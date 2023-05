Opomíjená verze rodinného tanku Volva vám dá ojetá svou bytelnost docela levně, obslouží všechno před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je to univerzální auto ad infinitum, navíc takové, které alespoň statisticky vydrží skoro všechno. Ve verzi XC ale zase tak moc lidí neohromilo, což otevírá cestu k zajímavé koupi. Ojetiny vyrobené do roku 2022 navíc mají i dieselové motory, které už jako nové nekoupíte.

Pro většinu lidí představuje Volvo značku, s níž je spojena příkladná bezpečnost. Ne nadarmo se tak švédským vozům přezdívá tank. Toto označení vyfasovala i první generace kombíku V60, která se představila v roce 2011. A nutno dodat, že oprávněně, neboť když zamířila do crash testů Euro NCAP, bruselská organizace pomalu jen zalapala po dechu. Ochrana dospělé posádky tak byla ohodnocena 94 procenty, zatímco u dětí šlo o 82 a u chodců o 64 procent. V případě elektronických berliček pak Volvo získalo rovnou stovku.

V této krasojízdě pokračovala i generace druhá, která přišla sedm let po té první. V mezičase se nicméně pravidla Euro NCAP změnila, v kategorii asistenčních systémů tak V60 bylo hodnoceno „jen“ 76 procenty. Ve všech ostatních ohledech nicméně šlo nahoru, pročež tu máme 96procentní (dospělí), 84procentní (děti) a 74procentní ochranu (chodci). S identickým verdiktem je spojen i sedan S60, vztáhnout jej pak můžeme i na verze Cross Country alias XC, u které došlo na přizvednutí podvozku o 60 milimetrů.

Právě na toto poněkud opomíjené provedení si dnes posvítíme. V bazarech totiž již najdete poměrně dost kousků na to, abyste si mohli vybírat. Nejde přitom pouze o stáří, nájezd či barvu, ale rovněž pohonné ústrojí. Švédové se totiž již před lety rozhodli, že začnou snižovat svou emisní stopu. Nejprve tak z nabídky vyřadili cokoli většího než dvoulitrové čtyřválce. V roce 2022 pak V60 přišlo i o diesely, přičemž během pár let nejspíše bude k mání jen s hybridním ústrojím. Poté se však spalovací motory u Volva zcela skončí.

Pokud přitom cestujete spíše na delší vzdálenosti a chcete provozní náklady udržet co nejníže, je dvoulitrový turbodiesel tím pravým ořechovým. Ve verzi D3 toto provedení produkovalo 150 koní, zatímco s provedením D4 je spojen výkon 190 koní. U karosářské verze Cross Country byl přitom pokaždé standardem pohon všech kol a osmistupňový automat. Slabšímu dieselu pak stovka zabrala 9,9 sekundy, zatímco ten silnější akceleraci zvládnul již za 8,2 s.

V roce 2021 Volvo rozhodlo, že všem svým vozům omezí maximálku na 180 km/h. Křídla tak byla přistřihnuta i V60 XC, která do té doby zvládala 195 resp. 210 km/h. Finální volbu ale pochopitelně necháme na vás, přičemž jen dodáme, že kromě dieselů bylo k dispozici i benzinové provedení T5. To rovněž dostalo do vínku dvoulitr, jen naladěný na 250 koní. S nimi se pak vůz rozjel až na 230 km/h, na stovku pak zrychlil za 6,8 s.

Co se spolehlivosti týče, ideálem jsou kousky vyrobené po září roku 2020. Veškeré hlášené chronické problémy se totiž týkají dříve vyrobených exemplářů. Zajímavé je, že kromě rizika upadnutí uvolněných šroubů a matek zadního zavěšení jde ve všech případech o haprující bezpečnostní technologie. Selhával jak modul přivolávající pomoc v případě nehody, tak autonomní brzdy. A také technologie aktivují airbag a přitahující bezpečnostní pásy.

Další potíže nicméně již nejdou na konto automobilky, nýbrž předchozích majitelů. V případě zájmu tak zkontrolujte karoserii a litá kola kvůli škrábancům. Díky oné světlé výšce 210 mm se vyplatí rovněž prověřit podvozek, neboť pokud docházelo k četným výletům do terénu, kterým neodpovídala údržba, hrozí vám i předčasná koroze. Totéž platí o světlých površích, které mohou pod vlivem sluníčka začít žloutnout.

Kolegové z Německa proklepli kousek z února 2020, jehož majitel najel jen 22 231 km. Servisní manuál pak prokazuje, že nevynechal jedinou předepsanou prohlídku. Navíc si připlatil i za prodlouženou záruku, ze které stále ještě dva roky zbývají. Minimálně zpočátku by vás tedy neměla překvapit žádná skrytá vada. Je nicméně třeba si připravit dvě třetiny původní ceny, tedy poměrně tučných 40 770 Eur (cca 955 tisíc Kč).

Jakmile nicméně poněkud rozšíříte mantinely a budete akceptovat větší stáří či nájezd, můžete i oněch 190 dieselových koní pořídit od přibližně půl milionu korun. Pár let starý švédský tank je tak k mání opravdu levně. Vlastně nás tak nenapadá důvod (pokud tedy vyloženě nechcete fungl nové auto), proč byste neměli upřednostnit autobazar před zadáním vozu do výroby.

Oproti běžnému kombíku se V60 Cross Country liší jak přizvednutým podvozkem, tak třeba ochrannými plastovými lemy ve spodní části karoserie. Jinak je to ale stejný držák, který lze vzhledem k jeho aktuálnímu stáří koupit docela výhodně. Foto: Volvo

