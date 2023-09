Policie začala v souvislosti se špatným parkování rozdávat pokuty, které ale nedostávají ti, jenž špatně zaparkovali před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Při pohledu na policejní vůz na hlavní fotce člověka napadne, že se vývoj ubírá tímto směrem právě kvůli policii, byť nejde o nápad český, jde o australskou iniciativu. Tam je největším hříchem někoho na špatné parkování upozornit, ne špatně parkovat.

Když jsem před více než dvaceti lety vylétl z rodného hnízda, neměl jsem pochopitelně peněz na rozhazování. Zavděk jsem tak musel vzít bydlením v nepříliš ohromující nemovitosti na Žižkově, u níž jsem ale mohl bez problémů parkovat v přidruženém dvoře. S autem jsem tak mohl zajet prakticky až ke dveřím, kde jsem bydlel. Něco takového mi imponovalo natolik, že jsem byl ochoten přehlížet i kapky vody, které při dešti padaly ze stropu.

Ono parkování ale mělo jednu slabinu. Čas od času ve vjezdu do dvora navzdory příslušné značce zaparkoval cizí vůz. Když jsem se pokusil kontaktoval policii, oznámila mi, že nemůže prakticky nic dělat. Mimo záznam jsem se pak dozvěděl, že autu hříšníka můžu vypustit pneumatiky. Jeho auto sice zmizí z vjezdu o to později, příště ale prý stejný motorista tutéž chybu nezopakuje. Přeberte si takovou radu, jak chcete.

Současnou optikou by mě docela zajímalo, jak by tato situace dopadla, pokud by na ní došlo dnes, ovšem nikoli v Praze, ale v Austrálii. Předpokládám ovšem, že pokud bych se řídil radou českých policistů, jejich kolegové by mě na místě zastřelili. Soudím tak alespoň dle nově přijatého zákona, který více chrání hříšníky než ty, kterým jejich jednání komplikuje život. Pokud totiž špatně parkujícím motoristům necháte vzkaz za stěračem, riskujete pokutu ve výši až 1 000 AUD (cca 14 800 Kč).

Pokud vám v tuto chvíli vyskočila obočí až navrch hlavy, vůbec se nedivíme. Autoři nového opatření prý chtějí zamezit nevhodným výměnám názorům a ohánění se slovy jako „obtěžování, týrání a intolerance“. Nehovoří však o těch, kteří špatně parkují, ale těm, kteří se tomu snaží stále konstruktivním způsobem (vypouštění pneumatik je nesmysl, který může vymyslet snad jen policista, ale vzkaz za sklem?) vyřešit. Aby vám pokuta nehrozila, musíte na hříšníky zavolat policii, tedy přesně to, co policie s gustem odmítá nejen u nás. A pokud zrovna ta bude mít čas, dorazí na místo a dotyčnému udělí pokutu, jejíž do výše 200 australských dolarů (2 950 Kč).

Ano, čtete správně, pokud skutečně někdo v Austrálii špatně zaparkuje, pak čelí pětkrát nižší pokutě než ten, kdo by ho na něco takového upozornil vzkazem zastrčeným za stěrač. Není divu, že se místní začali ptát, zda novinku neiniciovala sama policie, která se nechce potýkat s kritikou od obyčejných lidí za svoje vlastní špatné parkování. Jak můžete vidět na fotkách kolem, to pořád není ničím výjimečným - u nás ani kdekoli jinde.

Tak či onak opravdu nepředpokládáme, že by nový zákon měl přinést „slušnější jednání“, jak si jeho autoři představují. Spíš se dá počítat s pravým opakem, v lidech bude totiž stále více bublat naštvanost, což ve výsledku přinese horší kroky než pouhé sepsání kritického vzkazu za stěrač. Něco takového ale dnes politikům již nevysvětlíte, většina z nich totiž opravdu žije ve své vlastní bublině, ve které pro realitu běžného života není místo.

Pokud australská policie parkuje jako ta česká, opravdu bychom se nedivili, kdyby tamní nový zákon přinejmenším vítala. Málokomu se totiž líbí upozornění na vlastní chybu. Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Zdroj: The Sun

Petr Prokopec

