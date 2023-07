Pár let stará, nejetá a dokonce vybavená Škoda Superb aktuální generace se dá koupit levně, musí ale jít o nechtěnou verzi před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autopark Nabburg, publikováno se souhlasem

Třetí generace Superbu je výborné auto. Je to taková jedna prostorná holka pro všechno, která vás přitom nesežere zaživa, i když na auto snadno za milion a víc nemáte. Proto si cenu drží relativně dobře, ne však vždy.

Když v roce 2015 dorazila Škoda Superb ve své už třetí generaci, koukali jsme na ni trochu skrz prsty. Důvodem bylo rozhodnutí koncernu VW začít i tato auta stavět na platformě MQB, která byla skvělá pro Golf a velmi dobrá pro Octavii i cokoli menšího, ale použít ji jako základ pro Superb? To nám moc nevonělo. Jednak se zdálo, že to pro vůz tak vysoké třídy bude limitující z hlediska jeho jízdního projevu, jednak nebylo jasné, co takové auto nabídne proti zmíněné Octavii. Takže „oktávka” je nafouklý Golf a Superb bude dvakrát nafouklý Golf? To vážně neznělo moc atraktivně.

Už první test Superbu III ve verzi 2,0 TSI 4x4 ale obavy rozptýlil. Jasně, auto s danými základy nikdy nemůže dělat dojem jako třeba Mercedes třídy E, VW ale dokázal zdánlivou nevýhodu přetavit ve výhodu. Superb zůstal díky MQB relativně lehký, mrštný, a tedy efektivní i řidičsky zajímavý, přesto jeho naladění dokázalo úspěšně vytvářet dojem komfortního auta střední třídy. Jistě i proto se stal úspěšným a pokračuje dál.

Vůz tak přitahuje zájem i na trhu ojetin a je na svou značku a stáří relativně drahý. Můžete sáhnout po starých či hodně ojetých kusech a dočkat se nízké ceny, ale takové auto nechcete. Anebo jít po verzi, která na nás vyskakuje z nabídek jako levná i přes stáří okolo 5 let, minimální nájezd a klidně také vysokou výbavu. V takovém případě můžete snadno nakoupit už okolo 430 tisíc prakticky zánovní auto, nezní to lákavě?

Podle nás ano, jeden z takových vozů vidíte níže. Je to Superb III z roku 2018, má výbavu Style s kdečím včetně navigace a najel jen 48 tisíc km v rukou jediného majitele. Přesto stojí tak málo, dokonce u něj lze odečíst DPH, takže plátci ho dostanou za méně jak 365 tisíc korun. Chybí ho půlka? Ani ne, jen má pod kapotou motor 1,4 TSI, který u kupců ojetých Superbů evidentně vyvolává zděšení.

Připouštíme, že to pro vůz není ideální motorizace, až takový odpor k ní je ale nesmysl. 1,4 TSI je skvělý motor v Polu, dobrý v Golfu a snadno přijatelný v Octavii, Superb ale není vedle Octavie dramaticky jiné auto, jak padlo zkraje. S 1,4 TSI pořád funguje slušně, nakonec má stejný výkon jako 2,0 TDI, po kterém pasou pomalu všichni. Ano, naftová verze je lepší univerzál, ale výměnou za slevu v řádu desítek procent za klidně mladší a lépe vybavený Superb 1,4 TSI bychom se dieselu klidně vzdali.

Je to pochopitelně na vás, za nás je to ale slušný tip na výhodnou ojetinu, kterých je v současnosti pořád jako šafránu. Auto na fotkách níže je příklad, v nabídce se najdou levnější i dražší jedna-čtyřky podobných parametrů, které jsou pomalu vždy relativně výhodné.

Toto je parádní a zachovalý Superb III s jasnou historií. Je tedy drahý? Není s motorem 1,4 TSI po něm lidé neprahnou, a tak se ceny těchto verzí drží nízko. Odpor k této verzi je ale víc předsudkem než čímkoli jiným, jakkoli o ideál jistě nejde. Foto: Autopark Nabburg, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

