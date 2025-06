Porsche dává lekci Ferrari. Takhle můžou Italové znovu dosáhnout toho, že majitelé nebudou na svých autech prodělávat kalhoty včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

A vlastně ji tím dává i samo sobě, neboť se z chyb svých vlastních ani těch ostatních nepoučilo. Nyní je zopakovalo tak, že nesmyslnou hybridní novinkou s automatem vystřelilo do nebes hodnotu auta, které bylo ještě konstruováno s pomocí zdravého rozumu.

Před rokem a měsícem se Porsche pochlubilo inovovanou 911 GTS. Naprosto jasně se mi vybavuje pár týdnů před premiérou, kdy se i nás Porsche snažilo přesvědčit, jakou skvělou věc postavilo. Neuspělo. A nebylo to jen u nás - když jsem tehdy projížděl fóra majitelů, vlastníci předchozích verzí vlastně byli také nadšeni. Ne však kvůli nově příchozí verzi, místo toho nepřímo značce, že si u ní mohli objednat ještě 911 bez hybridní techniky a povinného automatu, neboť hodnota jejich vozů měla vzrůst ještě před dodáním.

Před pár dny bylo na aukčním webu Bring A Trailer prodáno Porsche 911 GTS modelového roku 2024, tedy vůz osazený právě čistě spalovacím motorem a sedmistupňovou manuální převodovkou. Původní majitel za něj zaplatil 232 540 dolarů, tedy 4,9 milionu korun, přičemž koupi auta nikdy nevnímal jako investici. Místo toho se očividně za volant těšil, neboť během jediného roku vlastnictví najel na Porsche 911 nemalých 10 tisíc kilometrů. A dočkal se za to i nemalé finanční odměny, protože se auto právě prodalo za 250 000 USD (5,3 milionu Kč).

Potvrdilo se tak, co si oni majitelé před rokem šuškali. A k čemu vlastně velmi snadno dojdete selským rozumem. Pokud totiž existuje zboží, které je nadmíru lákavé, a to nahradíte produktem, který jako lákavý není vnímán, pak hodnota toho původního začne růst. Ostatně se to potvrdilo již v roce 2016, kdy Porsche vyrukovalo s modelem 911 R. Ten se dočkal manuální převodovky, která byla spřízněné verzi GT3 zapovězena. Proto ovšem začala hodnota „eRka“ růst až do nebes.

Zuffenhausenská automobilka na to tehdy zareagovala návratem manuálu do nabídky, nicméně k něčemu takovému na 99,9 procenta nyní již nedojde. Kombinace manuálu, čistě spalovací pohonné jednotky a odnímatelného střešního panelu je nenávratně pryč, ostatně s trojicí pedálů lze aktuálně spojit už jen varianty GT3 a 911 T. Druhá zmíněná je ovšem spojena s nejnižším výkonem a tedy i s nejhorší akcelerací. To zase tak neláká.

Prodej zmiňované nehybridní GTS by proto měl být v Zuffenhausenu předmětem vášnivých diskuzí. Ukazuje se totiž, že v případě modelu 911 nejsou lidé na jakoukoli formu elektrifikace zvědaví, místo toho touží po maximální čistotě. Proto jim už před léty vadila absence manuálu. K tomu se nyní přidala ještě absence čistě spalovacího šestiválce. Současná hybridní GTS tak bude padat na hodnotě, což Porsche bude do budoucna klientelu spíše odhánět - přesně tak, jako to dnes dělá u Ferrari.

To by si tak od Němců mohlo vzít lekci, jak nezabíjet zůstatkové hodnoty. Ale protože si je není ochotno vzít ani Porsche samo od sebe, asi se nic nezmění. Žijeme skutečně v bizarní éře arogance, kdy výrobci aut hledí primárně na kdeco, jen ne na potřeby svých zákazníků. Jednou se to zase bude muset změnit. A ten den se s každým podobným vývojem blíží...

Tohle Porsche 911 GTS se aktuálně prodalo o 400 tisíc korun dráž, než jej jeho původní majitel před rokem a 10 tisíci najetými kilometry koupil. Proč? Protože disponuje přesně tím motorem a převodovkou, jaké lidé u sportovních aut chtějí. Porsche ani Ferrari ale tyto věci dál nechtějí nabízet a přesvědčují nás, že smysl dávají komplikované hybridní absurdity s povinným automatem. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 2024 Porsche 911 Targa 4 GTS 7-Speed@Bring a Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.