Pokud chcete ojetý rodinný kombík, ale Škoda Octavia nepřipadá v úvahu, toto jsou nejlepší možnosti před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Ani v nejmenším bychom si netroufli říci, že je Škoda Octavia Combi špatné auto, existuje ale dost lidí, kteří o škodovce nechtějí slyšet. A nutit jim některou z nich tedy nemá smysl. Patříte-li mezi takové, srovnatelné vozy existují - v něčem horší, v něčem lepší, leckdy o dost levnější.

Nejoblíbenějším autem v Česku je Škoda Octavia, a to nejen na poli nových aut, platí to i mezi ojetinami. Nicméně i když si pro sebe ukousla pořádný kus koláče celého trhu, stále existuje spousta lidí, kteří nechtějí kráčet s davem, raději by něco jiného. Kam ovšem v té chvíli zamířit? Dnes si probereme trojici typů (či tipů, tady je to jedno), kterých má smysl uvažovat. Buď to jsou a nebo aspoň byly populární vozy, a tak se o nich i díky datům německého TÜV ví opravdu hodně.

Než se k nim dostaneme, nemůžeme nezavadit o samotnou Octavii, kterou v tomto segmentu racionálně považujeme za těžko překonatelnou nabídku. Zejména v Česku není levná, je ale jasně nejprostornější, problémy s kvalitou ani spolehlivostí nemá a postará se vám o ni nespočet servisů po celé zemi. Pokud to ale škodovka nesmí být „protože proto”, její nejbližší alternativou je VW Golf Variant.

Ten se sice z hlediska praktičnosti škodovce nevyrovná, svého času se ale mohl pyšnit nejvyššími prodeji mezi novými auty v celé Evropě. Vybírat tedy rozhodně je z čeho, o to více je ale třeba mít se na pozoru. Sedmá generace je totiž na základě statistických dat spolehlivostně o něco horší než ta předchozí. Před koupí je tedy třeba zkontrolovat hlavně brzdy, tlumiče a pružiny. Výskyt problémů je v těchto oblastech nadprůměrný, což pro Volkswagen není dobrá vizitka. Stejně jako nadměrná spotřeba či prosakování oleje.

Pokud tedy toužíte po Golfu a máte napjatější rozpočet, měli byste možná raději zamířit k šesté generaci, která sice bude starší, ovšem za stejné peníze dostanete méně ojeté a statisticky spolehlivější auto. Pokud ovšem na generaci sedmé budete trvat, je třeba sáhnout do kapsy pro alespoň nějakých 180 tisíc korun, kdy dostanete vozy s nájezdem aspoň pod 200 tisíc km. Jinak je šance na dobrou koupi skutečně minimální.

Z hlediska statistické spolehlivosti je ale lepší volbou než Golf VII i konkurenční Opel Astra coby druhá z alternativ, teď už mimo líheň koncernu VW. Ani to samozřejmě neznamená, že by šlo o bezchybné auto, také v jeho případě je totiž třeba kontrolovat olej a dávat pozor na pružiny. Tím ale problémy u starších exemplářů víceméně končí, těm novějším pro změnu mohou odcházet předčasně komplexnější jednotky. Ideálem jsou tak kousky vyrobené okolo roku 2015, jejichž cena se pohybuje o nějakých 20 procent níže než u Golfu, 150 tisíc bude na solidní kousek stačit.

Tím se dostáváme k třetí možnosti v podobě Fordu Focus Tournier, který je z celé trojice daleko nejlevnější, vybírat ze solidních exemplářů můžete už za nějakých 100 tisíc. Ze statistik pak vyplývá, že u třetí generace vyráběné v letech 2011 a 2019 jsou problémy se světly, pružinami a olejem. Od svých konkurentů se tedy kombík modrého oválu do jisté míry neliší, nicméně zejména ve srovnání s Volkswagenem je celkově závad méně. A vše samozřejmě kompenzují ony nižší pořizovací náklady.

V poměru výkonu a ceny je tedy modrý ovál vítězem, a to i díky tomu, že se vyráběl nejdříve. Je na tom ale také nejlépe v oblasti, která je u kombíků velmi důležitá, tedy v zavazadlovém prostoru. Tam může nabídnout 608 až 1 653 litrů prostoru pro zavazadla, u Opelu je oproti tomu možné počítat s 540 až 1 630 litry, zatímco s Volkswagenem je spojeno 605 až 1 620 litrů.

A pokud by vám všechno tohle bylo málo, nezbude než se přece jen podívat po oné Octavii, která ve své třídě v případě prostornosti nemá konkurenci. Jejích 610 litrů v základu není vedle zmíněných čísel bůhvíco, v případě maximálního objem zavazadlového prostoru 1 740 litrů ale skutečně nenachází soupeře, i když Golf je v základním uspořádání blízko.

Ford Focus třetí generace je dnes asi nejlepší alternativou k Octavii III Combi, pokud ji za žádnou cenu nechcete. Je totiž vzhledem ke své pověsti relativně levný, fakticky ale není tak špatný, jak se říká. Foto: Ford



Další možností je Opel Astra, který též nepatří mezi vyhledávané ojetiny, a tak - když není zase tak přesvědčivý - v poměru výkonu a ceny má co nabídnout. Foto: Opel



VW Golf je Octavia III Combi v bledě modrém, což je jeho darem i prokletím. Je to dobré auto, není to Škoda, ale je mnohem dražší než zbylé alternativy. Foto: Volkswagen

Zdroj dat: TÜV

Petr Prokopec

