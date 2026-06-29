Pokud vám lidé preferující manuální převodovky přijdou bystřejší, není to náhoda. Ruční řazení zaměstnává části mozku, které s automatem zakrní

Ne snad, že bychom potřebovali jakýkoli další argument, proč ruční řazení preferovat, na každý pád existuje. A není ani trochu subjektivní, používání „fofrklacku” z vás udělá objektivně lepšího člověka, fyzicky.

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Pokud vám lidé preferující manuální převodovky přijdou bystřejší, není to náhoda. Ruční řazení zaměstnává části mozku, které s automatem zakrní

před 5 hodinami | Petr Miler

Pokud vám lidé preferující manuální převodovky přijdou bystřejší, není to náhoda. Ruční řazení zaměstnává části mozku, které s automatem zakrní

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Foto: Audi

Ne snad, že bychom potřebovali jakýkoli další argument, proč ruční řazení preferovat, na každý pád existuje. A není ani trochu subjektivní, používání „fofrklacku” z vás udělá objektivně lepšího člověka, fyzicky.

„Ultras” mezi nadšenými řidiči jako by občas naznačovali, že vozy s automatickými převodovkami si kupují ti hloupější z nás. Je to pochopitelně urážlivé, ale možná na tom něco je, jen trochu jinak, než to takto řečené vyznívá. Nemusí to být tak, že člověk musí být hloupý, aby si automat vybral, ale může se poněkud méně bystrým stát, pokud si jej skutečně koupí.

Jakkoli to zní trochu aprílově, je to zcela vážně míněný závěr zkoumání profesora Ryuty Kawashimy, který není žádným samozvaným expertem. Vede neurozobrazovací výzkum v Ústavu vývoje, stárnutí a rakoviny Univerzity Tóhoku a stojí za vědeckým základem herní série Brain Age od Nintenda, která rozvíjí mozek na základě premisy, že na cvičení reaguje jako kterýkoli jiný sval. Právě jeho studie, které si všiml Best Car Web, došla k závěru, že sekvence operací nutná k řízení vozidla s manuální převodovkou mají pozitivní vliv na kondici lidského mozku.

Zjednodušeně řečeno ruční řazení aktivuje přední kůru mozkovou, tedy tu část „myslivny” zodpovědnou za paměť, pozornost a rozhodování. Vnímání okolního provozu a sladění řazení s ním, nutnost pracovat v jasně dané koordinaci se spojkou, plynem a řadičkou a další související operace vyžadují zapojení mozku, které můžete ve voze s automatem vynechat. A řízení takového auta tedy vede k relativnímu mentálnímu zaostávání.

Pokud tedy někdy máte pocit, že lidstvo poněkud hloupne, může to skutečně být vší tou automatizací. Byli bychom bláhoví, kdybychom řekli, že za to může jen rozmach automatických převodovek, ale upřímně - kolika podobných řešení usnadňujících život, které nás vůbec nenutí přemýšlet nad tím či oním, jsme se za poslední dekády dočkali? Nad spoustou věcí, nad kterými jsme dříve přemýšlet museli, teď přemýšlet prostě nemusíme.

Jestli řízení auta s manuálem může této degeneraci předejít, je velkou otázkou, tohle je ale o důvod méně, proč se mu bránit. V redakci jsme všichni příznivci ručního řazení a snažíme se navzdory vývoji udržovat v provozu auta, která pořád mají tři pedály a „fofrklacek” na středovém tunelu. Tak to je možná podstata naší bystrosti, která některým našim kritikům soustavně uniká, třeba v takovém elektromobilu si moc nezařadíte, že?

Snad to i takoví pochopí jako nevinný vtip, jak je to samozřejmě míněno. A pokud ne, mohou zkusit auto s manuálem, třeba se i jim rozsvítí...


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My trénujeme mozek pravidelně, takto jsme třeba v roce 2009 proháněli Audi R8 V10 s manuálem. Škoda, že od té doby žádné nové nevzniklo... Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Best Car Web

Petr Miler

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