Porsche Taycan dál ruinuje všechny majitele bez rozdílu. I ojetiny ztrácí na ceně absolutně nejvíc ze všech aut dnes

/ Foto: Porsche

Tohle je fascinující statistika, která jen podtrhuje, jak obrovský vliv má „nevhodné” technické řešení nějakého auta na jeho dlouhodobou popularitu. Zatímco Porsche obecně platí za velmi slušné držáky hodnoty, elektrický Taycan je absolutním opakem.

Naposledy včera jsme psali, jak ohromně a ohromně rychle ztrácí na ceně Porsche Taycan. Auto, které dnes jako nové nekoupíte levněji než za 2 622 949 Kč, přičemž nejtypičtější konfigurací je verze 4S s cenou o 3 122 591 Kč, nejčastěji s řadou příplatků (okolo 3,5 milionu Kč), ojetiny dnes atakují milionovou hranici. A rozhodně nejde o žádné automobilové starce nad hrobem.

Je stále obvyklejší vidět na trhu vozy s cenou blížící se 1 milionu Kč, které jsou staré 4 až 5 let a mají najeto do 100 tisíc km. To jsou obvykle velmi perspektivní ojetiny, jež ve světě konvenčně konstruovaných vozů sotva ztrácí na ceně. Vydejte se na prodejní portály hledat Škodu Octavia Combi 2,0 TDI z roku 2021 s nájezdem do 90 tisíc km a nedostanete se u nebouraných a plně funkčních aut s cenou výrazněji pod 450 tisíc Kč. Nové kusy dnes přitom začínají na 660 tisících korunách, pokles hodnoty je docela malý relativně (lehce přes 30 procent) i absolutně (odečítat snad každý umí). Taycan je v jiné dimenzi, typický pokles hodnoty výrazně překračuje 60 procent a pohybuje se v milionech korun.

Je neobvyklé, aby auto bylo takovým cenovým propadákem absolutně i relativně, obvykle zvládne být „přeborníkem” jen v jednom ohledu. V tomto se Porsche Taycan zcela vymyká běžným zvyklostem, což ukazují nejen konkrétní nabídky, ale i řada statistik. To už dnes nikdo soudný nerozporuje, věta ze závěru našeho posledního článku na toto téma („Ani tak nemáme pocit, že by Taycan byl jako ojetina dobrou koupí, neboť ceny zjevně padají dál a dál.”) se ale rozporování dočkala, neboť někdo ojeté elektrické Porsche za dobrou koupi považuje.

V jistém ohledu ano, i to jsme připustili („Koupit jej po takovém propadu hodnoty bude jistě moudřejší než pořídit nový.”), přesto je třeba jedním dechem dodat, že první citovaná věta má k realitě blíž. A přes některé kritické ohlasy na tom trváme. Jako na zavolanou v tomto ohledu přichází nová analýza trhu ojetin a propadu hodnoty vozů od iSeeCars, která se zabývá právě meziročními propady hodnoty ojetých vozů.

Nejde tu tedy - poněkud anglickým stylem řečeno - o přehled ztrát hodnoty z nového auta na ojeté, tam jsou rozdíly vždy enormní, ale o přehled průměrných ztrát hodnoty samotných ojetin. Tedy rozdíl mezi tím, kolik stálo pomyslné průměrné ojeté auto určitého typu loni, a kolik stojí dnes, což reflektuje i vaši teoretickou ekonomickou bilanci vlastnictví vozu, který si dnes jako ojetý pořídíte a za rok ho jako ojetější prodáte.

I v tomto ohledu je totiž Taycan absolutním vítězem.

Abychom dál nešaškovali kolem horké kaše - Taycan v této statistice „zvítězil” optikou absolutní ztráty hodnoty s výsledkem 13 422 dolarů za rok, pochopitelně s minusovým znaménkem. Člověk, který si zdánlivě supervýhodně koupil loni ojetý Taycan po klidně multimilionové ztrátě hodnoty, na něm dál tratil statisíce ročně, v průměru 291 tisíc Kč. To je brutální částka, je daleko nejvyšší ze všech aut na trhu a jediná přesahující hranici 10 tisíc dolarů. Přicházet s koupí ojetiny o skoro 25 tisíc měsíčně jen na ztrátě hodnoty je nevídaná věc. A i když je jasné, že Octavia Combi TDI není zrovna srovnatelné auto, sluší se dodat, že takový vůz za 4 roky a 100 tisíc km ztratí na hodnotě míň jako nový, než ztratí průměrný Taycan za rok a asi šestinový nájezd jako ojetý. Jestli tady existují nějaké úrovně propadu, pak elektrické Porsche je asi o 17 „levelů” jinde.

Výsledek je to o to pikantnější, že Porsche jako značka v úplně stejné statistice vůbec nefiguruje mezi těmi, jejichž vozy by průměrně meziročně na ceně ztratily. Jinými slovy, stejná data týkající se všech ostatních modelů značky (ač třeba i SUV na ceně tratí, pochopitelně) se stará o to, že ojetá Porsche meziročně na ceně v průměru dokonce rostou, a to hlavně díky modelu 911, růstu jeho cen v případě nových vozů atp. Taycan je navzdory tomu absolutně největším cenovým propadákem, který i relativně našel pouze jediného přemožitele v podobě Tesly Model S (-15,1 % vs. -14,1 %).

Že to je elektrickým pohonem a jeho limity, není nutné dodávat, Taycan je jinak dobré auto. V tomto kontextu nepřekvapí, jak mizerně si vede nový elektrický Macan, který i jako ryzí novinka sotva vyrovnává loňské, už relativně velmi nízké prodeje spalovacího předchůdce. A to je třeba se ptát, kolik aut zůstává u dealerů, i v české inzerci je jich vzhledem k celkovým prodejům spousta. Ani s tímto modelem bychom tedy ekonomickou sebevraždu neriskovali. Porsche už naštěstí ví, kde se stala chyba, napravit ji ale nebude jednoduché a už vůbec ne rychlé...

Taycanu v tomto směru nepomáhá nic, ani verze jako Cross Turismo. Nezájem o něj na poli ojetin dosahuje tak kritické hodnoty, že i jako ojetina z roku na rok ohromně ztrácí na hodnotě. Foto: Porsche

Zdroje: iSeeCars, Porsche

