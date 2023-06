Opravy elektromobilů jsou extrémně drahé, majitele Tesly vyšly dvě menší nehody skoro na cenu celého auta před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Fandové elektromobilů rádi tvrdí, že jakmile si některý z nich koupíte, nenajdete důvod, proč se vracet zpět k benzinu nebo naftě. I kdyby to náhodou byla pravda v řadě jiných problematických ohledů, tato pohádka končí přesně v moment, kdy nabouráte.

O elektromobilech mluví jejich zastánci pouze v superlativech, přičemž obvykle nepřipouští jedinou jejich stinnou stránku. Bateriový pohon dle nich mimo jiné vyniká jednodušší konstrukcí než ten spalovací, což má vést k levnější údržbě. I kdybychom nicméně připustili, že tomu tak opravdu může být, nelze nevzpomenout jednu oblast, která začíná být v poslední době zmiňována poměrně často. I když elektromobily stále představují jen zlomek globálního vozového parku, v mnoha zemích je na silnicích potkáte již běžně. A v důsledku toho se často stávají rovněž účastníky dopravních nehod.

Něčemu takovému se pochopitelně nevyhnou ani spalovací auta. Pokud ovšem nějaké takové vlastníte, pak nejspíše víte, že drobný ťukanec vede v podstatě pouze k drobné pize na kráse. Tu lze navíc poměrně rychle, jednoduše a ve finále i levně opravit. V mnoha případech jen stačí sundat nárazník, vyříznout promáčklý kus plastu, vzniklou díru opravit s pomocí laminátové „náplasti“, vše přelakovat, znovu nasadit a je hotovo. I průměrný mechanik něco takového zvládne za den. A pokud se oprava odehraje u něj v garáži, pak si o více než 10 tisíc korun neřekne.

S elektromobily je ovšem kříž už kvůli jejich bateriím, neboť jakékoli poškození může vést k totální škodě. A protože u moderních aut bývají součástí nosné struktury, stane se to snáz, než si myslíte. V posledních měsících to ostatně doložili majitelé Rivianu R1T, do jejichž aut narazili nepozorní motoristé. Co se zprvu zdálo jen jako drobná „plechařina”, skončilo odstrojením a opětovným nastrojením prakticky všeho, co bylo součástí standardní či příplatkové výbavy.

Nyní tu máme případ Ryana Shawa, který pro změnu vlastní Teslu Model Y. Ta zažila už dvě nehody, přičemž poprvé šlo o podobný ťukanec jako u konkurenčních elektrických pick-upů. Youtuber naštěstí v tomto případě neskončil s tak obřím účtem ze servisu, jako tomu bylo u Rivianu, přesto byla už tato oprava za 8 701,33 dolaru (cca 191 tisíc Kč) extrémně drahá. Bylo to nicméně až druhá oprava za 23 614 USD (asi 519 tisíc Kč), která se postarala o mediální pozornost.

Ze záběrů na videu níže je sice patrné, že vůz dostal nemalou ránu, jejíž oprava by ani u spalovacího vozu nestála pár korun. Jenže strukturální části karoserie zůstaly nepoškozené, stejně jako baterie. Přesto tu nicméně máme účet na částku, za jakou jste ještě loni mohli pořídit základní Škodu Octavia. Většina z této sumy padla na práci techniků, což též vyplývá z povahy opravovaných aut - opravy elektromobilů jsou velmi neskutečně náročné, proto někdy trvají i několik měsíců.

Právě z těchto důvodů se stále častěji stává, že pojišťovny i drobnou kolizi raději označí za totálku a elektromobil místo do servisu pošlou do šrotu. Když si uvědomíme, že většina z nich není ani pět let stará, nelze daný proces považovat za ekologický ani náhodou. A jakmile počet elektromobilů v provozu vzroste, navýší se i počet nehod. Servisy možná budou mít žně, z pohledu majitelů a řidičů aut ale dojde jen na razantní zdražení pojištění. Když k tomu přihodíme ceny elektřiny, začíná být levný provoz elektromobilů stejnou chimérou jako ten ekologický.

Model Y startuje ve Státech na 47 490 USD (cca 1 044 000 Kč), přesto stačí relativně drobné nehody, abyste více jak polovinu této sumy zaplatili na opravách. Foto: Tesla

Zdroj: Ryan Shaw@YouTube

Petr Prokopec

