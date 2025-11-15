„Poklad” za 60 tisíc měsíčně: Majitel procitl ze zeleného snu, na tomto autě „provařil” za 3 roky 2 miliony
včera | Petr Miler
Museli byste vidlemi přehazovat nejméně desítky milionů, ne-li stamiliony, aby vám bylo jedno, že vás vlastnictví auta stojí takové peníze téměř bez ohledu na to, jak moc s ním jezdíte. Ani s tímto vozem nakonec majitel nic zvláštního nenajel, přesto ho vlastnictví stálo tolik.
O tom, jak moc se aktuálně „daří” shora iniciované elektrické revoluci, píšeme pravidelně, zejména aktuální vývoj v USA je pozoruhodný. Pro některé je souboj elektrických a spalovacích aut něco jako svatá válka, s takovými není řeč, konstruktivněji uvažující příznivci elektrického pohonu se na nás ale opakovaně obrací s dotazem, jak je vlastně možné, že elektromobily po tolika letech jejich vývoje, rostoucí nabídky, zajišťování všemožných podpor, téměř jednostranně zaměřeného marketingu i mediální pozornosti atp. zažívají takové těžkosti se získáváním dalších zákazníků. Například u nás jejich tržní podíl aktuálně opět výrazně klesá, aniž by dosáhl hodnot jakkoli přiměřených výše zmíněnému.
Řekli bychom, že jde jednoduše o nedostatečně přesvědčivý produkt, ale taková odpověď by vás asi neuspokojila. Detailní rozbor by byl na delší povídání, ale z toho, co získáváme za zpětnou vazbu od jejich aktuálních i dřívějších majitelů, bychom klíčové důvody definovali dvěma slovy - zážitky a zkušenosti.
Našlo se zkrátka poměrně dost lidí, kteří se těmito vozy nechali zlákat. Ze zvědavosti, nadšení pro věc, naivity, neznalosti, kvůli umělým výhodám, chytrému marketingu, velebení ze strany pro ně důvěryhodných osob... Prostě pro vše zmíněné i nezmíněné výše v pozitivním i méně pozitivním smyslu slova. Pak ale přišla osobní zkušenost, která musela obstát před dvěma prubířskými kameny.
Tím prvním je použitelnost těchto aut, která je - trochu eufemisticky řečeno - zásadně jiná než u spalovacích aut. Jsem ten člověk, kterého obtěžuje i nutnost párkrát za měsíc koupit plnou nádrž paliva do spalovacího auta - je to opruz, ztráta času, nijak nepovznášející operace, která navíc bývá nutná, kdy se to nejméně hodí. A to používám auta, která nemají problém najet 400 až 500 km na jedno natankování ve svižném tempu. Když stejným tempem budu jezdit s elektrickým autem, ujedu nějakých 150 km na jedno dobití plus minus pár desítek km, to bych musel dobíjet denně, někdy i několikrát denně. Je to pro mě nejen nepředstavitelné, ale v podstatě nerealizovatelné, i kdybych nosil spodní prádlo s nápisem Taycan . Tohle (zvlášť ve stínu proklamací o bezproblémovém dojezdu) odradí mnohé a vidíme to i z velkých dat. Takoví lidé pak logicky podobné auto znovu nechtějí.
Pro jiné to problém nepředstavuje, pak ale přijde druhý zlomový bod - prodej vozu, který ukáže teprve cenu jeho vlastnictví. Vzhledem k tomu, že je pořád obvyklé mít auto tři čtyři roky, se tento faktor neprojeví hned a spousta lidí prostě neuvažuje o nákladech vlastnictví auta v rovině „pořizovací cena - prodejní cena + další provozní výdaje” během ježdění s ním, takže si to neuvědomí. Když ale pak pochopí, že jejich čtyřletý VW ID.3 s 40 tisíci najetými km, tedy v podstatě pořád zánovní vůz, najednou prodávají horkotěžko za 450 tisíc, i když ho koupili za 1,2 milionu, docvakne jim, že neudělali dobrý obchod. A podobné auto opět podruhé nechtějí.
Tyto dva faktory oblibu elektrických aut dohání až časem, což přirozeně snižuje jejich schopnost oslovovat rostoucí množství zákazníků - neboť i když z jedné strany mohou přibývat, z druhé zase ubývají. A takových lidí je stále víc, jak též ukazují statistiky. Zejména onen druhý důvod pak někdy bývá opravdu velmi nápadný, což nejlépe dokazuje případ auta na fotkách okolo.
Jde o Lucid Air, výkonný luxusní elektromobil stvořený lidmi, kteří měli pocit, že Tesla nedělá svá auta dost dobře, a tak se od ní odtrhli. Jejich vozy mohou být lepší, ale Lucid jako takový velkou díru do světa nedělá a nebýt peněz arabských investorů, jako firma by snad už ani neexistoval. Nakonec i kondice firmy může může hrát roli v tom, jak moc mizerně si tento vůz drží hodnotu, jinak jde ale o tradiční kombinaci důvodů, které jsme opakovali nejednou.
Jde o auta, která jsou na trhu nových aut cpána kupcům do chřtánu jako šišky husám, což je efekt, který není replikován na trhu ojetin. Tam se pozná přirozenější verze poptávky, která v kombinaci s nepřirozeně velkou nabídkou takových aut dělá to, co takový převis obvykle dělá. Přidejte si k tomu celkově jinou křivku poklesu hodnoty, o kterou se stará omezená životnost navíc extrémně drahých baterek, a také faktor v podobě postupně klesajících cen nových vozů. A halloweenský finanční horor je na světě.
Zažít ho jde i v Evropě, také tady se Lucidy prodávají, výmluvnější je ale americký trh, kde jde o přece jen obvyklejší zboží. A ceny dosažené v aukcích, jako jsou ty na Bring A Trailer, nejprecizněji ukazují realitu současných hodnot dříve prodaných aut. Zelený (jde o fólii) Air Grand Touring na fotkách si někdo v roce 2022 koupil za 140 575 dolarů přesně (dnes asi 2,92 milionu Kč), nyní se ale po ujetí se jej ale po ujetí pouhých 58 tisíc km prodal přes aukci BaT jen za 46 250 USD, tedy jen 960 tisíc Kč. Pokud vám v uších zní „au”, je to bolest bankovního konta majitele, kterého popsané neježdění přišlo téměř na 2 miliony korun za pouhé tři roky a zmíněné kilometry. A jsou to také víc než dvě třetiny původní ceny, obrovské peníze jakoukoli optikou.
Na tohle nemá nikdo soudný, jde prostě o oknem vyhozené prostředky za strašně málo muziky. A majitel to tak vnímá. Spojili jsme se s ním už v průběhu aukce, jejíž nevalný výsledek byl zřejmý už z jejího průběhu a předchozích výsledků prodejů takových aut a jasně říká, že s autem sice byl spokojený, ale další takové prostě nechce. Platit okolo 60 tisíc korun měsíčně bez jakéhokoli dalšího výdaje (pojištění, elektřina, pneumatiky, brzdy, další servis...) spojeného s provozem je zkrátka moc pro kohokoli, kdo není opravdu za vodou. Však i na dvousetitisícovém platu - a kdo takový má - podobnou sumu poznáte jako zásadní výdaj, se vším ostatním snadno víc jak třetina vašich peněz padne jen na auto, se kterým sotva jezdíte.
Tohle nemá cenu a bude zákazníky těchto vozů odhánět tak dlouho, dokud budou existovat zásadně levnější - navíc zásadně lépe použitelné - alternativy. A že jich je...
Je v podstatě úplně jedno, jak dobré tohle auto je nebo není. S jeho náklady na provoz danými hlavně ztrátou hodnoty je to pro naprostou většinu lidí příliš drahá legrace. A jiné elektrické vozy na tom nejsou lépe. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály
Zdroje: 2022 Lucid Air Grand Touring@Bring a Trailer, Autoforum.cz
