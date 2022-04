Pokládáním těchto otázek si fandové elektromobilů utahují z majitelů spalovacích aut, co jim odpovědět? před 4 hodinami | Petr Miler

Představa fandů elektrických aut, že řídí jakýsi iPhone na kolech, vedle nějž představuje vůz se spalovacím motorem cosi jako pojízdný telefon s rotačním číselníkem, je komická sama o sobě. Otevřít jim oči lze ale i odpověďmi na jejich vlastní otázky.

Rozdílů mezi lidmi, kteří se řadí mezi příznivce aut s elektrickým pohonem, a mezi těmi, kteří mají blíže ke spalovacím motorům, je spousta. Když se ale pokusíme prodrat k samé podstatě věci, dojdeme k jedné základní diferenci - jakési agresivitě (ať už aktivní nebo pasivní) v přístupu k motoristům s odlišným pohledem na věc.

Zamlouvá se vám elektromobil? Tak si ho kupte, říkáme my coby lidé, kteří dávají za současného stavu vývoje z ryze pragmatických důvodů přednost spalovacím motorům. Upozorníme vás na úskalí takové volby, zmíníme krátkodobé i dlouhodobé limity, ale je to na vás, nemáme důvod vám cokoli vnucovat. Ale když se někomu zamlouvá auto se spalovacím motorem? Tak to ne, říkají fandové elektřiny, takoví si koupí také elektromobil, protože cokoli jiného je bezohledné, nezachrání to planetu atp.

Nechceme házet všechny do jednoho pytle, výjimky se najdou, jsou to ale skutečně jen výjimky. Tato zatvrzelost zašla dokonce až tak daleko, že lidé, kteří elektromobil ani sami nemají (zrovna v Česku je to dost typické, prodá se jich tu naprosté minimum), elektrickým autům holdují a vnucují je všem s tím, že sami by si ho koupili také, kdyby na něj měli peníze. Není to mimochodem jeden z problémů, který nelze přehlížet?

Tohle je nakonec to, čemu se dnes a denně bráníme - snaze o naprostou unifikaci automobilového parku bez ohledu na specifické potřeby a možnosti jednotlivých lidí, charakter jejich zaměstnání, podnikání... Nálada ve společnosti je ale taková a její součástí je (zejména na západ od našich hranic) ostrakizace majitelů spalovacích aut a jejich zesměšňování ve snaze přimět je přejít „na druhou stranu barikády”. Pod tíhou racionálních argumentů? Proč ne. Pod tíhou emotivních výlevů? Proč?

Přesně v rámci těchto snah se internetem začalo šířit osm otázek, které mají majitelé elektromobilů pokládat lidem, kteří stále ještě jezdí se spalovacími auty. Je to projev pasivní agresivity, který by šlo brát s nadhledem, kdyby tak bylo míněn, ale takto opravdu nepůsobí. Cílem je pokládat otázky, na které zdánlivě neexistuje rozumná odpověď a dostat tak do úzkých ty, kteří se naopak řídili zdravým rozumem.

Mohli bychom definovat asi 80 otázek, které by stejným způsobem zaháněly do kouta majitele elektrických aut, ale to dělat nebudeme, ani tato pasivní agresivita nám nepřijde korektní. Zareagovat věcně na kteroukoli z jejich otázek ale korektní je, a tak ke každé otázce přidáme stručnou odpověď. Pokud vám tedy někdo kteroukoli z těchto otázek položí, můžete takto zareagovat. Ostatně ne každý se v této problematice orientuje tak, aby se uměl s podobným nátlakem vypořádat, i když dobře ví, co dělá.

8 otázek, které mají fandové elektromobilů pokládat majitelům spalovacích aut ve snaze je zesměšnit. A naše odpovědi na ně

1. otázka: Slyšel jsem, že auta poháněná spalovacími motory nelze doplňovat palivem přes noc, když spíte. Jak často je doplňujete jinde? Bude zde řešení pro doplňování paliva doma?

Odpověď: U spalovacích aut doplňování paliva přes noc není nutné, neboť při průměrném nájezdu postačí spalovacímu autu jedno asi tříminutové doplnění palivové nádrže za měsíc. Dobíjení doma je falešná útěcha, která beztak není k dispozici pro naprostou většinu motoristů. A doplňování paliva doma bylo vymyšleno asi týden po vynálezu automobilu, říká si kanystr.

2. otázka: Jaké díly musíte servisovat a jak často? Prodejce zmiňoval převodovku s převodovými stupni? Co to je? Dostanu upozornění, že musím měnit rychlostní stupeň?

