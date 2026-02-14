Oni se to naučí. Číňané ve srovnaní pneumatik rozválcovali konkurenci v testu na mokru, i když jsou pořád nejlevnější
Petr ProkopecDosud platilo, že pokud čínské „gumy” něčím válcovaly konkurenci, byla to cena. Anebo její poměr vzhledem k tomu, co za ni dostanete. Teď už to neplatí, pneumatiky značek jako Michelin, Bridsgestone nebo Continental dostaly v testu chování na mokru na zadek od Linglongu.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Oni se to naučí. Číňané ve srovnaní pneumatik rozválcovali konkurenci v testu na mokru, i když jsou pořád nejlevnější
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Dosud platilo, že pokud čínské „gumy” něčím válcovaly konkurenci, byla to cena. Anebo její poměr vzhledem k tomu, co za ni dostanete. Teď už to neplatí, pneumatiky značek jako Michelin, Bridsgestone nebo Continental dostaly v testu chování na mokru na zadek od Linglongu.
Jelikož jsem zjara slyšel zpívat kosa už tolikrát, že mi z toho dobře není, pamatuji si době i první pokus čínských automobilek o dobytí evropských trhů. Na ten došlo před nějakými dvěma dekádami, kdy se výrobci z Říše středu mohli pochlubit maximálně tak nízkými cenami. Jenže protože v té době jste Dacii či třeba Fiat mohli koupit za méně než 170 tisíc korun, Číňanům to na úspěch nestačilo. Jejich produkce tak byla odmítnuta, protože za tou místní výrazně zaostávala pohonem, komfortem, kvalitou i bezpečností.
Co přišlo poté, byste si jako rodiče pochvalovali u svých dětí. Čínské automobilky se ze svého fiaska poučily, a místo aby dál kopírovaly produkty zavedených značek, přetáhly na svou stranu jejich designéry a techniky. Zapracovali také na kvalitě či bezpečnosti a třeba výčtem technologií nabízených v interiérech už udávají tempo. Co jim ovšem zůstalo z dřívějška, to jsou nízké ceny. Západ šel ale na druhou stranu v tomto ohledu nahoru, aniž by toho po faktické stránce mnoho přidal
Neznamená to, že by dnes cokoli čínského bylo automaticky nadřazeno zbytku světa. Říše středu dál ve většině ohledů hraje spíše druhou ligu. Jenže růžky začíná vystrkovat jak opakovaně, tak stále častěji. Tím pozvolna boří předsudky a umetá si cestu k úspěchu. Ostatně loni již dosáhla na více než třetinový podíl na celosvětové výrobě aut. BYD se tak na globálních registracích podílí již z 5,4 procent, zatímco Geely má na kontě 4,6 procenta a Chery 3,7 procenta.
K vzestupu Číny nedochází jen na poli aut, jak nyní zdůrazňuje evropská asistenční služba ACE neboli Auto Club Europa. Ta se rozhodla, že otestuje hned 10 různých letních pneumatik v rozměru 225/40 R18 XL. Dříve by přitom taková velikost byla spojena pouze s luxusními či sportovními vozy, dnes je ale poměrně běžnou i u normálních aut, jako je Volkswagen Golf či Opel Astra. Sledována pak byla brzdná dráha za sucha i mokra, aquaplaning i ovladatelnost.
Vedle osvědčených značek do testu nastoupily i čínské pneumatiky Linglong Sport Master, od nichž asi jen málokdo čekal, že zazáří. V minulosti byl tento výrobce spojován především s velmi špatnými výsledky na mokru. Jenže kdeže ty loňské sněhy jsou, i tady došlo na poučení a nápravu - právě na mokru tak letos Linglong zabodoval, při brzdění z 80 km/h mu k úplnému zastavení stačilo jen 25,38 metru. To je třetí nejkratší dráha po Continentalu (24,51 m) a Bridgestone (24,79 m).
Ještě lépe si Linglong vedl v rámci ovladatelnosti na mokru, kde dosáhl dokonce na první příčku navzdory tomu, že pneumatiky Sport Master byly z testované desítky úplně nejlevnější. Celkově pak skončily na sedmé příčce, neboť Číňané za konkurencí zaostali na suchu. Ovšem vlastně jen o pověstný fous, neboť při brzdění z rychlosti 100 km/h nejlepší Bridsgestone potřebovalo k úplnému zastavení 32,85 metru. Nejhorší Nexen byl ale jen o dva metry horší, Linglong pak skončil před ním.
Znamená to jediné - pokud chcete nejlepší letní pneumatiky v 18palcovém rozměru, pak na základě výsledků testu ACE musíte sáhnout po typu Pilot Sport 4S. Za ten si nicméně Michelin účtuje dvojnásobek toho, co po vás chce Linglong za své obutí Sport Master. Asi proto ani nemusíme dodávat, že prodeje čínské firmy skokově rostou, přičemž loni se stala lídrem v Číně a dosáhla i světového prvenství jako dodavatel originálního obutí pro elektrifikovaná auta. I tady platí to samé - oni se to naučí. Protože se učí, protože se snaží, co dělá zejména Evropa? Prožírá svůj někdejší náskok? Tak to rozhodně působí.
Číňané už začínají dominovat i v rámci pneumatik. Zatím sice jen v některých oblastech, jenže někde se začít musí. A je zřejmě jen otázkou času, než budou lídry i v ostatních aspektech, prostě se to naučí dělat lépe, ovšem pořád levněji. Foto: ACE, tiskové materiály
Zdroj: ACE
Bleskovky
- Upravená specialita Ferrari s motorem V12 bez turba láká zvukem, ze kterého se vám rozklepou kolena
před 2 hodinami
- V Itálii došlo za bílého dne k přepadení jako z filmu, zloději maskovaní za policisty zastavili dodávku s penězi a vyhodili ji do vzduchu
včera
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
12.2.2026
Nejčtenější články
- Tohle nové SUV se 120koňovým turbomotorem a spoustou výbavy od 128 tisíc Kč je ránou pro evropské výrobce
16.1.2026
- Fiat chce pod tíhou regulací omezit rychlost svých aut výrazně pod dálniční maximum, tomu se říká pokrok
16.1.2026
- Fanatik do italských aut prodává dodnes nejetou vrcholnou Alfu ze zlatých časů značky, druhá taková neexistuje
16.1.2026
- Velké motory u nás nekončí, vysmál se technický šéf BMW opařené konkurenci, Mnichov bude dál nabízet R6, V8, a dokonce i V12
17.1.2026
- Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte
17.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva