Pokud si chcete na dovolené půjčit auto, dávejte si pozor, cena bude jen první překvapení

/ Foto: Hertz

Kdo by po skoro roce „v jeskyni” nechtěl vyrazit k moři? Odpovědět si nebude složité, jenže koronavirus se podepsal nejen na nás, ale i na trhu autopůjčoven. Ty přeživší ženou ceny vzhůru a mnohé se snaží vydělat, jak se dá.

Pokud se letos chystáte na dovolenou, máme pro vás smutnou zprávu. Tedy zejména pro ty, kteří do cílové destinace míří letadlem a počítají s pronájmem vozu přímo na místě. V důsledku koronavirové pandemie totiž musí počítat s vyššími cenami, neboť před rokem autopůjčovny musely ze dne na den ukončit veškeré své aktivity. A jelikož v jejich případě nešlo dané podnikání přesunout na internet, řada firem zkrachovala, zatímco ostatní byly v zájmu přežití nucené k rozprodeji svých vozových parků. Dostupných aut je tedy nyní málo, a právě to žene ceny vzhůru.

Než se ovšem vypravíme do zahraničí, jen v rychlosti zmapujeme situaci pro nás, abychom vás dostali více takříkajíc do obrazu. Pokud se totiž rozhodnete k pronájmu vozu v Česku, vyjde vás průměrné auto typu Fordu Focus na zhruba 7 000 Kč za týden, tedy na tisícovku denně. V této ceně přitom máte prakticky vše, co potřebujete, a vlastně i něco navíc. Starat se totiž nemusíte o pojištění či dálniční známku, stejně jako o přistavení, až již na zvolenou adresu nebo na letiště. A aby toho nebylo málo, počítat můžete i s dětskou autosedačkou.

Jakmile se ale z ČR přesunete na Mallorku, nejspíše vám padne čelist až na zem. Za zmíněný Focus totiž v oblíbené turistické destinaci můžete zaplatit klidně i dvakrát větší sumu, a stále nebudete mít k dispozici to, co u nás. Kupříkladu společnost Centauro vám naúčtuje 520 Eur (cca 13 300 Kč), což je ovšem suma bez pojištění, které vychází na dalších 45 Eur (1 200 Kč). Stále jde nicméně o vůz bez dětské autosedačky a GPS navigace, za ty je třeba připlácet dalších 100 až 150 Eur (2 600 až 3 900 Kč).

Suma sumárum jste tedy v rámci týdenního pronájmu na zhruba 20 tisících korun, což opravdu není láce, zvláště u naprosto obyčejného vozu. A to je společnost Centauro považována za seriózní, řada dalších totiž na rozdíl od ní do ceny pronájmu nezahrnuje letištní poplatky. Ty ovšem mohou tvořit klidně i více než 10 procent z finální sumy. Pokud tedy můžete, rozhodně se z letiště do hotelu dopravte spíše taxíkem a vůz si půjčte až na místě, vyjde vás to levněji.

Dalším fíglem na důvěřivé turisty jsou hrátky s palivem. Pokud totiž vůz vrátíte nenatankovaný, zaplatíte opravdu vysoký poplatek převyšující reálné ceny. Totéž se vám ale může stát i ve chvíli, kdy vám autopůjčovna danou službu nabídne, a to na oko s 10procentní slevou. Mnohé navíc vyžadují, aby nádrž byla před vrácením dotankována do vzdálenosti maximálně 10 kilometrů, jinak vám delší vzdálenost rovněž zpoplatní. Proto si raději ponechejte i účtenku.

Pozor je třeba dát také na dobu vrácení, zaplatit další peníze totiž můžete nejen za zpoždění, ale i za to, že vůz vracíte předčasně. A aby toho nebylo málo, pak si raději dopředu zjistěte, jaké jsou v místě určení silniční daně a poplatky. Snadno totiž můžete později zjistit, že autopůjčovna vám naúčtovala až o 30 procent vyšší sumy. Což ve výsledku může být ještě horší v rámci pojistného, které nakonec může stát ještě více než samotný pronájem vozu.

S touto situací přitom nebudete konfrontováni jen na Mallorce, ale rovněž na Menorce či Ibize, kde ceny pronájmů ve srovnání s loňskem taktéž vzrostly i o stovky procent. Tentýž posun je pak ostatně spojen rovněž se Španělskem, Portugalskem či Itálií, v případě těchto zemí však samotné ceny nejsou na takové úrovni jako na Baleárských ostrovech.

Hertz loni zkrachoval a byť to jistě nebude znamenat úplný konec této značky a možná ani firmy, nejlépe to připomíná, proč je nyní situace okolo pronájmů aut taková, jaká je - nabídka je velmi omezená a poptávka ji snadno převyšuje, proto jsou ceny tam, kde jsou. Foto: Hertz

