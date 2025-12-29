Plug-in hybridy trápí o 80 procent víc poruch než ryze spalovací auta, zjistila studie, je to další falešná spása
Petr ProkopecKdokoli si myslel, že osazení auta fakticky dvěma pohony namísto jednoho nepřinese víc technických problémů, se zřetelně mýlil. Stále čekáme na dobu, kdy automobilový průmysl začne znovu oceňovat konstrukční jednoduchost jako cestu ke zlepšení kdečeho.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Plug-in hybridy trápí o 80 procent víc poruch než ryze spalovací auta, zjistila studie, je to další falešná spása
včera | Petr Prokopec
Kdokoli si myslel, že osazení auta fakticky dvěma pohony namísto jednoho nepřinese víc technických problémů, se zřetelně mýlil. Stále čekáme na dobu, kdy automobilový průmysl začne znovu oceňovat konstrukční jednoduchost jako cestu ke zlepšení kdečeho.
Plug-in hybridy nám byly po léta předkládány jako to nejlepší z obou světů. Jejích pohonné ústrojí je totiž tvořeno jak spalovacím motorem, tak jedním či několika elektromotory. Ty se mají starat o bezemisní jízdu hlavně ve městech, jakkoli dnešní produkce má už baterie dost velké na to, aby stačily i na menší výlet. Benzinový agregát (či v ojedinělých případech dieselový) pak v kombinaci s palivovou nádrží maže obavy z nedostatečného dojezdu a dobíjecí infrastruktury. Vše navíc korunuje nižší cena, než s jakou jsou spojené vozy s čistě elektrickým pohonem, který i v tomto případě dohání drahé baterie.
Máme zde tedy směr, jakým se masové publikum vydá bez reptání? Ani v nejmenším, plug-in hybridy totiž dokážou okouzlit především na papíře. Reálně se jeví spíš jako to vůbec nejhorší z obou světů, a to nejen v dosud probíraných případech. Plug-in hybridy mají zjevně i problém se spolehlivostí.
Jasně to ukazuje studie magazínu Consumer Reports (CR), který vychází ze zkušeností majitelů zhruba 380 tisíc aut s jakýmkoli pohonem, které byly vyrobeny v letech 2000 až 2025. Máme zde tedy zcela novou i již poměrně starou produkci aut všech typů v mnoha exemplářích, u které byly zaznamená problémy všeho. A plug-in hybridy jich na kontě mají smutně mnoho, ve srovnání s čistě spalovacími vozy jsou o 80 procent (!) poruchovější. A velmi podobně jsou na tom i elektromobily.
CR uvádí, že pro víc než polovinu automobilek, které byly do studie zařazeny, je jejich nejméně spolehlivým modelem takový, který má plug-in hybridní či plně elektrické ústrojí. Nejčastější problémy se přitom týkají hlavně baterií, dobíjení či pohonu. To celý problém ještě umocňuje, neboť opravy tohoto druhu patří mezi nejdražší. Plug-in hybridy tak mohou představovat obrovskou finanční past ve všech ohledech, které se jejich vlastnictví týkají, a to včetně nemalého propadu hodnoty.
Co se přitom týče vůbec nejhorších modelů, pak mezi kompaktními SUV získal prvenství Ford Escape PHEV, jehož konto je negativně zatíženo četnými náhradami původních baterií, potížemi s chlazením paketu a dobíjením či vadnou elektronikou. K tomu se ovšem přidávají i stížnosti na podvozek, řízení či klimatizaci. To Jeepy Wrangler 4xe a Grand Cherokee 4xe dojíždějí „jenom“ na hybridní část svého ústrojí, kdy problémy vedle baterií jsou spojené také s elektromotory.
Mezi velkými SUV prší kritika hlavně na Mazdu CX-90 PHEV, u které budete řešit jak elektroniku, tak převodovku, brzdy nebo ovládání klimatizace. A negativní hodnocení je u ní spojeno také s kvalitou laku a vnitřních dekorací, stejně jako majitelé poukazují také na četné úniky kapalin a maziv nebo naopak na prosakování vody do interiéru. Podobná „chvála“ je spojena s Volvem XC60 PHEV, které se navíc může nečekaně přepnout do nouzového režimu a nejet více než 42 km/h.
Nedělejme si iluze, že na tom prakticky jakýkoli plug-in hybrid - včetně vyobrazené Škody Kodiaq - bude zásadně lépe. Tohle je zjevně „systémový” problém vyplývající už z absurdně komplikované konstrukce. Jako technicky orientovaní lidé dokážeme ocenit, když někdo dokáže spojit spalovací a elektrický pohon do solidně fungujícího celku, také ale nezapomínáme na to, že v jednoduchosti je krása. A upřímně, opravdu si někdo myslí, že jde několika motory s bateriemi v autě o hmotnosti snadno 2 tuny a víc celkovou efektivitou vyrovnat tuctový lehčí diesel s jedním motorem schopným fungovat skoro věky? Na jednoduchost a její výhody bohužel autoprůmysl v posledních letech hodně zapomíná, všechno se zdá být „přes ruku” - tak jako v tomto případě...
Plug-in hybridní Škody pochopitelně předmětem zkoumání nejsou, nedá se ale čekat, že by na tom byly podstatně lépe. Vyšší poruchovost dobíjecích hybridů je prakticky plošná a daná primárně jejich složitější konstrukcí - je v nich zkrátka podstatně víc věcí, které se mohou pokazit. Ilustrační foto: Škoda Auto
Zdroj: Consumer Reports
Bleskovky
- Návrat Mercedesu k motorům V8 po fiasku hybridních čtyřválců je skutečný, výsledek ale nezní jako poctivé AMG
včera
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
28.12.2025
- Řidič Ferrari ještě s motorem V12 bez turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
26.12.2025
Nejnovější články
- Muž nacpal 37 milionů do úpravy jednoho z nejošklivějších Ferrari. A stvořil auto, které vypadá snad ještě odporněji
včera
- Elektromobil, který neztrácí na ceně, nakonec existuje. Stačí, aby šlo o totální propadák, který si nekoupil skoro nikdo
včera
- Automobilky našly cestu, jak razantně snížit absurdní hmotnost moderních aut, až přes 100 kilo odstraní jako nic
včera
- Plug-in hybridy trápí o 80 procent víc poruch než ryze spalovací auta, zjistila studie, je to další falešná spása
včera
- Návrat Mercedesu k motorům V8 po fiasku hybridních čtyřválců je skutečný, výsledek ale nezní jako poctivé AMG
včera
Živá témata na fóru
- BMW Divize 12.29. 17:15 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 12.29. 16:43 - pavproch
- Přituhuje 12.29. 15:46 - řidičBOB
- Porsche - vse o sportovnich modelech 12.29. 09:16 - pavproch
- MG Cyberster 12.28. 16:41 - lukasak12
- Rychlodotazy 12.28. 14:11 - Stepan
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 12.26. 19:08 - Truck Daškam
- Mazda MX5 (Miata) 12.25. 19:41 - Brus