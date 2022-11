Policisté chtěli snížit povolenou rychlost na dálnicích a požádali o data pojišťoven, dostali studenou sprchu před 10 hodinami | Petr Miler

Je to tisící a první důkaz, že mezi nejvyšší povolenou rychlostí na silnicích a bezpečností provozu neexistuje žádná přímá spojitost. Policisté si to mohli zjistit studiem dávno známých dat, vyžádali si ale ta nejnovější od německých pojišťoven. A naběhli si na vidle.

Že rychlost zabíjí? To je jedna z nejprázdnějších frází, kterou se „pachatelé dobra” pokouší lidem vtloukat do hlavy už po několik dekád. Jde o ničím nepodložené strašení předpokládající, že když při řízení auta zachováte všechny ostatní faktory konstantní a přidáte k nim vyšší rychlost, riziko nehody naroste. To je sice fakt, je to ale také šedá teorie, zelený strom života roste úplně jiným směrem.

Jiným faktem totiž je, že s měnící se rychlostí ostatní faktory ovlivňující bezpečnost jízdy konstantní nezůstávají, mění se. A zda bezpečně dojedete do cíle obvykle ovlivňují více než to, jestli jedete zrovna 110, 130 nebo 160 km/h. Typicky je to pozornost věnovaná jízdě - když vás někdo nutí se pohybovat po silnici nepřirozeně nízkou rychlostí vzhledem k okolnostem, vašim schopnostem a možnostem vámi řízeného vozu, pozornost ztrácíte. Lidé si tak za jízdy hrají s mobilem, ladí rádio, nechávají si odblokovat palubní televizní tunery, povídají si posádkou, svačí... Nic z toho nebudou dělat v momentě, kdy budou mít pocit, že je to jízda, která vyžaduje jejich pozornost. A pojedou bezpečněji.

Pro rozumného člověka je jistě zbytečné to opakovat. Nakonec v Evropě stále máme německé dálnice, které jsou asi z 2/3 rychlostně neomezené. A jsou to vzhledem ke kilometrovému výkonu statisticky nejbezpečnější dálnice kontinentu. O čem je třeba se za této situace bavit? Kdyby rychlost zabíjela, Německo už dávno vymřelo. A mimochodem, i u nás jsme měli rychlost neomezenou - po zavedení omezení nehodovost stoupla. A mimochodem, rychlostní omezení zrušili také v Austrálii - tam pro změnu nehodovost klesla. Takto bychom mohli pokračovat dlouho, nejsme si za celou naši novinářskou kariéru vědomi jediné věrohodné studie provedené nad makrodaty, která by dokazovala opak. Ani jedné.

Bohužel, permanentní manipulující zmínky o opaku vytváří v lidech pocit, že rychlost je na silnici to největší zlo. Není, existuje tisíc a jeden důležitější faktor ovlivňující bezpečnost jízdy a další důkaz přichází z již zmíněného Německa. A má snad až tragikomické pozadí.

Tamní policejní odbory GdP (Gewerkschaft der Polizei) se totiž rozhodly vytáhnout do boje za zavedení paušálního rychlostního limitu na stále neomezených německých silnicích. Ponechme nyní stranou absurditu toho, že policisté za něco takového bojují - jejich úkolem je zákony vymáhat, nikoli zavádět. Na každý pád se místopředseda GdP na tiskové konferenci 20. listopadu tohoto roku vytasil s takovým požadavkem, když pravil: „Omezení rychlosti zabraňuje nehodám a zachraňuje životy. Už jedna oběť je příliš mnoho," řekl Michael Mertens s tradičně patetickým dovětkem.

To podstatné ale bylo, že se GdP ve svých tvrzeních odvolávaly na data UdV (Unfallforschung der Versicherer, ať těch německých zkratek nemáme málo, jde o Sdružení pojišťoven pro výzkum nehod, přeloženo volně), o jejíž studii chtěly opřít výše zmíněné tvrzení. Buď ale policisté výsledky ještě neměl k dispozici, špatně je prostudovali, nebo si vše vycucali z prstu. A tak UdV o den později, tedy 21. listopadu, vydala tiskové prohlášení se studií Unfallursache Geschwindigkeit (tedy Rychlost jako příčina nehody), která nic takového neříká. Říká dokonce pravý opak.

Závěry UdV mimo jiné konstatují, že i když někde v Německu bylo omezení rychlosti na 130 km/h za těch nejpříznivější okolností intenzivně monitorováno, tedy rychlost byla dodržována v zásadě všemi, potenciál pro zvýšení bezpečnosti provozu tímto opatřením je hodnocen jako zanedbatelný. Tomu se říká studená sprcha. Policisté chtěli své dojmy podložit daty, která ale ukázala to samé, jaké vždy dříve - snížení maximální povolené rychlosti na dálnicích bezpečnosti nepřispívá.

Přijde nám skoro zbytečné to omílat. Však kdybychom měli napsat jasnými daty podložený článek v reakci na to, že někdo nepodloženě řekne, že „rychlost zabíjí” a její snížení zachrání spoustu životů, nepíšeme skoro o ničem jiném. Tentokrát jsme si to ale vážně nemohli odpustit, je to ze strany policistů skutečně tragikomický faux-pas.

Německé policejní odbory začaly bojovat za zavedení omezené rychlosti na tamních dálnicích a odvolávali se na data pojišťoven. Jejich data ale říkají, že omezení na 130 km/h vedle neomezené rychlosti neznamená pro bezpečnost provozu žádný podstatný přínos a podporují pravý opak - tedy rychlost nadále neomezovat. Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

