepými, loni si toto SUV včetně verze ID.5 pořídilo na starém kontinentu 80 tisíc lidí. Spalovacích bestsellerů se prodalo násobně víc, ale není to nic. V Česku prodaných 90 aut (za celý rok) a meziroční pokles zdejšího odbytu o 35 % ale už moc smířlivě hodnotit nelze. I to ovšem při omezeném zájmu o ojeté exemplář stačí k tomu, aby se tento VW stal nedílnou součástí nabídek autobazarů.
Naši kolegové z Auto Bildu měli možnost vyzkoušet provedení ID.4 Pure Performance z roku 2021, které mělo najeto pouze 59 748 kilometrů. Ovšem i tak krátká doba používání a velmi skromný nájezd se postaraly o nemalý propad hodnoty. Vůz původně za 41 710 Eur neboli 1,018 milionu korun je dnes nabízen za 19 180 Eur (468 tisíc Kč), tedy asi za 45 procent původní ceny. Nikde ale není psáno, že se za takové peníze prodá. ID.4 z roku 2021 s podobnými nájezdy dnes v Německu startují na 18 tisících Eur (440 tisíc Kč) a na výběr je celkem z víc jak 2 tisíc podobných aut.
Nízkým prodejním cenám ostatně fandí už to, že se ID.4 zdá být skoro zosobněním toho, co je všechno je na elektrickém pohonu špatně. Pozitiva samozřejmě také existují, začít můžeme u prostornosti interiéru. ID.4 na délku měří 4 584 milimetrů, uvnitř však působí jako auto o třídu větší. Se zavazadelníkem schopným pobrat 543 až 1 575 litrů tak snadno dokáže naložit kdeco, problém je „jen” v tom, že už to nedokáže odvézt kdekam. Sedadla jsou ovšem pohodlná už v základu, za příplatek bylo možné sáhnout po ještě lepších. Chválu si pak odnáší i výhled ven, stejně jako pasivní bezpečnost. A opomenout nesmíme ani odhlučnění.
ID.4 je primárně zadokolkou, což se pozitivně projevuje také na jízdních vlastnostech. U verzí po faceliftu, který přišel na konci roku 2023, lze navíc počítat s elektromotorem AP550, který je o něco výkonnější a prý i efektivnější než původní jednotky. Za nějakých 40 procent ceny nového vozu se tedy ojetina jeví na první pohled zajímavě, skutečné problémy se ale skrývají pod povrchem. A málo jich není.
Začít můžeme už základním technickými parametry. Kolegy testovaná verze disponovala bateriemi o kapacitě 52 kWh, která v reálu vystačí na 230 až 330 km s velkým sebezapřením nebo při jízdě po městě a okolí. To z auta dělá dost jednoúčelový vůz. V závislosti na zvolené verzi pak navíc lze počítat s dobíjecím výkonem 50 či 100 kW, u dobíjecích stanic tedy budete čekat opravdu dlouho, pokud se někam vydáte. Lepší volbou jsou tak vozy s paketem 77 kWh, u kterých je možné počítat s až 450 km dojezdu a dobíjecím výkonem 185 kW. I tak ale dobíjení zabere aspoň 30 minut.
Horší je ovšem degradace baterií, po najetí 100 tisíc kilometrů mají pakety povětšinou 85 až 90 procent původní kapacity. Znamená to tedy, že verze s menšími bateriemi nemusí v zimě zvládnout už ani 200 km na jeden zátah, což použitelnost auta dál omezuje. Ceny náhradních baterií jsou pak tak brutální, že vůbec nepřichází v úvahu o nich uvažovat, to byste zbytek auta museli milovat jako vlastní dítě.
Na ID.4 jsou navíc jasně patrné snahy VW ušetřit, které se projevují jak větším množstvím tvrdých plastů i šedých povrchů, které jsou nepříjemné, tak jejich omezenou životností. ID.4 se při delším zápřahu rozpadá pod rukama, máme s tím své zkušenosti, o které už jsme se nejednou otřeli. Vyšší úrovně výbavy se postarají o lepší pocity, celkově je to ale pořád slabota.
U kousků před faceliftem musíte počítat také s problematickým softwarem, který ovlivňuje veškerou elektroniku od multimédií až po asistenční systémy. VW se navíc skoro veškerá tlačítka rozhodl nahradit dotykovým displejem, ovšem u starších kousků budete mít s tímto konceptem značné problémy, hlavně při jízdě ve tmě, kdy mnohé lišty nejsou osvětlené. Před koupí se tak kromě testovací jízdy doporučuje prověřit, že vše opravdu funguje.
Zkontrolujte pak rovněž brzdy, neboť ID.4 se podobně jako jiné elektromobily snaží využívat primárné brzdění motorem. A vzhledem k jeho omezené akceschopnosti s ním majitelé často nejezdí rychleji, aby standardní brzdy vůbec používali. To ovšem může vede k rychlé devastaci klasických kotoučů, které jsou kolikrát zralé jen na výměnu. Vyšší hmotnost vozu se pak negativně projevuje také na ložiscích náprav. Když tedy ve finále prodejcům nabídnete o 100 tisíc korun méně, než požadují, máte velkou šanci, že si s nimi plácnete. Jestli je to ale dobrý nápad, to si vážně musíte říci sami.
ID.4 nevypadá vyloženě špatně, jakkoli každému do oka nepadne. Uvnitř je pak dostatečně prostorný, vadit vám ale budou některé levnější materiály. To vše se ale dá přejít, na rozdíl od degradace baterií omezující už tak malou akceschopnost a malující nepříjemné výdaje po skončení záruky na akumulátor (8 let nebo 160 tisíc km). Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
