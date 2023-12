Policisté už nebudou moci pokládat řidičům tu nejhloupější možnou otázku, v Kalifornii jim to výslovně zakáže zákon před 6 hodinami | Petr Prokopec

Divíme se, že bylo vůbec nutné dávat kvůli takové věci za vznik nové zákonné úpravě, policisté si ale zjevně nemohli pomoci. Dál se tak řidičů hloupě ptali, zda vědí, co špatného provedli. Už to nebudou moci dělat.

Pokud vás zastaví policisté, ve většině případů nezmíní důvod, proč tak učinili. Naopak se vás -- kolikrát dost poťouchle - ptají, zda víte, čeho jste se podle nich dopustili. Je to hloupé a vlastně úplně absurdní - jak to máme vědět a proč bychom o tom s nimi měli mluvit? Od policistů bychom očekávali korektní a profesionální jednání, kdy nám prostě sdělí, s čím mají problém, a ten se následně tou či onou cestou pokusíme společně vyřešit.

Problematické je to navíc nejen lidsky a profesně, ale i právně. Takovým postupem si můžete sami přivodit problémy v situaci, kdy by vám policisté měli sdělit, že výpověď můžete odmítnout, pakliže byste si jí mohli potíže skutečně způsobit. I u nás to tak je, nepředpokládáme ale, že by se tu tím někdo zaobíral. V USA jsou na to ovšem citlivější, a tak v Kalifornii začali proti popsanému, zjevně celosvětové oblíbenému postupu policie bojovat právně.

Přijat tedy byl nový zákon, který policistům od 1. ledna příštího roku přikazuje, aby řidiči ihned sdělili, proč musel zastavit u krajnice, místo aby vznesli onu hloupou otázku. Nejde ale jen o to, minulostí se rovněž mají stát rovněž kontroly prováděné pod falešnou záminkou. Tedy třeba takové, kdy vás policie zastaví kvůli poškozenému světlu, aniž by jí na něm nějak zvlášť sešlo, jen aby mohla následně zkoumat vás a váš vůz ve snaze objevit větší prohřešek.

Něco se v Česku děje spíš opačným a v USA zcela nepřijatelným způsobem - kontroly jsou tu prováděny namátkově bez jakéhokoli důvodu (v Americe nepřijatelné kvůli ústavnímu právu a mnohým na něj navazujícím precedentům) a následně se policisté snaží dát jim nějaký význam hledáním nesmyslů typu prošlé lékárničky. V Kalifornii je to problém, který navíc často spojen s rasovými předsudky.

Policisté tedy chtějí řidiče zastavit třeba kvůli tomu, že je to černoch, Hispánec či kdovíkdo, ale potřebují si najít jiný oficiální důvod. Výsledek je stejný - častěji dochází k zastavování řidičů tmavé barvy pleti či hispánského původu. Dle strážců zákona to mělo vést hlavně k potlačení násilných trestných činů, praxe ale nic takového nepotvrdila. Místo toho se ukázalo, že policie má větší úspěch, když jde za konkrétním podezřením, než když prohledává auta náhodně na základě rasových či jiných předsudků.

Nový zákon dále jednotlivým policejním oddělením přikazuje, aby kontrolovala, zda strážci zákona opravdu jednají dle pravidel. To již trochu připomíná kozla, který se stal zahradníkem. Svými slovy to ostatně potvrzuje Lizabeth Rhodes, jenž řídí oddělení dohlížející právě na oprávněnost policejních zásahů. Dle ní totiž LAPD říká řidičům již od roku 2022, proč došlo k zastavení, místo aby se divize na důvod ptala. Policisté to ale stejně nerespektovali, teď pod hrozbou sankcí budou muset.

Otázkou nyní je, co se ve výsledku reálně změní. Nejen z našich vlastních zkušeností víme, že policejní kontroly na obou stranách Atlantiku probíhají podobně - policisté si své „oběti” nejčastěji vybírají z emotivních, nikoli racionálních důvodů. Rasové pohnutky u nás nejsou typické, někteří policisté ale klidně přiznají, že raději otráví život řidiči drahého BMW 7 než obyčejného VW Golf. Americká úprava je donutí hledat jiné cesty, máme ale obavu, že výsledek bude stejný - v souladu s jinými zákony budou dál vítězit předsudky, závist a další projevy neprofesionality.

