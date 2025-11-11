Pokud máte Hondu s tímto typem kol, raději byste s ní měli okamžitě přestat jezdit
Petr ProkopecJe to vážný problém ohrožující některé ze statisíců lidí. Japonská automobilka jej nezpůsobila přímo, stal se u jejího dodavatele. Ten navíc před dvěma roky zavřel krám, s následky se tak musí potýkat sama. A nejsou banální, autům mohou upadnout kola.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Je to vážný problém ohrožující některé ze statisíců lidí. Japonská automobilka jej nezpůsobila přímo, stal se u jejího dodavatele. Ten navíc před dvěma roky zavřel krám, s následky se tak musí potýkat sama. A nejsou banální, autům mohou upadnout kola.
Svolávací akce si letos spojujeme hlavně s Fordem, který na tomto poli skutečně kraluje a do silvestrovské půlnoci se může přiblížit až počtu 200 nově vyhlášených svolávaček za jediný rok. V té chvíli by stanovil rekord, který má nejspíš šanci překonat jen on sám.
Neznamená to však, že by ostatní automobilky měly čistý štít. Nově Honda povolává jen ve Spojených stát do servisů 406 290 kusů modelu Civic z let 2016 až 2021, celosvětově jich bude jistě víc. A varuje před rizikem další jízdy, neboť problém týkající se těchto vozů není banální. V důsledku zásadní konstrukční chyby hrozí, že těmto vozům upadne za jízdy některé z kol, popř. i více ne z nich současně. Něco takového pochopitelně může vést i k havárii s fatálními následky.
Problém se týká 18palcových ráfků v patnáctipaprskovém designu, které můžete vidět na fotkách okolo. K Civicu si šlo pořídit různé ráfky, tyto se ale zjevně staly velmi populárními a Japonci zjevně nejsou schopni identifikovat přesně vozy, které jsou jimi osazeny. Problém nezpůsobila přímo Honda, nýbrž její italský dodavatel, který v průběhu výroby měnil své tovární vybavení. Kvůli tomu ovšem výstupní kontrolou bez povšimnutí prošla várka ráfků, u které nedošlo na zalisování ocelové podložky do děr pro šrouby sloužící k uchycení kol. Může se tedy stát, že dojde na poškození hliníkové slitiny, ze které jsou kola vyrobena.
Nejde tu navíc jen o nižší pevnost konstrukce, ale i o fakt, že bez oněch vlisovaných podložek jsou samotné díry volnější a šrouby v nich plavou. Riziko, že se tedy kolo uvolní, opravdu není nové. Naštěstí má být ovšem tímto problémem postiženo jen 0,1 procenta svolávaných aut, tedy jen 407 vozů. Jak už ale padlo, Honda neví, jaké vozy je konkrétně mají obuté. A tak svolává všech 400 tisíc aut ke kontrole.
I když Japonci za závadou nestojí, problém dnes padá plně na jejich hlavu. Italský výrobce totiž v roce 2023 ukončil činnost, což celou dál komplikuje. Servisní technici mají na každý pád přikázáno každé auto zkontrolovat a do každé sady, která bude bez podložek, navrtat dvě díry, čímž zamezí jejich dalšímu používání. Majitelé postižených vozů pak dostanou nové ráfky, klidně i stejného designu - buď z povedenější série, nebo od jiného dodavatele, to už Honda neupřesňuje.
Máte Hondu Civic a na ní tyto fešné 18palcové ráfky? Pak se raději nechte v servisu ujistit, že jsou do nich vlisované ocelové podložky, jinak riskujete potenciálně velké nepříjemnosti. Foto: Honda
Zdroj: Honda
