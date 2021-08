Padlého krále kompaktů lidé v bazarech přehlíží zbytečně, stačí nechtít problémový motor před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Jako nové auto už marně křísil zašlou slávu svých předchůdců, a tak i jako ojetina ztrácí renomé dobré volby. Podle Němců zbytečně, se správným motorem si stále zaslouží doporučení.

Třetí generace Fordu Focus dorazila na trh v roce 2011 a byla od začátku velkým zklamáním. Automobilka tehdy začala vůbec poprvé nabízet Focus jako globální vůz, což mělo velmi neblahé následky na jeho pojetí i zpracování. V testu v roce 2012 jsme jej označili za karikaturu sebe sama, neboť zejména v Evropě nebyl s to naplnit očekávání jeho tradičních kupců. Ford touto generací udělal tlustou čáru za úspěšným příběhem jménem Focus a od té doby už se nikdy nedosáhl prodejů, které byly vlastní zejména generaci první a částečně i druhé. Ze zářící hvězdy se stal padlý král kompaktní třídy.

S odstupem času ale nemusíme být tak příkří. Svými vlastnostmi Focus nikdy neohromoval, postupem času se ale stával lepším a velmi dobře si vede v hodnocení spolehlivosti TÜV. Jen jedna oblast zavdává ke kritice větší prostor, než by bylo zdrávo - motorový prostor. Problematickým se ukázal být hlavně nechvalně proslulý litrový tříválec, který byl při náročnější zátěži jak nespolehlivý, tak drahý na údržbu. Pokud se ovšem tomuto motoru vyhnete, špatný kauf nemusíte udělat. Focus dnes v bazarech pro jeho ústup ze slávy stále více lidí ignoruje, vozy vyrobené po roce 2014 ale mají co nabídnout.

S příchodem tohoto roku totiž došlo na facelift, který mimo jiné zostřil odezvu řízení. Zároveň se revizí dočkalo i šasí, pročež Focus opět začal klást do popředí spíše jízdní dynamiku než pohodlí řidiče. Zároveň dorazil i nový 1,5litrový turbodiesel Duratorq, který bylo možné pořídit hned ve třech výkonových variantách. A zatímco provedení Econetic se 105 koňmi bylo zaměřené hlavně na spotřebu, verze s 95 a 120 koňmi měly v popisu práce i jistou podporu zábavy za volantem.

Právě poslední zmíněné provedení se 120 koníky doporučuje německý Auto Bild. Jde sice o vůz, který může mít i za pár let najeto hodně kilometrů, vozu to ale při dobré údržbě příliš neškodí. Boduje paradoxně zejména pohonná jednotka, která je dostatečně svižná a jezdit s ní do 6 litrů nafty na 100 km lze i při rychlejší jízdě. Do nějakých 180 tisíc km navíc nevyžaduje více než běžnou údržbu, až poté musí přijít na řadu rozvody.

Mimo litrové EcoBoosty jde i statisticky o odolný vůz. V motorovém prostoru praskají leda řemeny, což je nepříjemné, ale levně řešitelné. U vyhlédnutého exempláře je pak třeba zkontrolovat hlavně pneumatiky a brzdy - první může svědčit o problémech s podvozkem (zejména kombi trápí omezená životnost pružin a tlumičů), druhé prostě jen o tom, že bude třeba se připravit na brzké investice, brzdy Focusu III obecně nevydrží tolik.

Auto se tedy s odstupem jeví překvapivě pozitivně, facelift a čas jej posunul do lepšího světla, než ve kterém se jevil být jako nový. Je ale třeba novu připomenout, že pro takové pocity je třeba sáhnout po některém ze zmíněných dražších dieselů, neboť s těmi Focus od začátku působil lépe. Verze s litrovým EcoBoostem je jen pro odvážné, nakonec jiný Ford s tím samým agregátem je vůbec nejhorší autem dlouhodobých testů Auto Bildu, a to právě kvůli motoru.

Lze už jen dodat, že ceny ojetých Focusů po faceliftu startují pod hranicí 4 tisíc Eur (cca 100 tisíc Kč), což rozhodně nezní špatně. Nicméně v takové chvíli je třeba počítat s opravdu vysokým nájezdem a navíc se slabší dieselovou jedna-pětkou. S méně kilometry je možné počítat od nějakých 6 tisíc Eur (asi 153 tisíc Kč), na vrcholné dvoulitry s rozumným nájezdem to chce aspoň 8 tisíc Eur (cca 204 tisíc Kč). To jsou rozumné ceny na ne až tak starého a časem prověřeného všeuměla.

Po sedmi letech na trhu jsou ceny faceliftovaného Fordu Focus příznivé a auto má čím zaujmout. Jen je třeba jít po dieselech a vyhnout se variantám s problémovým motorem 1,0 EcoBoost. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec