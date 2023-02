Páté nejspolehlivější auto vůbec téměř nemá slabiny, koupíte ho ale levněji než škodovky před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jen zřídka se stává, aby se na absolutním vrcholu statistik spolehlivosti objevil vůz, který si může dovolit kdekdo, tohle je ale přesně ten případ. Je to páté nejméně poruchové auto vůbec, přesto ho koupíte za méně než srovnatelnou Škodu.

Nabídky většiny automobilek se v posledních letech rozšířily o řadu nových SUV. Jejich počet je někdy až neskutečný, načež řadu z nich lidé nestihnou pořádně ani zaregistrovat a přitom od premiéry mohly uběhnout už roky. Ztratit se není těžké ani v nabídce esúvéček Volkswagenu, která se všechna jmenují od T a leckdy není snadné si některá z nich správně zařadit.

Jedním z takových je i model T-Roc, který je velikostně i technicky blízko radě dalších koncernových modelů stejného ražení. Působí dojmem, že je na trhu chvíli, představil se ale již v srpnu roku 2017 a po prodeji více než 0,5 milionu exemplářů jsou ho také plné bazary. Jde o koncernového příbuzného Škody Karoq, které jsme se jako ojetině věnovali už nejednou, dnes si posvítíme na alternativu od Volkswagenu. Ta dostala o chlup kratší rozvor (2 638 mm vs. 2 590 mm), jde ale jinak o technicky shodné auto.

Jako ojetina láká už proto, že podle aktuálního TÜV Reportu se jedná o páté nejspolehlivější auto absolutně a druhé nejlepší kompaktní SUV. A je třeba dodat, že drží opravdu dobře, třebaže bez poskrvny jeho pověst logicky není. Pro změnu podle britských statistik si 19 procent dosavadních majitelů stěžovalo na pohonné jednotky, stejně jako na elektroniku nesouvisející s motorovým prostorem. Kromě toho se ovšem porouchává i klimatizace a předčasně odchází brzdy. Nicméně na druhou stranu, i s těmito potížemi zůstávala čtyři z pěti aut nadále v provozu. A když už došlo na návštěvu servisu, byla hned třetina oprav provedena tentýž den. Nemalých 90 % problémů pak bylo vyřešeno v rámci záruky.

Stále je tak třeba při výběru toho správného kusu obezřetnost, zvláště když i v tomto případě se mohou objevit typické koncernové neduhy. Mezi ně patří prosakování či nadměrná spotřeba oleje u pohonných jednotek nebo stávkování automatu DSG. V prvním případě vám nesrovnalosti prozradí již pohled pod kapotu, neduhy převodovky pak vychází najevo při testovací jízdě, na které tak nutně trvejte.

Kromě toho důkladně prozkoumejte kabinu, a to nikoli jen kvůli známkám ošoupaného čalounění či poškrábaných plastů. Pravděpodobnost je přitom ve druhém případě velká, neboť jde o poměrně tvrdé výlisky, které pak navíc sráží dojmy z vozu. Navíc si zkontrolujte, že ve vámi zvoleném exempláři najdete vše, co budete při svých cestách potřebovat. Třeba taková středová loketní opěrka nebyla na některých trzích součástí standardní výbavy u níže položených úrovní, které jsou díky nižší ceně často těmi nejprodávanějšími.

Tím se dostáváme k nemalému překvapení, jež koresponduje s již zmíněnými rozdílnými rozvory u Volkswagenu a Škody. T-Roc je totiž navzdory svému prestižnějšímu logu levnější, například čtyřletá auta s nájezdem do 100 tisíc km se u nás dají pořídit do 400 tisíc, asi o 10 až 15 procent levněji než srovnatelné Karoq. U nejdostupnějších exemplářů je nicméně třeba počítat s litrovým tříválcem či dieselovou jedna-šestkou. Pokud ovšem zatoužíte po 190koňovém TSI, s nímž T-Roc dá stovku za 7,2 sekundy, pak je třeba sáhnout do kapsy alespoň pro 600 tisíc korun. Vrcholný T-Roc R s 300 koňmi na všech kolech žádá aspoň 800 tisíc.

VW T-Roc se stále více objevuje v bazarech, kde platí za jedno z nejspolehlivějších aut vůbec, přesto stojí citelně méně než spřízněná Škoda Karoq. Foto: Volkswagen

Zdroje: TÜV, What Car?

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.