Podívejte se, jak dopadl motor moderního auta, ve kterém někdo za 60 tisíc km nevyměnil olej před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Je fascinující, že motor takové zacházení vůbec přežil, neboť olej se za takovou dobu změnil v jakousi amorfní hmotu mimozemského původu. Člověk se nutně musí ptát, jak něco takového vůbec ještě mohlo mazat.

Celkem chápeme, že určité věci jsou pro určité lidi něco jako španělská vesnice a neví o nich prakticky nic. Třeba auta jsou docela složité stroje, jejichž fungování v celé své komplexitě spoustě lidí uniká, prostě je používají. Některé aspekty zacházení s nimi se ale přece jen staly široce známými. Každou chvíli se mluví třeba o nutnosti pravidelných výměn oleje v různých intervalech, o kterých si navíc jakkoli modernější vozy samy velmi hlasitě říkají. Jak se může stát, že někdo takové požadavky dlouhodobě ignoruje?

Odpověď od nás nečekejte, zjevně se to ale stále děje. A to i u vozu velmi moderního, nutně jen pár let starého Seatu Leon 1,8 TSI, který už disponuje velmi moderní elektronikou pečlivě bdící nad servisními intervaly všeho druhu. Musíte být totální ignorant, abyste přehlíželi hlášky žadonící o výměnu oleje déle než pár dnů či stovky kilometrů, tady se to ale někomu „povedlo” po desítky tisíc kilometrů a snad i roky.

Možná si ještě vzpomenete na odstrašující případ totálně zanedbané údržby motoru VR6 v Audi TT, který jezdil bez výměny oleje neskutečných 134 tisíc kilometrů a podle toho vypadal. Nánosy karbonu ve ventilovém ústrojí byly tak velké, že motor musel být celý vyměněn, už ho nešlo ani vyčistit. Dnes tu máme něco podobného, dokonce to vypadá, že přímo z České republiky.

V hlavní roli je tu zmíněný Seat s motorem 1,8 TSI, se kterým někdo dorazil na výměnu oleje až po ujetí 60 tisíc kilometrů. Není divu, že když mechanik vytáhl výpustní šroub, nebyl svědkem tradičního proudu použitého oleje, ale spíše pomalého posunu gravitaci dobře odolávající černé hmoty, která se táhla jen o trochu rychleji než rozpálený asfalt. Do oleje v pravém smyslu slova každopádně měla hodně daleko, jak se můžete přesvědčit na videu níže.

Až se nechce věřit, že se motor s olejem v takovémto stavu nezadřel, neboť tato ex-tekutina postupně ztratila své mazací schopnosti až do té míry, že se sama skoro přestal hýbat. Je smutně komické vidět, jak se v něm mechanik rýpe šroubovákem - kde majitel vozu nechal hlavu, netušíme, auto jej muselo na nutnost výměny oleje upozornit nesčetněkrát.

Podívejte se na to sami, pokud ovšem „trpíte” mechanickou empatií k autům všeho druhu, budou to pro vás kruté záběry. Tohle je ztělesnění noční můry milovníka aut. Berte to ale hlavně jako připomenutí, že o motor auta je třeba se náležitě starat, jinak může dopadnout opravdu bídně.

Seat Leon 1,8 TSI jsme testovali nejednou - je to sympatické, živě se projevující auto vděčící za své chování do značné míry právě svému motoru. Chovat se k němu tak, aby mu z oleje zbylo to, co uvidíte níže... To je snad i zločin. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: cundo110@tiktok

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.