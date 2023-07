Ostré kompakty jsou dnes možná největší bazarové terno, obyčejná rychlá auta pro každý den mizí z trhu včera | Petr Prokopec

Těžko najít lepší spojení tolika rozličných vlastností auta v jednom stále dostupném celku. Odtud se také brala jejich popularita mezi novými vozy, která neutuchala do chvíle, dokud se hot hatche nezačaly stávat příliš drahými. V bazarech si pořád můžete vybírat z řady i již nevyráběných typů za dobré ceny.

Je zajímavé, jakým způsobem se během pár let změnil názor politiků na výkonná auta. Ještě vcelku nedávno se zdálo, že tento segment div nevyhyne, neboť takové vozy byly brány jako to nejhorší, co nás může potkat. Zákonodárci argumentovali stovkami koní pod kapotou, které dle jejich názoru byly zbytečné a znamenaly vysoké energetické nároky, i když dynamiku takových aut skoro není kde uplatnit. Však na přesun z jednoho místa do druhého legálními rychlostmi stačí docela zanedbatelný výkon, který spotřebovává minimum zdrojů.

Jakmile ale došlo na elektromobilitu, rázem nevadí ani auta, jejichž jednotky produkují i více než 1 000 kobyl, které jsou spojené s několika tunami hmotnosti. Jejich energetické nároky nejsou ani za mák jiné, elektřina ale jako by vznikala z ničeho a její spotřebovávání tedy není problém. To je pochopitelně nesmysl, rozdíl je maximálně v tom, v jaké fázi s jakou efektivitou ten či onen zdroj energie měníte na jiný a ve výsledku z něj generujete pohyb.

Vysvětlit ale politikům, že skutečným zlem je spíše elektrický čtyřtunový Hummer s tisícovkou koní pod kapotou, jehož samotné baterky jsou těžší než celé spalovací auto, a ne třeba Subaru BRZ, jenž váží méně než jeho baterie, je aktuálně nemožné. Lehká auta tak postupně mizí ze světa a jejich místo zaujímají těžká monstra, jejichž jediným přínosem je, že výfukové zplodiny byly přesunuty jinam, zčásti do elektrárenských komínů.

Znamená to, že pomalu loučit se můžeme i s benzinovými (a výjimečně i dieselovými) hot hatchi. Zájem o ně nikdy nepominul, jsou to kouzelně univerzální auta, jejich ceny se ale staly příliš vysokými na to, aby pro ně dál mířilo dostatečné množství zákazníků. Ještě před 10 léty stála tehdy nová Škoda Octavia RS necelých 620 tisíc, dnes si třeba na Renault Mégane RS nyní musíte připravit 1 197 000 Kč. Zdražení podobných aut je nezřídka skoro dvojnásobné.

Spíše než do showroomů s novými auty tedy zájemci o takové vozy míří do bazarů, kde mají pořád na výběr celou paletu relativně dostupných aut. To nebude trvat věčně, neboť nabídka bude stále menší. Hot hatche jsou tak dnes možná největší bazarové terno, neboť pořád nabízí spoustu muziky za přijatelné peníze. Právě na taková auta si tedy dnes posvítíme a blíže si rozebereme specifika Audi S3, BMW M135i, Fordu Focus ST, Hyundai i30 N, již zmíněného Méganu RS a Volkswagenu Golf GTI sedmé generace. Pohybovat se přitom budeme mezi 17 500 a 27 tisíci Eur (cca 415 až 640 tisíc Kč), což jsou za taková auta vcelku rozumné peníze.

Audi S3

Zástupce čtyř kruhů je spojen s výkonem 300 či 310 koní, za kterým stojí dvoulitrová čtyřválcová jednotka EA888. Je to vynikající motor, může u ní ale docházet k vysoké spotřebě oleje - na tisíc kilometrů snadno mohou padnout i tři litry kvůli netěsnícím kroužkům. Je tedy třeba sledovat znaky spalování oleje, popř. rovnou koukat po vozech vyrobených po roce 2015, kdy tento problém zmizel. Pokud tedy předchozí majitel každých 30 000 km měnil olej a olejový filtr a pravidelnou údržbu dopřával i pohonu všech kol (zde s mezinápravovou spojkou Haldex) s obchodním názvem Quattro, může to být vnikající volba. Ceny hezkých kusů začínají na 24 000 Eur (cca 569 tisíc Kč).

