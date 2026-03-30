Oprava banální poruchy Lamborghini měla stát 28 tisíc, než v něm mechanik objevil díl od Fordu za 900 korun

Petr MilerTato příhoda říká o automobilovém světě z mnoha úhlů pohledu tolik, až to hezké není. A to v dobrém i zlém. Konstrukce úzkoprofilově zaměřeného auta je zkrátka vždy umění možného, stejně jako pozdější péče o něj.
před 5 hodinami | Petr Miler
Jestli nás dekády pohybování se ve světě aut něčemu naučily, pak je úcta ke komplexnosti konstrukce těchto strojů. Nepříliš zainteresovaný člověk řekne jen s trochou nadsázky „čtyři kola, motor, volant, pedály”, ve skutečnosti se ale i velmi primitivní automobil zejména dnes skládá z nespočtu jednotlivých dílů, které do sebe musí skvěle a zapadat a každý jednotlivě fungovat tak dobře, až z toho bolí hlava.
Automobil je něco jako některé sportovní týmy - je jen tak dobrý, jak dobrý je jeho nejslabší článek. Je tak celkem jedno, že z 5 tisíc dílů uděláte 4 999 bezvadně a bytelně, když ten jeden dokola odchází a je pro fungování auta tak důležitý, že všechny zbylé jsou rázem k ničemu. A jeden každý z nich musí být schopen odolávat tisícům různých způsobů využití v tisících různých podmínek. Jestli mě - zvlášť se zkušenostmi s auty dávno minulých dekády - něco nutí ke smeknutí nad moderními vozy posledních 20 až 30 let, je to jejich schopnost téměř neustále fungovat skoro bez ohledu nad to, jak macešsky s nimi zacházíte.
Tohle je pochopitelně fajn, ale nepřišlo to náhodou. Za zrodem jednoho každého „blbého” dílu je složitý a drahý vývoj, který ho připravuje i na nemožné. Moderní auta jsou skládačky, takže automobilky si spoustu komponentů nechávají dodávat od externích firem, to ale úctu k celku nijak nesnižuje - jednak si někdo takový komponent musí v patřičné specifikaci objednat, jednak někdo musí vše správně poskládat a jednak platí, že proces je vlastně pořád stejný - jen jednou platí firma své vlastní struktury, aby to udělaly (což je drahé a složité), anebo platí dodavateli za to, aby to udělal za ni (což je také drahé a jen o trochu jednodušší).
Když máte tohle všechno podstoupit pro to, že budete vyrábět miliony Golfů, má smysl do toho investovat - náklady na vývoj jednotlivých dílů (jakýmkoli způsobem) se rozptýlí mezi obrovskou produkci a mít vše ve vlastních rukou je potenciální konkurenční výhoda. Ale co když to všechno máte dělat pro pár set nebo pár tisíc úzkoprofilových supersportů vyrobených za stejný čas? To už je složitější zadání, neboť ony díly musí vydržet to samé, ne-li ještě víc než u Golfu a spol. A kdybyste jeden každý dělali od nuly, vaše auto bude muset stát 100 milionů, nebo proděláte kalhoty.
Právě proto hlavně v případě těchto aut výrobci - i velmi prestižní - sahají po někdy i velmi viditelných dílech z obyčejných vozů, protože jsou vyvinuté, vyzkoušené a dostupné. A byť to nakonec nemusí působit skvěle, ruku na srdce - jezdí třeba McLaren F1 na vnější zpětné zrcátko? Asi ne a to z VW Corrado funguje bezvadně. To jsou ale věci, které jsou vidět, použít se dají i ty, které vidět nejsou. A vedou k témuž - v podstatě lepšímu produktu za menší peníze. Takže výhra pro všechny? Jak se to vezme.
Nedávno jsme mluvili o tom, co lze na Bugatti najít z podstatně levnějšího Audi, u koncernu VW ale taková spojitost ani nepřekvapí. Co překvapit může, je případ, který aktuálně rozebírají mechanici na Redditu. K jednomu z nich totiž přijel majitel bílého Lamborghini Aventador s tím, že má problém s netěsností palivového systému, ze kterého uniká víc palivových výparů, než dovolují americké předpisy. A identifikace problému byl a jednoduchá - špatně těsnící víčko palivové nádrže.
I řešení by bylo vlastně jednoduché - jeho výměna. A na to majitel ani nepotřebuje mechanika. Jenže je tu problém - objednání originálního náhradního dílu i se vším okolo by majitele vyšlo na 1 300 dolarů, tedy asi 28 tisíc korun. To je sakra vysoká částka na takovou věc i optikou majitele Lamborghini, a tak chtěl zkusit najít jiné řešení.
Mechanik nebyl proti a při zkoumání toho, co by s víčkem šlo provést, zjistil, že na jeho „vnitřnostech” je podepsán FoMoCo, tedy Ford Motor Company. Ačkoli je i Lamborghini součástí koncernu VW a spadá pod Audi, z nějakého důvodu se mu při vývoji Aventadoru více hodilo víčko, které tehdy používal Ford na druhé generaci Focusu. A pořád se dá koupit jako náhradní díl, jen nestojí 28 tisíc, ale asi 900 Kč.
Jasně, vizuálně nejde o totéž, díl Lamba je zvenčí kovový, ale funkční část je stejná. Za nás bychom klidně použili i plastové víčko z Focusu, jak je, protože je stejně zakryté krytkou, která je součástí karoserie, a mimo pár chvil tankování není vidět. Majitel ale nechtěl narušovat originalitu vozu, takže mechanik spojil starý zevnějšek s novými vnitřnostmi a bylo hotovo. O 27 tisíc korun levněji.
Postup Lamborghini je srozumitelný, co může zarazit, je jeho přirážka. Chápeme, že vyvíjet vlastní víčka nemá smysl, lépe než ta od Fordu fungovat asi stejně nebudou. A se „správnou” viditelnou částí nikdo nic nepozná. Stejně tak chápeme, že je poté Italové nebudou prodávat za 900 nebo 1 900 korun, něco jim přidali. Ale 30krát dráž? To už trochu zavání snahou namastit si na takových věcech kapsu, jak to jen jde, protože většina majitelů to řešit nebude. Tohle opravu o automobilovém světě říká mnohé, z řady stran...
Foto: Lamborghini
Lamborghini wanted $1,300 for a gas cap so I fixed it with a $40 Ford Focus cap.
by u/Fixitsteven in Justrolledintotheshop
Zdroj: Reddit
