Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se budete ptát jen: „Cože?”

Auto a letadlo na jedné dráze? To dává prostor ke spoustě zajímavých kejklí, které kolikrát vstoupily do dějin. Třeba když VW Touareg z přistávací dráhy odtáhl Jumbo Jet. Porsche vzalo tyto ingredience a stvořilo takový nesmysl, že vůbec nechápeme, co tím chtělo říct.

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Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?”

28.7.2026 | Petr Prokopec

Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?”

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Foto: Porsche

Auto a letadlo na jedné dráze? To dává prostor ke spoustě zajímavých kejklí, které kolikrát vstoupily do dějin. Třeba když VW Touareg z přistávací dráhy odtáhl Jumbo Jet. Porsche vzalo tyto ingredience a stvořilo takový nesmysl, že vůbec nechápeme, co tím chtělo říct.

V roce 2011 se Jeremy Clarkson, tehdy ještě jako hlavní tvář Top Gearu, rozhodl otestovat Škodu Yeti. Ovšem poměrně svérázným způsobem, který je mu vlastní. Poslal jí tedy do souboje s Ferrari či Maybachem, stejně jako skrze ní proběhla četa hasičů. Vrcholem pak bylo, když její střechu osadil platformou, na které přistál vrtulník. Podle Clarksona tak Škoda stvořila nejlepší auto na světě, což byla taková pochvala, že zájem především Britů o Yeti se zvedl natolik, že značka nestíhala verze s volantem na pravé straně vyrábět.

Bylo víc než jasné, že jde o nadsázku a že nikdo nebude první SUV mladoboleslavské automobilky využívat jako heliport. Ovšem fakt, že Yeti na střeše skutečně uneslo vrtulník i s pilotem, jasně deklaroval jeho odolnost. Clarkson tak neobvyklým, ovšem pozornost přitahujícím způsobem potvrdil, že Škoda dnes vyrábí špičková auta. Stejně jako se v soubojích s Ferrari a Maybachem potvrdila rychlost a prostornost SUV.

I automobilky v minulosti nezřídka využily spojení světů jezdících a létajících strojů k upozornění na nové vozy. Vzpomeňme třeba na to, jak v roce 2006 předváděl schopnosti tehdy nového Touaregu Volkswagen za pomoci Boeingu 747 Jumbo Jet, který odtáhl z přistávací dráhy jako nic. Je to tak slavná kejkle, že ji lidé hledají dodnes.

Současná marketingová oddělení automobilek by si měly tyto kousky řádně nastudovat, neboť zjevně tápou v tom, jak zaujmout publikum. Nejnověji to platí pro Porsche, které se pokusilo vyzdvihnout kvality svého nového Cayenne. Ovšem způsobem, kdy budete jen kroutit hlavou a přemýšlet, co tím vlastně chtěla automobilka říct. Němci totiž vůz odvezli do mohavské pouště, kde jej usadili za letadlo Stratolaunch Model 351 zvaný Roc. Ten se kromě hmotnosti 590 tisíc tun pyšní také největším rozpětím křídel (117 metrů) na světě, což jsou působivá data. Jenže všechno z toho je v klipu jen tak, neslouží to vlastně ničemu.

Porsche totiž nechalo nový Cayenne Electric jet za letadlem a nechalo jej závodního jezdce Patricka Longa následovat až do rychlosti 269 km/h, kdy se Roc odlepil od země. A... A nic, tím vše skončilo. Kdyby automobilka vytáhla vůz na Autobahn a tam jej nechala rozjet na 269 km/h, bude to prakticky to samé. Snad jen s tím rozdílem, že tady se ještě na vše díval herec Orlando Bloom, který měl ale na akci stejný význam jako ono letadlo. Prostě tam byl a dál nic.

Co nám tohle říká o schopnostech aut? Že je v přímém směru na pár stovkách metrů rychlé? Aha, tak to nás při pohledu na jeho 1 156 koní nenapadlo. Opravdu nechápeme, co se nám Porsche snaží sdělit, je to neuvěřitelné mrhání potenciálem - máte letiště, máte letadlo, máte závodního pilota a pak z toho uděláte tohle?

Jsme svědky dalších a dalších projevů ztráty kompetence těch, kteří u nových aut odpovídají prakticky za cokoli. Auta jsou stále častěji technicky nedomyšlená, vývojově „nedopečená”, kvalitativně odbytá... A když si pak drbete hlavu, proč by je měl někdo koupit, přijde ke slovu marketing, který vmyslí tohle? Opravdu si někdo myslí, že takovým kouskem někoho přiměje utracení více než 4 milionů korun alespoň radostněji? Je to snad i kontraproduktivní, tohle vás při ceně 4 249 090 Kč za základní provedení vyobrazené verze přiměje se spíš showroomům Porsche vyhnout.


Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 1 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 01Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 2 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 02Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 3 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 03Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 4 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 04Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 5 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 05Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 6 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 06Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 7 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 07Porsche selhává už i marketing. Po zhlédnutí jeho pokusu dostat nový Cayenne do lepšího světla se se budete ptát jen: „Cože?” - 8 - Porsche Cayenne Electric vs letadlo 2026 08
Jízda za startujícím letadlem možná není to samé jako jízda po rovině, ale není to trochu málo? Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

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