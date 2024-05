Oprava nepatrného ťukance na elektrickém Rivianu vyšla majitele tak draho, že místo ní mohl mít celé nové auto včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Auto to nemusí být špatné, konstrukčně je ale vymyšlené tak mizerně, že oprava i malé škody znamená obrovský výdaj. Daň za úspory při výrobě, které k nízké ceně stejně nevedou, je ohromná.

Před pár dny jsem už i v Praze zaznamenal Rivian R1T. Tedy americký elektrický pick-up, který sice není tak extravagantní jako Tesla Cybertruck, ovšem i tak vystupuje z davu. Zvláště díky svým oválným a na výšku stylizovaným světlometům. V té chvíli jsem pochopitelně popřemýšlel nad možnou zápůjčkou, vzápětí jsem však takový nápad rychle vypudil z hlavy. Nikoli proto, že bych měl ke každému elektromobilu averzi, nýbrž s ohledem na možné problémy související s jeho konstrukcí.

Když se totiž na vůz zadíváte, zjistíte, že panel karoserie začínající nad čelním sklem pokračuje až na záď, kde formuje korbu. Vůz je tak na jednu stranu aerodynamicky čistý, jeho profil totiž zdobí jen minimum spár. Jenže to lze vnímat jako pověstnou oboustrannou minci, neboť stačí jen drobná nehoda, a rázem stojíte před enormním účtem za opravu. Což se ostatně v minulosti již potvrdilo. Nyní na podobný ťukanec došlo znovu, jen nemířil do zadního nárazníku, nýbrž výše směrem ke světlu, jak se dozvídáme z diskuze majitelů Rivianů na Redditu.

To se ukázalo být jako štěstí v neštěstí, neboť majitele vyšla tato sranda „jen“ na 21 419,16 USD, tedy asi 491 tisíc Kč. Tedy na stejné peníze, za jaké si můžete koupit třeba zcela novou Škodu Scala. Či třeba hned několik perspektivních ojetin různých značek. Rivian totiž musel na delší dobu do servisu, kde na něm technici odpracovali neskutečných 94,1 hodiny. Důvodem byl právě onen jednolitý panel, který bylo třeba rozříznout napůl a následně navařit nový díl. Něco takového s bateriemi pod podlahou není jednoduché.

Proč ale štěstí v neštěstí? Za tím stojí předchozí nehoda, neboť kvůli nárazu do spodní části bylo třeba zkontrolovat baterie. I když tedy vůz byl viditelně ještě méně poškozen než v aktuálním případu, servis nakonec vystavil fakturu na neskutečných 42 tisíc dolarů (asi 975 tisíc Kč). To je již suma, za jakou si můžete koupit i lecjaký elektromobil, vše ale nakonec pochopitelně uhradila pojišťovna. Zda tomu tak bylo tentokrát, když znovu nešlo o nehodu zaviněnou majitelem, zatím nevíme.

Ve finále nicméně zapláčou naprosto všichni majitelé elektrických aut, neboť mnohdy skutečně absurdní částky za opravu logicky vedou k navýšení pojistného. Navíc se osvětluje, proč vlastně málokterý elektromobil po havárii zamíří zpátky na silnice, i když třeba spalovací auto by z ní při podobných škodách nikdy ani nezmizelo. Opravy jsou totiž často tak drahé, že je lepší daný vůz odepsat jako totálku. Něco takového ovšem nemá s ekologií pranic společného.

Rivian je přitom spíš jen třešinkou na dortu, a to hlavně kvůli špatnému designu pick-upu. Nicméně ani u spřízněného SUV R1S, kde je spár mezi jednotlivými panely karoserie daleko víc, nemůžete mít hluboko do kapsy. A proto opravdu platí, co tvrdíme již delší dobu, tedy že elektromobilita není pro každého. Ostatně už jen spoluúčast na výše zmíněných sumách by řadu lidí vedla k vyhlášení měsíce hladu, a to se bavíme o 5 či 10 procentech.

R1T možná působí lákavě, na jeho provoz je však třeba disponovat nemalými prostředky. Ne kvůli vysoké spotřebě, ale hlavně kvůli nedomyšlené konstrukci vedoucí k potenciálně velmi drahým opravám. Foto: Rivian

