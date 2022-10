Policie se opět předvedla. Majiteli sériového auta přikázala uvést ho do sériového stavu, v servisu jen koukali před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Chybovat může každý, policisté se ale v tomto případě chovali zcela sebejistě, velmi sebevědomě, dokonce až arogantně, i když majitel auta nic špatného neprovedl. Toho tak poslali do servisu, tam ale nevěděli, co mají na sériovém stavu auta dávat do série.

S pojmem „policejní stát“ máme spojené především totalitní režimy. Pokud tedy patříte mezi dříve narozené, v jednom takovém jste patrně vyrůstali. Někdejší komunistická vláda totiž neomezeně využívala veškeré možné prvky represe, aby potlačila svobodnou vůli občanů. Ti se tak pomalu báli i cokoliv říci, natož pak udělat, neboť vše by se obrátilo nejen proti nim, ale i proti jejich rodinným příslušníkům.

Už nějaký ten pátek se ovšem zdá, že roli policejního státu začínají přebírat USA. Není tomu dlouho, co jsme psali o případu ženy, kterou strážci zákona nechali spoutanou ve svém voze, jenž odstavili na železničním přejezdu. Následně pak ignorovali houkání vlaku, a když jej konečně zpozorovali, jejich prioritou byla záchrana vlastních životů. Žena srážku přežila jen díky shodě okolností.

Člověk by si řekl, že ve světle tohoto případu si američtí policisté dají pozor. Nicméně pravdou je spíše pravý opak. Amerikou totiž rezonuje další případ, kdy strážci zákona z Fairfaxu ve Virginii úmyslně narazili do vozu trojnásobné matky, která jen pár dnů předtím porodila císařským řezem a se kterou byly v autě její dvě ratolesti. Rodinku totiž považovali za po zuby ozbrojené kriminálníky.

Nad jednáním amerických policistů tak skutečně zůstává rozum stát, zvláště když opravdu není ojedinělé. Stále více lidí se totiž začíná ozývat s tím, že byli zastaveni strážci zákona zcela neoprávněně. Stačilo, aby kupříkladu řídili stejný vůz, v jakém se měli nacházet podezřelí. Policisté pak znali i konkrétní barvu auta, ovšem i přesto agresivně zastavili vozidlo se zcela jiným lakem.

Dnes si posvítíme na další případ, který sice není tak závažný, ale znovu zvedá obočí. Policista Canright totiž nedávno zastavil majitele Hyundai Elantra N s tím, že jeho vůz je příliš hlučný. V následné komunikaci se choval až arogantně a velmi sebejistě tvrdil nesmysly, třeba to, že sportovní mód vozu lze používat jen na okruhu. Auto považoval za nelegálně upravené, dotčená Elantra N ale byla zcela sériovým vozem, která dostala požehnání amerických federálních úřadů. Jako taková se tedy může prodávat v jakémkoli státě, a to včetně Kalifonie.

Policista přesto dal majiteli školení s tím, že přijde o registraci a zároveň bude muset navštívit dealera, kde si za nemalou sumu musí nechat odstranit okruhovou výbavu. Je pravdou, že při měření ve sportovním módu se vůz ukázal být o něco hlučnější, než by měl být, to ale není problém kupce, ten si koupil sériové auto. A když jej přistavil do servisu s tím, aby jej vrátil do sériového stavu, jeho zaměstnanci se logicky nestačili divit. V protokolu ze servisu stojí, že „neexistuje způsob, jak vrátit vůz do sériového stavu (už je v sériovém stavu)”. To je docela komické, pro majitele ovšem poněkud hořce.

Hyundai se do případu již vložilo a majiteli vozu pomáhá situaci řešit. Jak vše dopadne, je aktuálně nejasné. Lidé vlastnící hlučnější auta by se nicméně v Kalifornii měli mít na pozoru, policie je evidentně může popotahovat, i když mají plně homologovaný vůz v sériovém stavu. A potýkat se s tím - jak vidno - nemusí být vůbec jednoduché, i když neudělali nic špatného.

Hyundai Elantra N bylo v USA homologováno i s hlučnějším výfukem a sportovními módy. Oficiálně tak může být prodávána v každém státě, kalifornští policisté se to ale rozhodli nerespektovat a majiteli komplikují život, i když nic špatného neprovedl. Foto: Hyundai

Petr Prokopec

