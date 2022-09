Ojetina stejného modelu je díky absurdnímu kroku automobilky lepší auto než nový vůz, i když je o statisíce levnější před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Je to tragikomický obraz vývoje posledních let, kdy výrobci z vlastních rozhodnutí činí své, často ani ne úplně nové modely stejných aut o tolik méně konkurenceschopnými, že i ojetina nabídne podstatně víc. Přesně to je případ Opelu Combo.

V roce 2018 se na autosalonu v Ženevě představily Citroën Berlingo a Peugeot Rifter. Tato dvojice záhy dostala třetího do party, a sice Opel Combo, neboť francouzský koncern PSA německou automobilku o rok dříve koupil a pod všemi třemi značkami nabízí v jádru stejné vozy s jinými jmény. Francouzský koncern PSA se od té spojil s italsko-americkým FCA, aby vzniklo nové impérium zvané Stellantis. A to se na počátku letošního roku - pro nás naprosto nepochopitelně - rozhodlo, že z nabídky těchto modelů vyřadí spalovací verze a dál už bude prodávat jen elektromobily.

Velmi jsme se tomu podivovali jako naprosté bizarnosti, však Stellantis u nás loni prodal 6 (šest) elektrických verzí těchto modelů oproti 2 667 spalovacím. To pak jistě dává smysl nabízet jen provedení, kterých prodáváte více jak 400krát méně... Tento krok otevřel k cestu k bizarním srovnáním, neboť zmíněné automobilky začaly výlučně nabízet takřka nechtěné nové zboží, zatímco to chtěné zůstalo k dispozici jen ve formě skladových či ojetých aut.

My si dnes posvítíme na zástupce s logem Opelu, který je na českém trhu k dispozici od 829 990 Kč. To na první pohled není zrovna šílená suma, koneckonců za ni dostáváte 4 403 milimetrů dlouhý vůz s rozvorem 2 785 mm, který bez potíží dokáže pobrat i pět dospělých. Pokud nicméně zadní sedadla sklopíte, můžete počítat se zavazadelníkem o objemu až 2 126 litrů. Ještě dále pak lze zajít s prodlouženou verzí XL, která narostla na 4 753 mm a jejíž kapacita činí 2 693 l.

Problémem pro většinu zájemců nicméně bude ono elektrické ústrojí pod kapotou. Bez ohledu na délku totiž Combo disponuje pouze jedním elektromotorem, jenž přední kola roztáčí 136 koňmi. Na stovku se tak dostanete až za 11,7 sekundy, což nezní až tak hrozně, horší je to ale s maximálkou, která byla omezena na pouhých 135 km/h. Úplně nejhorší je to ale s akumulátory - dostupných 50 kWh představuje ekvivalent nádrže na asi 12,8 litru nafty, takže si dokážete představit, jak moc realistický je udávaný dojezd 260 až 285 kilometrů.

Právě tento parametr dělá z modelu Combo obtížně použitelné a vzhledem k ceně neskutečně nevýhodné auto. Zhruba dvousetkilometrový reálný dojezd při mírném tempu znamená, že mnozí lidé nezvládnou ani dojet na chatu, natož aby se bez dobíjení mohli vrátit zpátky. Cesta do víkendového útočiště přitom není takovou událostí, jako je třeba výlet k moři, na to s elektrickým Combem za 830 tisíc můžete rovnou zapomenout.

Znamená to jediné, tedy v případě zájmu vyrazit nikoliv do showroomu s novými vozy, nýbrž do autobazarů. V těch můžete narazit na stávající generaci, tedy úplně to samé auto, osazené dieselovým nebo benzinovým ústrojím. Větší smysl pochopitelně dává první zmíněné, zvláště pak se 130 koňmi na kontě. Právě takový model vyzkoušeli naši němečtí kolegové, kteří se při tři roky staré ojetiny dostali na 5,8litrový průměr. Dodávají přitom, že vozu nedojde pára ani při plném zatížení, s nádrží na 55 litrů nafty pak není daleko ani 1000kilometrový dojezd na natankování v reálném světě.

Přesvědčivá je i kvalita, u testovaného vozu nemířila kritika ani na podvozek, ani na brzdy. To je po najetí 73 073 kilometrů působivé, zvláště když za Combo 1,5 D můžete připojit i 1,5tunový přívěs. O dieselu navíc nebudete vědět ani po stránce sluchové, odhlučnění kabiny je totiž velmi dobré. A pochválit lze i její stav, jakkoliv na tvrdších plastech jsou již patrné škrábance. Právě na ty byste se proto při prohlídce vybraného kousku měli soustředit především.

Spíše než před nekvalitou či technikou tak Němci varují před tím, co Stellantis svým rozhodnutím způsobil. Jelikož si totiž Combo a jeho příbuzné jako nové již nemůžete pořídit se spalovacím ústrojím, ceny ojetin nejsou ani v nejmenším nízké. Kolegy testovaný exemplář, jenž jako nový stál 31 120 Eur (cca 764 000 Kč), byl aktuálně nabízen za 24 990 Eur (asi 613 000 Kč). Pokles hodnoty je tedy velmi malý, za auto s nemalou kilometráží dáte 80 % původní ceny. Ovšem ve srovnání s novým elektrickým Combem za 830 tisíc Kč je to koupě roku.

Zas a znovu zde tak máme jen potvrzení toho, kterak politická rozhodnutí deformují trh, aniž by to mělo jakýkoliv užitek. Pokud totiž lidé budou léta zůstávat u starých aut, bude se ovzduší spíše zhoršovat. Elektromobily, zejména pak z takového ranku, jako je Combo-e, jsou nicméně natolik nepraktické, že se opravdu nelze divit obrátce před dealerstvím a úprku k majitelům spalovacích verzí, které budete uplácet zlatem.

Opel Combo se zdá být kvalitně vyrobený, navíc dokáže pobrat bez problémů pět dospělých i jejich náklad. Abyste s ním ovšem mohli dále než jen za humna, musíte už pouze do bazarů, neboť v showroomech s novými vozy se prodává pouze elektrické provedení. Jak absurdní. Foto: Opel

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.