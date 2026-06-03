Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce

Mercedes navazuje na nejhorší moderní tradice konkurentů a svými novinkami dělá v prvé řadě reklamu autům, která už nevyrábí. Nové čtyřdvířko z Affalterbachu je tak ošklivé a nesmyslné, že i z dříve nijak výrazného předchozí provedení dělá najednou krásné terno.

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Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce

včera | Petr Prokopec

Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce

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Foto: Mercedes-Benz

Mercedes navazuje na nejhorší moderní tradice konkurentů a svými novinkami dělá v prvé řadě reklamu autům, která už nevyrábí. Nové čtyřdvířko z Affalterbachu je tak ošklivé a nesmyslné, že i z dříve nijak výrazného předchozí provedení dělá najednou krásné terno.

Nový Mercedes-AMG GT 4-Door nás opravdu nenadchnul. A nejsme v tom sami, odpor k němu je téměř univerzální. Na tomto autě najednou jako by bylo téměř všechno špatně - neatraktivní design připomínající rozšláplou žábu doplňuje nesmyslné technické pojetí a korunuje pokus hrát si na něco, čím tohle auto není. Slova o „ošklivém fejku” nejsou ani trochu přehnaná, je to jen smutný popis stejně smutné reality.

Jak už jsme ale jednou naznačili, marnost nového provedení má pozoruhodný efekt - nechává vyniknout předchozí generaci vozu jako nikdy dříve. Ani nám nikdy nepřišlo tohle auto moc atraktivní, bylo vizuálně zavalité, těžké a drahé, jenže vedle novinky je krásně atletické, jako ojetina dostupné a především - autenticky osmiválcové.

Situaci za nás nejlépe shrnul na sociálních sítích dlouholetý manažer VW, Cadillacu nebo Nissanu Johan De Nysschen, který na jeden z kritických příspěvků na téma nového AMG GT uvedl: „Až doteď jsem na staré čtyřdveřové AMG GT moc nemyslel. Ale dnes ráno jsem se probudil a uvědomil si, že najednou vypadá naprosto úžasně.” Tyhle pocity z nadšenců zažil kdekdo...

Jak už padlo, předchozí generaci vozu bylo možné pořídit jak se čtyřlitrovým osmiválcem, pro skromnější řidiče byl ale k dispozici také třílitrový šestiválec. A jak zmiňují kolegové z nizozemského Autoblogu, zrovna druhá uvedená varianta se dá pořídit vcelku levně. V Německu aktuálně vidíme nejlevnější kousky s nájezdy mezi 100 a 200 tisíci km za měně než 50 tisíc Eur, tedy asi 1,2 milionu Kč.

Dostupných vozů není příliš, přesto nejsou drahé, AMG GT 4-Door ostatně nikdy nebyl zrovna prodejním hitem. Zklamání z nástupce mu jistě přihrává body do plusu, možná tak nebude od věci některý z dostupných kusů koupit, dokud nebudou dražší. Pro ty pravé nadšence ovšem bude pořádným Mercedesem-AMG jen verze 63 s ručně skládaným osmiválcem. Taková auta lze v Německu pořídit od nějakých 70 tisíc Eur, tedy asi 1,7 milionu Kč. Na tachometru znovu mají od 100 do 200 tisíc km, i to zní zajímavě.

Jestli se dá aspoň u méně jetých počítat s nějakým citelnějším růstem ceny, je otázkou, ale nakonec je to jedno. Teď a tady můžete mít takový kus auta, který se hlasitě vysmívá tomu, co jej nahrazuje, za cenu, která by stačila sotva na polovinu elektrického nástupce jemuž tleskají jen lidé, kteří by elektrický pohon nejraději nadělili i vlastní manželce. Jinak i obvykle loajální němečtí novináři nad novinkou jen kroutí hlavou. Aby si jí při jejím srovnání s předchůdcem neukroutili, ani my k tomu nemáme daleko...


Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce - 1 - Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2026 odporny srovnani 01Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce - 2 - Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2026 odporny srovnani 02Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce - 3 - Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2026 odporny srovnani 03Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce - 4 - Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2026 odporny srovnani 04Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce - 5 - Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2026 odporny srovnani 05Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce - 6 - Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2026 odporny srovnani 06
Předchozí AMG GT 4-Door bylo k dispozici nejen s osmiválcem, ale také se šestiválcem. Tyto verze jsou pochopitelně levnější, nejsou však až tak vyhledávané. Jakkoli vedle elektrického nástupce je nyní cokoli se spalovací jednotkou terno - krásné terno, o kterém ani Johan De Nysschen před pár dny nevěděl, že ho chce... Foto: Mercedes-Benz

Inspirace: Auto Bild, Autoblog.nl

Petr Prokopec

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