Po silnicích jezdí úplně nová sorta nesnesitelných řidičů. Mají výkonný elektromobil a asi pětkrát do měsíce jedou rychle

/ Foto: Kia

Jsem ten poslední, kdo by chtěl hloubit příkopy mezi příznivci různých aut, s tímto chováním se ale setkávám stále častěji a ve stále problematičtější podobě. Vůz sám je tu ale jen nutný předpoklad, problém je v hlavě.

Po silnicích velké části Evropy jezdím už skoro 30 let s intenzitou, která se občas zajídá i mě samému. Jsem automobilový nadšenec, byl jsem jím už v dobách svého dospívání, přesto ale někdy říkám, že jde tak trochu o cnost z nouze. Pokud váš život sestává z ježdění autem, sezení u počítače a telefonování obchodním partnerům, máte na výběr celkem ze tři koníčků, které lze při takovém stylu života praktikovat. A počítače ani telefony jsem si nevybral...

Díky tomu jsem za volantem strávil miliony a miliony kilometrů v řádově stovkách aut, obojí jsem dávno přestal počítat. Většinu z toho jsem si odkroutil v Česku a zažil různé éry automobilismu od dob, kdy se Česko dalo přeletět za pár hodin, protože jste na silnicích skoro nikoho nepotkali, až po chvíle, kdy jste tu samou zemi - často po těch samých silnicích - přejížděli násobně déle, protože najednou jste na cestách potkali každého. Dodnes mimochodem nerozumím tomu, kam tolik lidí vůbec jezdí.

Chci tím říci - na silnicích jsem leccos zažil, leckoho poznal. Od mladých kluků s ambiciózními dotaženými ojetinami z Německa v dobách, kdy tu luxusem byl VW Passat 1,6, přes různé bojovné řidiče ve firemních Octaviích TDI s 90 koňmi až po vyšinuté jedince chovající se méně vyzpytatelně než vaše manželka před další periodou. Zažil jsem policisty bojící se svého času dát byť jen i nicotnou pokutu někomu s podezřele drahým autem i takové, kteří dnes nemají vozit se kvůli nesmyslnému přestupku po tom samém člověku. V jednu chvíli jsem si myslel, že už jsem poznal všechno z věcí krásných i otravných. Pak se tu ale objevila úplně nová sorta řidičů.

Jejich spojovacím znamením je výkonný elektromobil. Dříve to byly hlavně Tesly, dnes už klidně třeba i Kie nebo Hyundai, představivosti co do značek se meze nekladou, není to podstatný aspekt. Poznají se podle toho, že se po silnici obvykle plahočí, jakmile se k nim ale přiblížíte, začnou „vyvádět”. Typicky přidají, když je začnete předjíždět. Tento nešvar je vlastní kdekomu, rozdíl je jen v tom, že pokud máte několikasetkoňové auto, moc to nepoznáte, ať to vedle vás dělá kdekdo s kdečím. Když ale má takový člověk něco jako Teslu Performance nebo Kiu EV GT, které se okamžitě seberou a vystřelí, je to dost nepříjemné. A dost nebezpečné.

Když jsem to kdysi zažil poprvé, zaskočilo mě to, není to něco, s čím byste se v tak extrémní podobě pravidelně setkávali. Však pokud někdo jiný jezdí po silnicích obecně svižněji či akčněji, obvykle ho nepotkáte. On jede tak, vy jedete tak, můžete být na stejné cestě klidně 5 km za sebou a stejně se na 200km štrece nedojedete. Pokud ale někdo jede stabilně pomalu a najednou nemá problém se „urvat ze řetězu”, narazit na něj můžete a není lehké se jej zbavit. Aspoň já o „společnost” takových nestojím, oni se ale neptají.

