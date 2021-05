Policie varuje před novým cílem zlodějů, jednou akcí si přijdou i na víc než 100 tisíc včera | Petr Miler

Je to svým způsobem pozoruhodné, ale neustálý příval nových modelů a vynalézavost zlodějů se přes veškerá bezpečnostní opatření vždy postarají o to, že z aut je co výhodně krást.

Ačkoli tvůrci filmů a seriálů rádi točí snímky o zlodějích aut, krást celé vozy už dávno není „in”. Je to v podstatě zbytečně riziková akce, neboť následně jako zloději musíte obchodovat s něčím, co je snadno identifikovatelné jako odcizené. A i pokud identifikační znaky změníte a pokusíte se s vozem obchodovat jako s jiným, existuje bezpočet způsobů, jak se kdykoli později dovtípit jeho skutečnou identitu a dostat se na kobylku komukoli, kdo s ním kdy kšeftoval. Jinými slovy, i úspěšná akce vás může dohnat klidně za pět let, i když auto prodáte na Ukrajině.

Automobily už není moc výhodné krást ani na díly, tj. odcizit je celé, následně je ukrývat a dříve nebo později rozebrat a takto rozprodat. Je tu příliš dlouhý časový rozestup mezi tím, kdy se auta zmocníte a kdy se jej zbavíte. Navíc co s oněmi zbytky? Je to pořád spousta doličných předmětů, se kterými nechcete mít nic do činění. Módou je tak krást jen ony díly, prostě si je z auta vzít, odvézt, a to nejlépe hned někomu, o kom víte, že je chce nebo chtít bude. Zloději si takto dokáží plnit celé regály, ale i to má svá rizika, nejlepší je prostě ukrást jednu věc a zmizet... asi za 60 sekund.

Přesně o takových případech slýcháme stále častěji a obvykle jsou soustředěny na jeden díl z několika málo typů aut. Důvod bývají nasnadě - je cenný, lze jej snadno ukrást a je někým žádaný. Tak se stalo, že nizozemská policie varuje před vlnou krádeží předních kapot zejména z Peugeotů 5008, ale i menších typů značky se dvěma nulami i osmičkou a také s jednou nulou a osmičkou, v zásadě celé současné modelové řady.

Dle policie za tím stojí přesně výše zmíněné - jde o drahé díly prodávané na nejvyšší modely až za 4 000 euro, to je 102 tisíc korun. To už stojí za chvíli pocení, tedy alespoň někomu. Jsou to také díly často žádané v servisech, protože málokdy nabouráte tak, aby to neodnesla přední kapota. A v neposlední řadě je možné celou kapotu snadno odmontovat, i když vám neříká pane. Policie pochopitelně nepopisuje přesný postup, ale údajně stačí krátká chvíle, trocha nářadí a špetka zručnosti.

Vyšetřována je tak vlna desítek krádeží těchto kapot, které s největší pravděpodobností obratem končí v servisech či na vrakovištích jako vyhledávané náhradní díly. Ukrást je nemůže být fyzicky snadné, bude to díl vážící desítky kilogramů, ale kde je vůle, je zjevně i způsob. Policie radí parkovat moderní Peugeoty na osvětlených místech či v garážích, logicky, je ale otázka, zda se to každému v současném přeplněném světě podaří. Tak či onak, myslete na to, je-li jeden z moderních „hranatých” Peugeotů vaším vozem.

I nebohý malý Peugeot 208 přišel o kapotu dílem zlodějů. Ti jej kradou hlavně z modelu 5008 a prodávají až za více než 100 tisíc jako cenný náhradní díl. Foto: Politie Midden-Schieland, CC0 Public Domain

