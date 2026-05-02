Podvodníci s pomocí AI vytváří téměř dokonalé iluze dealerství aut. Muž jim za vůz poslal 1,6 milionu, nemá nic
včera | Petr Prokopec
Na internetu se rozmohl nový druh podvodu, na který lidé z podstaty nejsou připraveni. Nepoctivci nabízí auta, jako by zastupovali existující dealerství reálně je prodávající, nabízená auta ale neexistují. Že jde jen o iluzi vytvořenou s pomocí AI, zjistí někteří až příliš pozdě.
Dárky k loňským Vánocům jsem vůbec poprvé vyřešil kompletně online. Jakkoli jsem ale nemusel navštěvovat jeden kamenný obchod za druhým, moc času jsem nakonec neušetřil. Pokud totiž nešlo o známé weby, raději jsem každou internetovou stránku prověřil pomalu až do místa narození jejího majitele. Ve virtuálním světě totiž na podvody dochází mnohem častěji než v tom skutečném, kde byste museli být opravdu slepí či velmi hloupí, abyste koupili třeba takový Trabant za cenu nejnovějšího Mercedesu-AMG.
Podvodníci jsou navíc stále vynalézavější, a tak začínají ve velkém využívat možností umělé inteligence. Na jeden takový případ došlo v Severní Karolíně, kde muž zaplatil přes 77 tisíc dolarů neboli 1,6 milionu korun za Lexus GX 550. Japonské SUV k němu však nikdy nedorazilo. Problémy kvůli tomu navíc má dealerství T&T Vehicle Sales, které jej nikdy nenabízelo a ani neprodalo. Za jeho zástupce se totiž vydával podvodník, který byl se svou obětí zhruba 10 dní v kontaktu.
Schéma podvodu, o kterém informují kolegové z Auto News, je totiž velmi sofistikované, neboť podvodníci za pomoci AI prakticky kompletně zkopírují web vybraného dealerství. Následně jen vymění uvedené kontakty za své, ze kterých poté oběti posílají veškeré fotografie, detaily i dodatečnou dokumentaci. Tím si pochopitelně získají důvěru, přičemž jakmile jim zájemce o fiktivní vůz odešle peníze, komunikaci ihned ukončí. Že pak třeba dané telefonní číslo už ani není v provozu, asi nemusíme dodávat.
Případ nešťastníka, který si (ne)koupil Lexus, bohužel není ojedinělý. Jak uvádí Auto News, podvodníci dokonce svým obětem zasílají „sadu důvěry“. Tedy extra materiály jako třeba dodatečné fotografie nebo umělou inteligencí vygenerovaná prohlášení o všem možném. Měsíčně si tak přijdou klidně na miliony dolarů, další škody ovšem nepřímo způsobí dealerstvím, za které se vydávají. Podvedení si totiž logicky nejprve zkouší zchladit žáhu na skutečných prodejcích.
Podle expertů tak zájemci o nová či ojetá auta, kteří se chystají k nákupu přes internet, musí být ještě obezřetnější než dosud. Doporučeno jim je, aby si rozhodně ověřili web dealerství, které se tváří jako to oficiální. Zkontrolovat je třeba veškerá telefonní čísla, i to, zda sedí s těmi uvedenými online. A nikoli jen na webu, na který jim podvodníci odešlou odkaz, ale skrze Google či jiný vyhledávač. V žádném případě by pak nemělo docházet na platbu, pokud na ni prodejce tlačí.
Skutečně tedy zapomeňte na to, že by vás v dnešní době nákup online stál méně času, než kdybyste si někam zaskočili osobně. Digitální technologie totiž pokročily natolik, že zkopírovat virtuálně celé dealerství je otázka pár minut. I proto začíná na tyto podvody docházet několikrát týdně. Nutno však dodat, že mnozí prodejci to podvodníkům hodně usnadňují - i oni totiž využívají umělou inteligenci pro tvorbu prezentačních materiálů. Napodobování něčeho takového je pochopitelně ještě snazší.
Stvořil virtuální showroom Lexusu, klidně i se servisem, dnes zabere jen pár minut. A výsledek se díky umělé inteligenci tváří natolik věrohodně, že lidé snadno přicházejí o těžce vydělané peníze. Foto: Lexusu
Zdroj: Auto News
