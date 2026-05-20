Olej pro vaše sportovní auto „dojde už za měsíc”, varuje expertka. Některým dochází už teď a spása je v nedohlednu
Petr ProkopecPokud se v posledních letech nestačíte divit tomu, co všechno také může dojít, je třeba si do seznamu položek přidat další - motorový olej. Pokud si chcete být jisti, že nedojezdíte kvůli tomu, že domažete, nebude od věci se zásobit, dokud je čím.
včera | Petr Prokopec
Ceny pohonných hmot v Česku se stále pohybují nad 40 korunami za litr. Většinu ceny u nás pořád tvoří daně, nárůst v poslední době je ale pochopitelně důsledkem války na Středním východě, která odstartovala na sklonku února. Podobných důsledků je ale víc, neboť Hormuzský průliv zůstává uzavřený pro téměř veškerou dopravu, a tak jedna z hlavních námořních obchodních cest světa dál neplní svůj účel.
Jedním z dopadů je, že automobilkám i dalším subjektům dochází olej, jak ohlásila nejprve Toyota. Už při vydání odkazovaného článku jsme ale zmiňovali, že nastalá situace stěží dopadne jen na Japonce, tohle bude globální problém. A je, jak informuje CNBC. Ta s odkazem na Gabriella Twining, šéfku oddělení cen olejů ve firmě Argus Media, uvádí, že majitelé sportovních aut budou muset možná už za měsíc pověsit klíčky od svých na hřebík a zvolit jinou formu dopravy, pokud se tedy nic nového nestahe. V této oblasti je zřejmě nedostatek nejpalčivější, specializovaných olejů nepřekvapivě nevznikají vysoké zásoby.
Gabriella Twining nicméně naznačila, že problémy budou mít dříve nebo později všichni, neboť se tenčí zásoby základového oleje. Ten je řazen v pěti kategoriích, které se navzájem liší viskozitou a termální odolností. „Klíč se skrývá v názvu, neboť jde o základ veškerých maziv určených nejen pro automobilový sektor, ale také pro ten letecký či námořní,“ uvedla.
Její varování se nezdají být planá, jak potvrzuje Costa Kapothanasis, majitel společnosti Costa Oil, která se na přibližně 200 místech zabývá výměnami olejů. „Ozvaly se mi Mobil a Shell s tím, že již informovaly Costco a Walmart, že nemají, co by jim mohly dodat. Během pár dnů tedy v sekci olejů těchto řetězců očekávejte prázdné regály,“ zmínil na sociální síti X. Právě on dříve informoval o problémech Toyoty, toto je jen dal upřesnění
Leccos je zřejmé také z interního sdělení obchodního řetězce AutoZone, které uniklo na veřejnost. Jeho autor uvádí, že dodávky oleje v průměru poklesly o 40 procent. Dopad nastalé situace pak úsměv majitelům aut na tvářích nevykouzlí, neboť při nedostatečné nabídce a přetrvávající poptávce je třeba počítat s růstem cen. A to pořád ta lepší zpráva - pokud oleje dojdou, výměnu vůbec nepůjde provést.
Jako třešinku na dortu, který vám ovšem hodně ztrpkne v ústech, můžeme zmínit už jen vyjádření nezávislé asociace výrobců lubrikantů ILMA. Podle ní bude Střední východ bez jediné kapky základového oleje třetí kategorie, tedy nejvyšší viskozity, již v červnu. Pokud tedy nějaký od něj odvozený produkt zrovna ten používáte, nebude od věci se zásobit, Ostatně se zdá, že se zásobením oleji to budu letos složité celý rok, ať už se vládci Hormuzu domluví na čemkoli kdykoli.
Dalo se čekat, že problémy s nedostatkem oleje nezasáhnou jen Toyotu, další na ráně mají být supersporty jako ty od Ferrari. A pak vlastně úplně všichni a všechno. Ilustrační foto: Ferrari
