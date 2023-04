Opel dělá jedno ze statisticky nejspolehlivějších moderních aut, okouzlilo i v německém testu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Opely opravdu nemají dobrou pověst, pokud jde o spolehlivost, statisticky si ale v posledních letech vedou velmi dobře. Ceny přitom odpovídají spíše zažitým mýtům, které zatím neúspěšně boří i model Mokka.

Je pozoruhodné, jakou proměnou během posledních let prošel evropský automobilový svět. Ještě donedávna jsme za levné považovali vozy, které šlo pořídit za méně než 200 tisíc korun, dnes za takové peníze horko těžko seženete slušnou ojetinu. Místo toho se třeba i taková Škoda Fabia začíná blížit k dvojnásobku. Pod kapotou mladoboleslavského vozu přitom svou práci odvádí atmosférický litrový tříválec, tedy jednotka, kterou lze stěží označit za cokoli víc než ctnost z nouze.

Pokud si uvědomíme, jak vysoko Fabia zamířila, není překvapivé, že prakticky jakýkoli jiný vůz, na jaký si vzpomenete, je dražší. Výjimkou není ani Opel Mokka, pro který je konkurencí spíše takový Kamiq. Jenže zatímco malé české SUV je k dispozici od 479 900 Kč, za to německé musíte dát o dalších 120 090 korun navíc. A pod kapotou svou práci pořád odvádí jen tříválcová jedna-dvojka naladěná 100 koní, tedy v podstatě ta samá mizérie jako ve škodovce (1,0 TSI s 95 koňmi).

Ve finále tedy Mokka opravdu není levná, na druhou stranu však oproti Škodě můžete SUV Opelu pořídit také s dieselovým motorem. Jedna-pětka disponující 110 koňmi vás ovšem vyjde již na 639 990 Kč. Pokud v případě výbavy zatoužíte byť jen po automatické klimatizaci či 17palcových litých kolech, musíte od základní úrovně výbavy přejít o stupeň výše. V té chvíli vám nicméně z účtu zmizí dalších 20 tisíc korun. A pokud se rozhodnete pro 130koňovou verzi jedna-dvojky, půjde dokonce o 669 990 Kč.

Mokka je přitom 4 151 milimetrů dlouhým SUV, jemuž do zavazadelníku napěchujete 350 až 1 105 litrů. O rodinný ideál vhodný na zimní dovolené na horách a letní u moře tedy opravdu nejde, což jen podtrhuje, jak drahý tento vůz je. Pochopíme tak vlastně každého, kdo druhé generaci zamává a místo toho půjde do bazarů lovit jejího předchůdce. V té chvíli navíc bude možné počítat i s větším stádem pod kapotou, neboť přeplňovaná benzinová jedna-čtyřka svého času dávala výkon až 152 koní.

Nejvýkonnější motor v nabídce dorazil v rámci faceliftu, na který došlo v roce 2016. Vozy vyrobené po tomto datu lze pořídit již od nějakých 200 tisíc korun, v takové chvíli je nicméně třeba počítat s vyšším nájezdem. Exempláře s méně než 100 tisíci km však nejsou o tolik dražší, většinou stačí nějakých 35 tisíc korun navíc. Za 400 tisíc Kč pak dostáváte onu vrcholnou jedna-čtyřku, jíž doplňuje jak velmi nízký nájezd, tak velmi bohatá výbava. A také až překvapivě vysoká spolehlivost - ve stáří do tří let je Mokka ve statistikách TÜV 32. nejspolehlivějším autem vůbec a absolutní špička své třídy. Ve stáří do pěti let je 17. a do sedmi let dokonce 14. Je to tímto pohledem skutečně jedno z nejpovedenějších aut poslední dekády, málokterý vůz je napříč věkovými kategoriemi ve své kvalitě takto konzistentní.

Vzhledem k pověsti Opelů na to budou mnozí koukat nevěřícně, statistiky jsou ale v poslední době příznivé i k jiným modelům značky. Kolegové z Auto Bildu, kteří ojetou Mokku právě s motorem 1,4 turbo a pohonem 4x4 vyzkoušeli, ale konstatují, že zvěsti nelžou. SUV Opelu je prý konstrukčně relativně jednoduché a až na jednu výjimku (dostaneme se k ní) nemá zásadní slabinu. Drží mechanika motoru, převodovky i podvozku, chronické potíže nejsou ani s elektronikou.

Jedinou stěžejní slabinou jsou úniky oleje, což nezní moc pozitivně. Zrovna s onou jedna-čtyřkou ale spojovány nejsou. Projevují se hlavně u 1,7litrového turbodieselu, který má kořeny u Isuzu. V případě „producentů sazí“ se vyplatí rovněž kontrola filtru pevných částic, zvláště pokud majitel nebyl v servisu pravidelným hostem. Jinak se vám snadno může stát, že technikům budete muset zaplatit až polovinu toho co v bazaru.

Vyjma toho nicméně není mnoho oblastí, které byste měli propátrat s očima na stopkách. Kontrola ráfků a nárazníků je pochopitelně samozřejmostí při koupi každé ojetiny, v případě tohoto SUV pak ještě prověřte případný příplatkový integrovaný nosič kol. U aut z roku 2016 totiž může upadnout. Stejně jako jsou u exemplářů z tohoto období problematické rovněž airbagy, které se v případě kolize nemusí správně nafouknout. Tím je ale obvyklým stížnostem skutečně konec a jak praví Němci, auto se sympaticky projevuje i při jízdě. Svým jízdním projevem ani neohromí, ani nezklame, jeho fortel je ale znát i tehdy. Je to v dnešní době skutečně zajímavý tip.

Opel Mokka zvládá paradoxně oslnit hlavně svou spolehlivostí, zvláště pokud sáhnete po vrcholné benzinové verzi se 152 koňmi, která se vyráběla od roku 2016. Nabízí totiž vyšší výkon než cokoli podobného, co dnes najdete v showroomech značky s novými vozy. Foto: Opel

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.