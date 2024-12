Ojetých Škod Octavia IV jsou už plné bazary, Němci v testu zjišťovali, co z ní zbývá po nejobvyklejší kilometráži

Petr Prokopec

Není bez chyb, s ohledem na to, kam se v posledních letech posunuly jiné kompaktní modely koncernu Volkswagen, si ale dál drží velmi slušnou úroveň. Zapomeňte ovšem na to, že byste ji v bazarech pořídili bůhvíjak levně, ani víc ojeté kusy z prvních let výroby nestojí málo.