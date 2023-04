VW T-Cross je dnes nejlevnější cestou k modernímu německému SUV, jako ojetina v testu obstál před 8 hodinami | Petr Prokopec

Když zatoužíte po moderním SUV Volkswagenu, obvykle můžete pomýšlet na cokoli, jen ne na nízkou cenu. T-Cross je výjimkou. A i když dává místy najevo to, že vznikl s cílem být relativně laciný, ani v testu Němců si nevedl špatně.

Model T-Cross je dnes nejmenším a spolu s Taigem i nejlevnějším SUV Volkswagenu. Taigo koupíte dokonce ještě o fous levněji, problém z hlediska jeho dostupnosti je ale v tom, že do prodeje se dostalo teprve loni. Nemáte tedy šanci domoci se podstatné slevy za předchozí používání, to T-Cross je na trhu od roku 2019. A tak si v bazarech můžete vybírat.

Přesto se tento vůz dosud neobjevil ve většině studií zaměřených na spolehlivost. Protože se ale v podstatě jedná jen o upravený VW Polo, můžeme vzít zavděk také jeho daty, které jej staví kamsi průměru. I tyto informace připomínají, že VW při vývoji i výrobě přistupoval k úsporám na mnoha frontách. V případě exemplářů z počátku produkce se totiž ozývá v oblasti čelního sloupku nepříjemné skřípání a vrzání.

Majitelé si dost často stěžují také na jednotku 1,0 TSI naladěnou na 115 koní, neboť ta má ke kultivovanosti a uživatelské přívětivosti z podstaty daleko. Problémy jsou hlášené také se špatně kalibrovaným systémem start-stop. U kusů vyrobených mezi květnem a červnem 2019 pak automobilka instalovala špatné hlavové airbagy, které se v případě havárie nemusí plně nafouknout. Vyměnit je ale pochopitelně budete muset u dealerů, naštěstí aspoň zdarma.

Zkontrolovat nicméně v případě zájmu musíte rovněž karoserii a interiér. Parkovací senzory totiž VW dodává až s vyššími úrovněmi výbavy, což by asi jinak u 4,1metrového SUV nevadilo, nicméně T-Cross má natolik tlusté zadní sloupky, že parkování není jednoduchou záležitostí. Spíše než na odřená kola si proto dejte pozor na odřené nárazníky. Uvnitř pak hrozí škrábance na plastech, neboť VW v rámci zmiňovaného šetření použil tvrdší lacinější materiál.

I to připomínají kolegové z německého Auto Bildu, kteří otestovali jeden z prvních vyrobených exemplářů, jehož majitel za necelé tři roky najel 44 793 kilometrů. To není žádná hrozivá porce, ovšem i ta stačila na příchod prvních neduhů - jde jak o poškrábaný zadní nárazník, tak o poškrábané plasty uvnitř. Na motor 1,0 TSI si nestěžují a byť se opakovaně vrací k některým zjevným lacinostem, nakonec dávají autu palec nahoru - pro ně je to prostornější a stylovější Polo pro příměstské ježdění, v tomto ohledu T-Cross uspívá bez potíží. Naopak při snaze dát si nějaký ten „cross” nemá šanci výrazněji bodovat, naopak velmi dobře si vede z hlediska ochrany proti korozi, alespoň zatím - i spodek je prý jako z alabastru.

Auto ale nakonec nejvíce láká pořád tím samým, tedy cenou. Zatímco jako nové vyjde nejméně na 546 900 Kč a za jakkoli solidnější specifikaci dáte 700 tisíc Kč jako nic. Ojeté kousky můžete vybírat od nějakých 300 tisíc Kč. A kolem 370 tisíc korun, tedy cenu základní Škody Fabia s ničím na všech frontách, koupíte i kousky s 20 nebo 30 tisíci km na tachometru. Jestli je to dostatečně lákavá nabídka, posuďte sami, levnější moderní SUV VW ale dnes v bazarech opravdu neseženete.

VW T-Cross je spolu s modelem Taigo nejlevnějším a nejmenším SUV značky. Protože se ale vyrábí o tři roky déle, je jako ojetina k dispozici ještě mnohem levněji. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