BMW M135i

Na stejné peníze vychází i mnichovská konkurence Audi, tedy BMW M135i předchozí generace. To dostalo do vínku třílitrový šestiválec, ze kterého automobilka vydolovala 320 až 340 koní (v případě pozdější varianty nazvané M140i). Toto stádo na rozdíl od zbytku vytipovaných hot hatchů míří na zadní kola (pohon všech kol xDrive ale byl k dispozici), a to dokonce i skrze manuální převodovku (pouze pro zadokolku), počítat tak můžete s větší zábavou. Nicméně také v tomto případě může být problémem únik oleje, za kterým stojí vadné těsnění. Problémy někdy dělá také elektricky řízená palivová pumpa, u které na defekt dochází i při nájezdu pod 100 tisíc kilometrů.



Ford Focus ST

Na modrý ovál vám stačí 17 500 Eur (cca 415 tisíc Kč), za které dostáváte 250 koní. Ford se nicméně rozhodl, že ovládat byste je měli hlavně vy a nikoli asistenční systémy. To však znamená, že jakmile nebudete s plynovým pedálem pracovat citlivě, dočkáte se otravného prokluzu kol. Napravit to může montáž (nejde ovšem o tovární příslušenství) samosvoru Quaife, stejně jako je doporučována výměna standardních úchytů motoru za tužší, které zlepší odezvu jednotky. Platí to i v případě kombíku, který páruje sportovní naturel s navýšenou praktičností.



Hyundai i30 N

Koho by kdy napadlo, že korejský vůz bude v rámci srovnání tím vůbec nejdražším. V případě i30 N však není divu, na světě je tento hot hatch poměrně krátce. Jeho dvoulitr navíc produkuje 250 či 280 koní, většina lidí však sáhla po vyšším výkonu. Protože ale toto provedení přímo vybízí k jízdě po okruhu, je třeba počítat s větším opotřebením pneumatik, brzd (ty jsou nedostačující obecně) a spojky. A rovněž s možnými škodami na motoru, pokud ten byl vypínán v rozpáleném stavu. K ceně 27 000 Eur (cca 640 tisíc Kč) tak připočtete i pár tisíc na případnou opravu.



Renault Mégane RS

Na první pohled nevypadá 265 koní francouzského vozu jako něco oslňujícího. Řada majitelů proto přikročila k navyšování výkonu, a to i u renomovaných firem. Pokud se však zašlo až příliš daleko, je třeba počítat se škodami na převodovce, spojce či turbodmychadlu. Ryze sériové kousky jsou nadmíru spolehlivé, ovšem také velmi obtížně sehnatelné. Hlavně však stojí více než 19 000 Eur (asi 450 tisíc Kč). Pokud je ale majitel často používal na okruhu a nájezd je vyšší než 200 000 km, pak raději ruce pryč, jinak vás servis svlékne z kůže.



Volkswagen Golf GTI

Jsme ve finále, a to u možná největší legendy tohoto segmentu. A nejuniverzálnější volby z tohoto přehledu - je to skutečně „normální” auto s relativně levným servisem, které přitom dokáže být velmi rychlé a zábavné. Golf GTI stejně jako Audi užívá čtyřválec EA888, ale naladěný na 220 až 265 koní. U aut vyrobených po roce 2016 však již olejové kroužky nejsou problémem, vodní pumpa ale vaši pozornost vyžaduje - některé části jsou totiž z plastu náchylného k prasknutí. Na defekty tak může dojít i během úvodních 60 tisíc kilometrů. Kritika míří rovněž k převodovce DSG, u niž se doporučuje hned na úvod výměna oleje. Ceny prvních hezkých kusů se pak pohybují okolo 20 000 Eur (cca 474 tisíc korun).



Petr Prokopec