Odpověď: Každé elektrické auto má převodovku stejně jako spalovací vůz - představa, že jednostupňová převodovka není převodovka, je elementární technická neznalost. Některé elektromobily navíc mají dvoustupňová ústrojí pro vyšší efektivitu a dá se očekávat, že takových bude přibývat. V principu fungují úplně stejně. Mýtus o nižší servisní náročnosti byl už mnoha studiemi popřen.

3. otázka: Mohu akcelerovat a brzdit jedním pedálem stejně jako to dělám dnes s elektrickým autem?

Odpověď: Ano, říká se tomu brzdění motorem a může být tím intenzivnější, čím „pořádnější” spalovací motor zvolíte. Zbytek záleží jen na softwarovém nastavení. Pravda, brzdění elektromotorem může být ještě intenzivnější, při běžné jízdě třeba s objemnějším dieselem ale brzdit téměř nemusíte a kinetickou energii většinou lépe stejně lépe využijete pro setrvačný dojezd.

4. otázka: Dostanou zpět palivo když deceleruji nebo jedu z kopce?

Odpověď: Ne, ale žádné nespálíte, motor má při brzdění sebou samým přesně nulovou spotřebu. V tu chvíli navíc roztáčí alternátor, s nímž spalovací auta dokáží už déle než dekádu pracovat tak, aby ukládala elektrickou energii takto generovanou a pak ji použily pro pohon palubních přístrojů. U moderních systémů s 48V mild-hybridními pohony jej dokáží využít i pro pohon.

5. otázka: Auto, které jsem testoval, mělo podle všeho zpoždění mezi momentem, kdy jsem zmáčkl pedál plynu a kdy začalo akcelerovat. Je to normální v autech poháněných spalovacími motory, nebo je to vada?

Odpověď: I spalovací vůz dokáže na pokyny plynového pedálu reagovat naprosto bezprostředně, záleží na použitém technickém řešení a softwarovém nastavení - v druhém případě to platí i u elektroaut. Pokud vám na tom tak záleží, na trhu pořád existují spalovací auta, jejichž motory reagují na plyn ihned.

6. otázka: Je pravdou, že benzin je hořlavý? Měl bych vyprázdnit nádrž a uschovat palivo někde jinde, když je auto v garáži?

Odpověď: Je hořlavý, stejně jako akumulátory, podle dat pojišťoven je ale u srovnatelně starých aut riziko vzplanutí srovnatelné. Navíc u spalovacích aut nastává obvykle za jízdy, u elektromobilů obvykle při dobíjení. Co spíš děláte doma v garáži? A pokud si chcete být super-jistí, odčerpat palivo do kanystru a odnést jej na druhou stranu pozemku lze. Hodně štěstí při snaze někam přenášet dobíjený akumulátor.

7. otázka: Existuje automatický systém, který zabraňuje benzinu vzplanout nebo explodovat při nehodě?

Odpověď: Existuje nespočet řešení, které minimalizují riziko takového děje, zabránit takové možnosti zcela pochopitelně nelze - i elektrická auta ostatně po nehodách občas vzplanou. A benzin za běžného tlaku a teploty neexploduje, moc se díváte na americké filmy.

8. otázka: Chápu, že hlavní ingrediencí pro vznik benzinu je ropa. Je pravdou, že těžba a rafinace ropy způsobuje environmentální problémy a konflikty? Je zde nějaké řešení?

Odpověď: Obojí je pravdou, nebylo by ale špatné přečíst si, jaké environmentální problémy způsobuje těžba materiálů nezbytných pro výrobu akumulátorů. Konflikty pak způsobí velmi snadno v momentě, kdy půjde o podstatnější věc, než jakou je dnes. Pokud je zde nějaké řešení, stoprocentní přechod na bateriovou elektromobilitu to rozhodně není.

Setkání s člověkem kladoucím podobné otázky bude jistě psychicky náročné, úroveň si ale udržet lze. Na závěr připomeňme to, co mnohokrát řekl Carlos Tavares: Oddanost elektromobilitě není výsledkem vědeckého a technického bádání, není to výplod myslí lidí z automobilového průmyslu. Je to primárně pouhé politické nařízení.

Chcete elektrické auto? Tak si ho kupte, nežádejte ale ostatní, aby vám ho zaplatili. A už vůbec se je nepokoušejte „formovat” otázkami, které se nyní šíří internetem, je to velmi povrchní a krátkozraká argumentace. Ilustrační foto: Škoda Auto

Petr Miler

