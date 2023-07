Porsche chtělo ukázat elektromobily jako prakticky použitelná auta, ukázalo jen pravý opak před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Pokud chcete marnit časem, kupte si elektrický vůz. Jen tak lze interpretovat pokus Porsche dokázat, že s takovým autem lze zvládnout i dlouhé štreky za krátký čas. Co ale proboha dokazuje jízda průměrnou rychlostí 63 km/h?

Francie patří mezi mé oblíbené dovolenkové destinace, zejména pak Azurové pobřeží a na něm ležící městečko St. Tropez proslavené jedním ukřičeným četníkem. Díky síti dálnic pomalu s každým spalovacím vozem můžu být v cíli za nějakých dvanáct třináct hodin, a to přesto, že se při startu z Prahy jedná o zhruba 1 300 km dlouhou cestu, jejíž poslední úsek kvůli velkému provozu jiné než šnečí tempo ani neumožňuje.

Nejde nicméně jen o mé výlety do provensálského kraje, se spalovacími motory máte pomalu na dosah ruky prakticky jakoukoli evropskou destinaci. Přičemž u dieselů často stojí mezi vámi a cílem vaší cesty jediná zastávka u čerpací stanice. Tu si navíc nemusíte dopředu plánovat, jednoduše jen zastavíte ve chvíli potřeby, přičemž po pár minutách stojan zase opouštíte. Tedy pokud si nedáte třeba svačinu.

Politici, aktivisté a ve finále i automobilky se nicméně snaží zákazníky natlačit do elektrického pohonu. Zejména výrobci ovšem stoprocentně vědí, že nový produkt je z hlediska použitelnosti podstatně horší než ten dosavadní. A proto všemožnými způsoby přistupují k jeho přikrášlování. Výjimkou není ani Porsche, které se nyní pochlubilo výletem modelu Taycan 4S Cross Turismo z Bangkoku do Singapuru.

Automobilka prezentuje jako něco skvělého, že trasu dlouhou 1 845 kilometrů tento elektromobil zvládnul za 29 hodin a 15 minut. Pokud bych výše nenastínil ony cesty do Francie, nejspíše by to na leckoho působilo jako dobrý výkon. Při znalosti detailů si ale naopak řeknete, že tady vážně není čím se chlubit.

V prvé řadě je třeba zmínit, že vůz startující na 3 043 711 korunách a disponující 571 koňmi dosáhl průměrné rychlosti 63 km/h. To je šnečí tempo, za kterým stojí zastávky u dobíjecích stanic. Teoreticky má totiž elektrické kombi na chůdách zvládnout 352 km na jeden zátah. I kdyby to přitom byla pravda, pak ona vzdálenost by si vyžádala pětkrát více zastávek než u dieselu. Navíc mnohem delších.

Tým tří novinářů, kteří usedli za volant, byl přitom domluven se společností Shell HPC Network, jejíž dobíjecí stanice využíval. V každé předem naplánované destinaci tak měl již 60 minut před příjezdem vyhrazený jeden stojan. Nedocházelo tedy na žádné zbytečné prostoje, což je v běžné praxi neopakovatelné, díky střídání pak byla posádka soustavně čerstvá. Přesto jí nicméně oněch 1 845 km zabralo spíše dva dny, protože jeden řidič 29 hodin v kuse ani s přestávkami prostě neodřídí.

Ač tedy mělo dojít na oslavu schopností elektromobilů, ve skutečnosti celá akce jen zviditelnila jejich nekonkurenceschopnost. Pokud tedy politici chtějí masovou adopci bateriového pohonu, možná jim nezbude nic jiného, než vyhlásit cenzuru na cokoliv spojeného se spalovacím ústrojím. Jinak mají elektromobily šanci pouze u těch lidí, kterým k ohromení stačí pár čísel bez dalšího kontextu.

Taycan 4S Cross Turismo pod tři miliony korun k mání není, v rámci dojezdu je přitom možné počítat s 352 km. I ojetý diesel za 100 000 Kč přitom zvládá trojnásobek této porce, navíc v mnohem kratším čase. Opravdu tedy bateriový pohon představuje pokrok? Odpověď se nabízí sama. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.