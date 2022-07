Policie ČR s novými stíhacími BMW nemůže měřit rychlost. A pokud přece bude, měření budou neplatná před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stratos Auto, tiskové materiály

Policie s velkou pompou převzala 10 nových BMW, z nichž 5 je určeno pro „vysokorychlostní pronásledování”. Mají být s to měřit rychlost pomocí dosud nepoužívaného zařízení, právě to je ale kamenem úrazu. Jeho legální použití v Česku v tuto chvíli není možné.

Patrně jste nepřehlédli, že si Policie České republiky před pár dny převzala prvních 10 aut z už dříve medializované zakázky, která počítá s postupnou dodávkou desítek služebních BMW řady 5. Nijak jsme se k tomu v tu chvíli nevyjadřovali, zvlášť na samotné předávací ceremoniály by šlo navléci mnohá slova z článku o policejním Ferrari, nakonec ale ani toto téma nemůžeme minout. Jak se rychle ukázalo, jeden z mocně medializovaných úkolů tato auta plnit nemohou. A pokud jej v tuto chvíli plní, činí tak v rozporu se zákonem.

Jde o měření rychlosti, které u nových BMW 540i Touring neprobíhá pomocí obvyklejších radarů jako Ramer 10 C, které dokáží okamžitě zjistit rychlost měřeného auta bez ohledu na rychlost toho měřícího. Policie se v tomto případě vrátila k praxi známé z Passatů R36, tedy k pasivnímu měření rychlosti pomocí srovnávání rychlostí měřícího a měřeného vozu.

Podle nás je to velmi špatný nápad, neboť to obvykle znamená překračování rychlosti neoznačeným vozem nepoužívajícím výstražná zařízení, navíc v rukou řidičů, kteří s takovou jízdou mají z podstaty minimální zkušenosti (jezdit bezpečně 250 km/h v běžném provozu se naučíte možná na dálnici v Německu, ne na polygonu v Mostě) a dříve to vedlo i k dost vážným nehodám. Nevidíme navíc ani přínos z hlediska skrytosti takového měření, třebaže není odhalitelné detektory. Zvolený způsob znamená, že policejní vůz musí po nějaký čas jet v dohledu měřeného auta nikoli zásadně odlišnou rychlostí, což je ve výsledku mnohem nápadnější než auto s Ramerem hlídkující v pravém pruhu dálnice. To ale nejsou problémy, které dnes chceme probírat především.

Na ten hlavní nás upozornil jeden z našich čtenářů, který policii v souladu se zákonem o svobodném přístup informací požádal o zpřístupnění tzv. Certifikátu o schválení měřidla. Tedy dokumentu, který certifikuje použitelnost zařízení pro daný účel, specifikuje jeho limity typu možných odchylek apod. Bez takového schválení není možné zařízení, které si celým jménem říká Soitron MOSY m*SpeedDetV, používat. A policie žádný takový nemá.

Policie (mimochodem tradičně arogantně slovy o tom, že se žadatel „domáhá” - žadatel se nedomáhá, žadatel žádá) přiznává, že proces certifikace stále probíhá, a nebyl tedy ukončen. Stranou nyní nechme, že se vedoucí odboru komunikace a vnějších vztahů zřejmě naučila cestovat časem, neboť na žádost z 18. července odpovídá už 25. června. Přes tento překlep je ale její odpověď jednoznačná.

Zaslané vyjádření jinými slovy znamená, že pokud policie tyto vozy použije, nemůže je použít k měření. A pokud s nimi přece jen bude měřit, pak vás na základě získaných dat nemůže legálně pokutovat, neboť taková měření při případném řešení případu ve správní řízení neobstojí jako důkaz. Pakliže by vás tedy policie chtěla na základě dat získaných technikou tohoto vozu pokutovat, braňte se.

Pochopitelně, tento stav nebude trvat věčně, zařízení certifikaci s největší pravděpodobností dříve nebo později získá. Může to ale trvat ještě dlouho a divíme se, že si policie při znalosti toho, že m*SpeedDetV bude používat, nezajistila patřičná schválení už dávno. Teprve z nich se pak dozvíme, jaká konkrétní měření a jakými způsoby může policie v Česku s těmito „radary” provádět. Podobně jako PolCamy montované do zmíněných Passatů také umí změřit rychlost aut před i za vozem, konkrétní limity techniky platné pro naše podmínky ale zatím zjistit nelze.

Na závěr nezbývá než položit jednu kruciální otázku. Co se stane, pokud zařízení Český metrologický institut shledá nesplňujícím požadavky na stanovená měřidla rychlosti a certifikát nevydá. Padne něčí hlava?

Anonymizovaná reakce policejního prezidia jasně říká, že nová policejní BMW nejsou s to legálně měřit rychlost. Foto: Čtenář Autoforum.cz, publikováno se souhlasem



Toto jsou ony vozy. Foto: Stratos Auto, tiskové materiály

Zdroj: Autoforum, Data k měřiči: Soitron

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.