Naposledy jsem takto dojel řidiče Kie EV6 GT jako z hlavní fotky, akorát kohout nestál vedle ní, seděl uvnitř. Ani jsem si nevšiml, že takové auto míjím, za chvíli ale viselo za mnou. Nemám tohle rád, nerad jedu v blízkosti jiného řidiče, kterého neznám a nedůvěřuji mu, považuji to za potenciálně nebezpečné. Nechci s nikým „soutěžit”, chci dojet do cíle své cesty, a tak jsem si řekl, že třeba jen telefonoval nebo cokoli a teď je rychlejší. A tak ho nechám jet. Uhnu tedy, nechám ho předjet, během chvíle ale znovu jede pomaleji než já. Znovu ho tedy zkusím předjet a už to začne - ostře akceleruje při mém předjíždění.

Kdyby to bylo něco jako „fanda si chce zablbnout”, řeknu, že jsem na to starý a neúčastním se, ale pořád to beru jako pozitivní úmysl. Takový v tom ale nevidím, je to dělání naschválů, komplikování života jiných, je to nějaké dokazování si čehosi. Je to takový automobilový stalking svého druhu a opravdu se mi to nelíbí. Je to pak pořád dokola - dotyčného dojedu, takže jsem rychlejší, přesto má najednou tendenci něco předvádět. Nechal bych ho tedy jet, jenže on pak zas jede pomalu. Klidně bych i na chvíli zastavil, ale to nejde všude - nevím, co je takový člověk za agresivního psychopata a nebudu kdesi v polích riskovat ještě nepříjemnější situace.

Nakonec nezbude než jet rychleji, než bych sám chtěl. Takovým lidem nakonec musím prostě ujet, oni beztak dlouho nevydrží - buď jim 2,3 tuny zapálí brzdy, pohon nebo začne vypalovat baterky a je konec. Já to ale nechci dělat, naposledy jsem tomu byl vystaven s manželkou na sedadle spolujezdce, které to samozřejmě nebylo příjemné, byť chápala, že nastalé situace nejsem strůjcem. Tentokrát jsem měl techniku na to, abych si s tím poradil, a snad ji umím rozumně použít. Pokud to ale ti samí lidé dělají méně zkušeným řidičům v horších autech, můžou se postarat o zbytečně nebezpečné situace. Je tak těžké domyslet důsledky?

Nechci takové řidiče označit za hovada, dementy, neboť tak by někdo mohl říkat i mně, mám s tím ryze racionální problém. Proč to dělají? Osobně k tomu nedávám žádný důvod, snažím se jezdit přiměřeným způsobem v zásadě nedráždivých autech, nic jako rudá Ferrari nebo zelená Lamba nesedlám. Neprovokuji ani jinak, přesto jsem se do podobné situace dostal za uplynulých pár let snad dvacetkrát a je to pokaždé jako přes kopírák. A vážně nechápu, proč se to děje.

Dotyčným vzkazuji (jistě se v tom poznají): Jděte se s tím bodnout, jděte na dragstrip, mně to nezajímá. Rád si sjedu, ale s někým, kdo to umí, kdo je „pozitivně nadšený”, navíc na místě k tomu vhodném. Nechci „soutěžit” s někým, kdo si koupil auto s 1,47 procenta schopností Porsche 911 a tváří se, že má Porsche a něco mi dokazuje, když se aktuální situace zrovna vejde do toho úzkého spektra přesvědčivých schopností a pětkrát do měsíce se k tomu sejdou i další podmínky. Mně to opravdu nezajímá. Po silnicích jezdím, abych někam dojel, a byť dokážu ocenit i chvilkové představení zajímavého auta, tohle je trapná show poníka pro jeden trik.

V podstatě jen čekám, kdy taková situace někdy někde pro někoho špatně dopadne. Osobně tomu nemám na silnici jak předejít, a tak jsem chtěl i za jiné napsat tento článek. Přinejmenším s kolegy z redakce prosíme: Nedělejte to, jezděte si vlastním stylem - jakýmkoli, ale konzistentním. Tohle je hloupé a nebezpečné a znovu to jen dělá medvědí službu něčemu, co jste si patrně oblíbili.

Rozhodně nebudu házet všechny do jednoho pytle, výskyt nesnesitelných lidí mezi řidiči aut, jako je toto, je ale zjevně nadprůměrný. Foto: Kia

Zdroj: Autoforum.cz

