Plug-in hybridy jsou další krutou pastí na naivní kupce aut, tento připravil slavného majitele o 900 tisíc Kč za 7 měsíců
Petr MilerChcete levné auto z druhé ruky a nechcete to elektrické? Pak si kupte plug-in hybrid. Také v jeho případě se neviditelná ruka trhu vyřádila na jeho zůstatkové hodnotě dosyta, podobně jako v případě druhých jmenovaných aut to ale znovu budete i vy, kdo na nich bude tratit.
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Plug-in hybridy jsou další krutou pastí na naivní kupce aut, tento připravil slavného majitele o 900 tisíc Kč za 7 měsíců
včera | Petr Miler
Chcete levné auto z druhé ruky a nechcete to elektrické? Pak si kupte plug-in hybrid. Také v jeho případě se neviditelná ruka trhu vyřádila na jeho zůstatkové hodnotě dosyta, podobně jako v případě druhých jmenovaných aut to ale znovu budete i vy, kdo na nich bude tratit.
Opakovaně žasnu při pohledu na debaty, které se neustále vracejí za současných vyšších cen paliv. Jednak je třeba říci, že byť benzin a hlavně nafta jsou hodně drahé, vzhledem k tomu, co a jak v podstatě všechno v posledních letech zdražilo, stojí pořád docela málo. To je jistě slabá útěcha, když víte, že jednoduše může být lépe, ale zanedbatelná věc to také není. Především mě ale dráždí, jak to opakovaně svádí k debatám o tom, zda nepřejít na elektrický nebo plug-in hybridní pohon, protože ježdění na elektřinu - i když ta naopak zdražila v posledních letech pořádně - může právě teď a tady a možná ještě dalších pár týdnů nebo měsíců vyjít levněji na palivu.
Je to ukázka toho, jak krátkozrace lidé o nákladech na provoz auta smýšlí, je to pořád stejný omyl, o kterém píšeme už dekády. Ano, spotřeba a cena paliv jsou faktory ovlivňující celkové výdaje. A jsou to ty, které vzhledem k četnosti doplňování paliva libovolného typu pociťujete nejintenzivněji. Ale sakra práce, při normálním nájezdu jsou v rámci celkových nákladu skoro zanedbatelné, hlavní roli hrají jiné faktory. A ze všeho nejvíc pak ztráta hodnoty auta, které používáte.
Někteří mají pocit, že je prostě nějaká, u všech aut podobná a konec. Nevím, kde na to přišli - nějaká je, ale auto od auta se liší o parníky. Ne o jeden, ale o několik. Stačí koupit místo úplně nového auta pár let staré a jste jinde. Stačí místo tuctového koupit prémiové a jste jinde. Anebo stačí koupit místo benzinového nebo dieselového to elektrické či plug-in hybridní a jste také jinde. Někde, kde slunce svítí jen chvilkami při kolonoskopii.
Psali jsme o tom podrobně, zrovna v případě elektromobilů je rozdíl v poklesu hodnoty auta tak ohromný, že by benzin a nafta by musely stát stokoruny několik let, aby dávalo ekonomický smysl koupit si elektrické auto. Při cenách paliv klidně 50 nebo 60 korun na pár měsíců to nemá šanci čemukoli pomoci.
Dobře, tak elektromobil ne, kolegu ale před pár dny napadlo, že by si koupil plug-in hybrid, který jinak odmítal. Zrovna teď by těch pár desítek kilometrů, které denně dojíždí, zvládl převážně nebo jedině na elektřinu. A až by zase benzin zlevnil, tradá... All-in one, cha cha, no ne? No, ne.
Bylo by fajn, kdyby ano, plug-in hybridy jsou ale bohužel prakticky stejná past - jakmile má auto baterku, která je drahá i pro mild-hybrid, natož pak cokoli „hybridnějšího”, a ta baterie prostě nevydrží, je to jen hra o čas a o záruku, víc ne. Proto jsou ojeté plug-in hybridy tak levné, kolega uvažoval mezi BMW 330i, 330d a 330e a hybridní verze je nejlevnější tak moc, že maximálně pětiletý kombík koupíte v Německu už od 15 850 Eur, tedy pouhých 385 tisíc Kč, navíc s odpočtem DPH. A tohle je, chlapi (a dámy...), auto, které nové stojí v základu 1 537 900 Kč, s trochou výbavy snadno ke 2 milionům. Pět let jeho hodnotu zasáhne brutálně a nedělejte si iluze, že uděláte dobrý obchod. Všeho do času, příští zastávka je 0 Kč + cena dílů prodejných na vrakovišti.
Když chcete srovnatelný diesel, jste cirka na půl milionu a výš, za benzin si ještě nějakých 50 tisíc připlatíte. A to 330e není žádný slaboch, jde o skoro 300koňové auto, s 330i dostanete v podstatě stejný vůz bez „elektrické složky”. Přesto je tolik dražší, „méně je někdy více” tu platí vlastně doslova. Trh to poznal velmi rychle.
Zrovna řada 3 je ale pořád racionální a relativně dostupné auto, pokud se vydáte výš, můžete (podobně doslova) splakat nad výdělkem ještě krutěji. Ukazuje to i čerstvá aukce Cars & Bids, kde se objevilo plug-in hybridní BMW M5 pořízené loni v září, dokonce s „celebrity faktorem”. Dobře, jméno Kenny Habul vám asi moc neřekne, ale v USA a vůbec anglofonním světě je to ale známý závodní jezdec (ač je to Australan, ne Američan, tam jen žije a podniká), vítěz několika slavných vytrvalostních závodů. Vůz si loni koupil na 146 225 dolarů, tedy asi 3,02 milionu Kč. A po 7 měsících se ho bůhvíproč s asi 16 tisíci najetými km rozhodl prodat, patrně zjistil, že si koupil 2,5tunový parník a ne auto.
Pokud ale odhlédneme od kontroverzní pověsti nové em-pětky, je Habulovo auto asi to nejlepší, co s ní jde dostat. Zvolil krásnou fialovou barvu Daytona, decentní specifikaci interiéru a hromadu komfortní i technické příplatkové výbavy včetně karbon-keramických brzd. Je to tak málo odpudivá M5 G90, jak to jen jde, přesto... Přesto ztrácí na ceně rychlostí šutráku padajícího do Macochy.
V aukci za vůz nikdo nedal víc než 103 000 dolarů, ztráta hodnoty za nicotný čas i nájezd je tedy 43 225 USD, bezmála 900 tisíc Kč. A také třetina původní hodnoty. Je to brutální, ale i to ukazuje jedno - koupí plug-in hybridu se ušetřit opravdu nedá, je to stejné krutá past pro naivní kupce aut, kteří neumí kalkulovat s ničím jiným než s náklady, které vidí přímo před očima. Je čas to vzít jako fakt.
Aktuální M5 považuji zejména pro její nadváhu a výšku za fyzicky odpornou, ale tahle je vlastně docela šik. Ani za tu - navíc se slavným prvním majitelem - ale v aukci po půl roce v provozu nikdo nechtěl dát víc než hanebně nízkou sumu, která prvního majitele připravila o 900 tisíc. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály
Zdroj: 2025 BMW M5@Cars & Bids
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