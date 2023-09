Levný a spolehlivý moderní Ford dnes už koupíte jen v bazaru, některým modelům se ale vyhněte včera | Petr Prokopec

Modrý ovál v posledních letech poslal ceny svých nových aut do hvězdných výšin, v případě spolehlivosti ale paradoxně zamířil přesně opačným směrem. Z některých ojetin to tak dělá opravdu zajímavé nabídky, ne však ze všech.

Pohled na současnou nabídku Fordu doslova bere dech. Nikoli však v dobrém slova smyslu, Ford se totiž rozhodl pro nemalé čistky. Některé hvězdy minulosti si tak již ani koupit nemůžete, u těch ostatních pak automobilka přišla s cenami, které spolehlivě odradí pomalu každého, kdo kdy pro Fiestu či Focus hořel. V případě prvního zmíněného vozu je třeba počítat se startem na 431 900 Kč, ten druhý je pak k dispozici dokonce od 550 900 Kč. Jde navíc o sumy s aktuálními zvýhodněními, standardně Fiesta startuje na 471 900 Kč, Focus na 665 900 Kč. A diesel? Ten se nezvýhodňuje, nikdy, takže pod 772 900 Kč nekoupíte nic. To už zavání šílenstvím.

Při pohledu na dramaticky klesající prodeje by člověk očekával, že se automobilka chytne za nos. Jenže překvapivě došlo na pravý opak. Ford totiž po selhání s příliš drahými spalovacími vozy hodlá publiku nabízet už jen elektromobily, které budou startovat ještě výše. Zákazníci toho ovšem více nedostanou ani v nejmenším, využitelnost takových aut je ve srovnání s těmi benzinovými či dieselovými malá. Pokud tedy modrý ovál aktuálně v rámci Česka figuruje na osmém místě v pořadí, pak se může těšit na další sešup.

Když si totiž pořádně rozpitváme 3 574 registrací (prodeje za leden až červenec), zjistíme, že 2 326 aut používá benzinový a 1 053 aut (přes naznačené vysoké ceny) dieselový pohon. V případě dalších 127 pracuje pod kapotou hybridní ústrojí, 32 aut pak nebylo zařazeno do žádné škatulky. To ovšem znamená, že baterie a elektromotor nafasovalo pouze 36 aut. Tedy o 13 víc, než má na kontě Fiat. Ten ovšem celkově prodal za sedm měsíců jen 328 vozů. V případě italské automobilky je tedy „bezemisní“ pohon žádán alespoň relativně mnohonásobně více.

Co přesně to znamená? Na to vám aktuálně jistou odpověď dát opravdu nemůžeme. Pokud nicméně zájem o elektromobilitu bude u Fordu probíhat i do budoucna stejným způsobem, pak evropská divize nebude mít už ani na tisk katalogů. Budoucnost ale nyní nechme být, dále se budeme soustředit hlavně na ony hvězdy minulosti. Vozy jako Mondeo či S-Max si totiž můžete pořídit v autobazarech, stejně jako onu Fiestu či Focus. Tím úplně nejlevnějším Fordem z druhé ruky je nicméně model Ka, na který vám stačí 105 tisíc korun. V případě původního třídvířka si nicméně dejte pozor na zavěšení, pružiny, výfuk či brzdy. Novější Ford Ka+ je pak nejen větší, ale i kvalitnější, trápí ho jen světla. To ale logicky navyšuje jeho cenu.

Již zmíněná Fiesta je pro změnu k mání od 130 000 Kč, v jejím případě nicméně výtky míří hlavně k tříválcovým motorům. Nejde přitom jen o jejich možné selhání, i prostá výměna rozvodového řemene vás totiž může stát až 50 tisíc korun. Rozhodně si tedy hlídejte kilometrový nájezd. To ale naštěstí již není případ Fordu Focus, který by si klidně mohl střihnout automobilový maraton. Přitom nestartuje o poznání výše, nejstarší kusy lze pořídit již od 145 tisíc korun.

Přesunout se můžeme k již padlé legendě, tedy k Fordu Mondeo. Na jeho pořízení vám bude stačit 174 tisíc korun, zkontrolovat ovšem musíte motorový prostor kvůli úniku oleje. Dále je třeba prověřit i světla, stejně jako brzdy. Pokud pak zvolíte dříve odmítaný B-Max, jsou problémem pouze tyč a kloub řízení. I díky tomu MPV nakonec nestartuje dráže než Mondeo, s cenou od 190 tisíc korun překonává i svého většího sourozence, tedy Ford C-Max.

Větší MPV totiž startuje na 180 000 Kč, zatíženo je ale větším množstvím potíží. Němečtí technici přitom za hlavní oblast vedoucí ke kolapsu považují nápravy, dále však poukazují také na časté a rychlé odumírání baterií či skřípající posuvné boční dveře. Větší S-Max pak má potíže s korozí zadní nápravy, stejně jako s ventilem EGR či turbodmychadlem. A aby toho nebylo málo, také zde dochází na úniky oleje. Ceny od 215 tisíc korun se tak zdají být přemrštěné.

Ještě dražší je nicméně ojetý Ford Galaxy, a to přesto, že stojí na stejném základu. Vnitřní prostor je však v tomto případě větší, což vede k vyšší hmotnosti a tedy k většímu utrpení brzd. Problémy s olejem pak zůstávají, ovšem abyste je mohli zažít, musíte vytáhnout z peněženky alespoň 260 000 Kč. Respektive jen 230 tisíc korun, pokud vám společnost má dělat menší Kuga. S tím je přitom spojeno již 24 svolávacích akcí, během nichž byla většina potíží snad i vychytána.

Petr Prokopec

