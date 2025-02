Policie vyhmátla řidiče Audi RS4 s důmyslným zařízením na skrývání registrační značky, James Bond by se od něj mohl učit včera | Petr Miler

„James Bond, jako James Bond...” Někdo si tady chtěl zahrát na tajného agenta, narazil ale na typické úskalí podobných zařízení - fungovat mohou skvěle, pokud je ovšem nepoužijete sami uprostřed ničeho, někdo vás „napráská”. Anebo si všimne přímo někdo z policistů.

Jsme svobodomyslní lidé, a tak zastáváme názor, že jedinou zárukou svobody je anonymita. Jakmile se pro kohokoli stanete konkrétní identifikovatelnou entitou v souvislosti s čímkoli, i když se tak zprvu stane bez negativních souvislostí či dokonce s ušlechtilými záměry, je vždy jen otázkou času, než toho bude využito k potření vaší svobody, kriminalizaci neškodného jednání či čehokoli na ten způsob.

Za příklad z úplně jiného oboru si můžeme dát snahy o vznik registru uživatelů marihuany s cílem učinit díky tomu její konzumaci legální. Přitom když bude používání této drogy jednoduše legalizováno a dál nic, tedy vy ji prostě budete moci užívat, je to skutečně svoboda tak činit bez jakýchkoli následků krom těch, které jsou ve vašich rukou (a tomu se říká odpovědnost).

Pokud ale budete jednou identifikováni a někam zapsáni, může být otázkou jedněch voleb, než se dříve povolené zakáže a „pozitivní registr” se stane cenným pomocníkem při sledování a omezování těch, kteří se na něj kdy v dobré víře zapsali. A takových příkladů bychom našli milion, například Židé, kteří se při sčítání lidu v Německu kdysi nevinně přihlásili k tomu, že jsou Židé, by mohli vyprávět. Vlastně vesměs nemohli, spousta byla přesně díky tomu později s lehkostí cíleně vyvražděna. Bez registru by to nacisté měli o hodně těžší...

Z principu se nám tedy příčí i samotná snaha státu provozovat povinný registr aut, do kterého musí být zapsáni všichni, kteří chtějí na silnice. A to s navenek asi na tisíc honů viditelnou unikátní registrační značku. Nechápeme, proč by zrovna v případě aut mělo být něco takového povinné. Všech s tím spojovaných pozitiv lze dosáhnout jinak (od dobrovolného registru po specifické způsoby zabezpečení), aniž by bylo nezbytné nutit úplně každého, aby se takové věci účastnil, což má též svá pozitiva (jednoznačné identifikovatelnosti mohou využít i kriminální živly apod.). Ostatně existuje tisíc jiných srovnatelných věcí, kde žádný centrální, státem provozovaný registr není, a neznamená to žádné velké problémy.

V případě aut takový registr je, auto v něm být zapsané musí a neúčast na něm či pokusy jakkoli tuto povinnost obcházet jsou vymáhané pod extrémními sankcemi. Nebudeme říkat, že takový registr a unikátní identifikace aut nemá své přínosy, jistě to komplikuje krádeže a některou trestnou činnost, argumentace tímto směrem nám ale přijde jen jako celkem laciná zástěrka k dosahování docela jiných cílů. Třeba kasírování hromady pokut za často naprosto nevinné jednání typu jízda 53 km/h noční periferií města, kde je radar jen proto, že právě tam někdo 53 km/h občas pojede, i když ví, že tam nějaký radar je. Bývá to zcela nepřiměřená rychlost panující realitě.

Je to jedna z typických věcí, která svědčí o tom, jaké míry totalitarizace naše společnost dospěla, a reakce lidí na toto téma to, jakou náklonností k takovému stavu trpí. Vsadím se, že budeme označeni za tento pohled na věc za blázny, přitom na tisíc ekvivalentních snah někoho deanonymizovat při tom či onom budou lidé reagovat s velkou nevolí. Prostě je nám odmala něco vtloukáno do hlavy, žijeme v tom, nepřemýšlíme o tom a pak voláme policii na někoho, kdo na autě nemá značku, není dobře vidět, zdá se nám podezřelá apod. Přitom: Co je nám po tom? Anonymita je zárukou svobody, není ale zárukou nějakého nekalého jednání, to se znovu probouzí totalitní manýry v nás.

S existujícím stavem tedy nesouhlasíme, zejména pak s nesmysly typu zakazování řízení za bezproblémovou jízdu bez registrační značky apod. Ale pochopitelně ho akceptujeme, co nám také zbývá. Ne každý dospěl k takovému smíření a jedním z takových se zjevně stal blíže neupřesněný Nizozemec, kterému patří auto na videu níže. Jde o Audi RS4 poslední generace, tedy slušnou silniční střelu, která si nebude moc rozumět se stacionárními radary, kterých v Nizozemsku není málo - vím to sám dobře, trávím tam asi polovinu života. Své auto tedy osadil důmyslným zařízením na skrývání registrační značky, kdy stisknutím tlačítka došlo k zatmavení jinak průhledného pexiskla přes ní umístěné, dalším pak znovu k jejímu zviditelnění. Prostě něco jako John Cena... Anebo James Bond, ten také měl raději anonymitu.

Asi to za nastavených pravidel není nejčestnější praktika, ale jako ti, kteří ctí svobodu a odpovědnost, bychom to nechali na svědomí dotyčného. Ne tak jiní, v tomto případě vojenští policisté, kterým se buď nelíbilo samotné plexi přes značku, nebo ji viděli v akci, to zatím nevíme. Tak či onak mají vojenští policisté i v Nizozemsku pravomoc stavět civilní auta, takže dotyčného zastavili a vyhmátli, jak můžete vidět na přiloženém videu. Zbytek už je historie.

Majitel tedy nakonec poznal, že takto se pokoušet povinnosti vyhnout, je k ničemu, neboť byť technicky funguje, přiláká pozornost už v nefunkčním stavu (viz zřejmě zde) anebo vám zlomí vaz, pokud ji použijete kdykoli jindy než úplně sami. Skoro zaručeně vás někdo dříve nebo později „napráská”, na to vemte jed.

U nás by použití takového zařízení bylo za okamžitý zákaz řízení, což je velká absurdita, v Nizozemsku se samozvaný agent 007 takového postihu bát nemusí. Za použití jiné než přidělené registrační značky sice hrozí tučná pokuta až 4 500 Eur (asi 113 tisíc Kč), tohle ale jiná značka není. A za zakrývání „espézetky” či její části lze v zemi tulipánů udělit pokutu nanejvýš 180 Eur, tedy asi 4 500 Kč. To zřejmě dotyčného v tomto případě stihne. Tušíme, že příště už pojede „naostro” jako my všichni, kteří se do podobných eskapád nepouštějí...

Audi RS4 s důmyslným zařízením na skrývání registrační značky v Nizozemsku neprošlo, tedy neprojelo. Podívejte se na víc níže. Ilustrační foto: Audi

