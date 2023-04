Patálie s 9 let starými elektromobily ukazují, co za kostlivce může vypadnout na majitele i výrobce před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Problémů s elektromobily z hlediska dlouhodobé perspektivy jejich fungování jen přibývá. Je to čára přes rozpočet pro automobilky i zákazníky, co ale kdo mohl u relativně nové věci čekat?

Svolávací akce nejsou v automobilové branži dlouhodobě ničím novým ani ojedinělým. V posledních letech na ně ale dochází častěji než kdy dříve, za čímž stojí nejen stále komplikovanější elektronika, ale také elektrický pohon. Obojí je navíc propojené, i z toho důvodu výrobci povolávají zpět do servisů až podezřele často vozy s bateriovým pohonem. V jejich případě totiž podcenění i sebemenšího rizika může vést ke katastrofickým následkům.

Momentálně s další takovou svolávací akcí přišla Kia. Stojí za tím potenciální zkrat uvnitř bateriového paketu, jímž je osazena elektrická verze SUV Soul vyráběná od roku 2014, takže jde nanejvýš o 9 let a nejméně 4 roky staré vozy. Automobilka zatím eviduje tři incidenty, během nichž naštěstí nebyl nikdo zraněn. Poprvé byl problém zaregistrován již loni v květnu, kdy byl vůz z roku 2017 zrovna na servisní prohlídce. Technici si přitom povšimli kouře, který vycházel skrze ventilaci akumulátorů. A nejspíše jen díky jejich včasnému zásahu se oheň nerozšířil dál.

Ke druhému incidentu došlo v říjnu, kdy si majitel povšimnul kouře během jízdy. Povedlo se mu nicméně bezpečně zastavit, navíc ani v tomto případě plameny nezachvátily zbytek vozu, nýbrž pouze samotný paket. Ve třetím případě si pak zákazník postěžoval na praskající zvuky a kouř, jenž vycházel z držáků na nápoje. I tentokrát naštěstí pro majitele vše dopadlo bez újmy na zdraví. Kvůli hašení vodou nicméně Kia nemohla ani u jednoho vozu určit konkrétní příčinu incidentu.

Korejci se nicméně domnívají, že ke zkratu dochází mezi katodou a anodou jednotlivých bateriových článků. Bohužel však zatím neví, co přesně za tím stojí. Aby majitele pokud možno ochránili, vyvinuli nový software, který lépe pracuje s kontrolním systémem baterií. Měl by tak odhalit jakékoli nenadálé zvýšení napětí, a zasáhnout tak, aby nedošlo právě ke zkratu. Lidé nicméně budou muset s auty přímo do autorizovaných dílen, modernizace online tady ještě není možná.

Svolávací akce se týká ve Státech a Kanadě dodaných 2 689 vozů, které byly osazeny bateriemi typu E400, ve zbytku světa bude situace nejspíše totožná. Automobilka dodává, že pokud budou problémy setrvávat i po aktualizaci softwaru, dojde na bezplatnou výměnu baterií. Něčeho takového se ale nejspíše Korejci obávají více než čert kříže. Stále totiž ještě mají na paměti svolávačku Hyundai Kona a Ioniq, která se týkala baterií 4 700 aut. Jejich výměna totiž vyšla na 900 milionů dolarů (cca 19,33 mld. Kč).

Elektrický Soul zpočátku disponoval bateriemi o kapacitě pouhých 30,5 kW, jenž umožňovala dojezd pouze 150 km. Právě taková auta nyní musí do servisů. Foto: Kia

Zdroj: Carscoops

