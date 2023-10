Poslední lidový sporťák od VW je dnes horkým bazarovým tipem, potěší svými schopnostmi i velkým propadem ceny včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Žádné takové auto už skoro zaručeně znovu nevznikne - buď nebude nic, nebo přijde jen elektrický nástupce. Jakýsi Golf GTI junior v podobě Pola GTI je tak dnes lákavou nabídkou, když ho po pár letech koupíte slušné za nějakých 400 tisíc.

Ostré hatchbacky neboli hot hatche pro řadu lidí představovaly sen, na jehož splnění po několika letech šetření mohlo dojít. Nikoli jen díky relativně dosažitelným cenám, ale také s ohledem na podstatu těchto aut. Nešlo totiž o nic jiného než o běžný rodinný model, který byl ovšem výrobcem poněkud vybroušen. Dočkal se tedy výkonnějšího ústrojí, odpovídajícího podvozku i brzd, stejně jako agresivnějšího bodykitu. Praktičnost interiéru však nebyla narušena ani sportovními sedadly, zavazadelník pak nedoznal změny jediné. Podvozek pak obvykle zůstal naladěn tak, že nebránil každodennímu použití. Měli jste prostě jedno auto na všechno - od vožení dětí do školy až po blbnutí na oblíbené okresce.

Během několika málo let se nicméně výrobci rozhodli, že publikum o jeho sen připraví. Za vším lze hledat jen podvolení se politickému diktátu, neboť s hot hatchy je logicky kvůli jejich výkonnějšímu ústrojí spojeno i více emisí CO2. Něco takového se ovšem automobilkám nehodilo do krámu, proto vozy jako Volkswagen Golf GTI patřičně zdražily. Zatímco tedy ještě v roce 2013 vám na tento model stačilo 613 900 Kč, tedy dokonce menší suma než na běžný Golf 2,0 TDI 4Motion, dnes je situace diametrálně odlišná.

V případě zájmu o Golf GTI je totiž třeba u dealera vysázet na stůl alespoň 953 900 Kč, dražší jsou pak už jen verze Clubsport, GTD, GTE či R a R Performance. Není tak vlastně divu, že lidé začínají pošilhávat po menším Volkswagenu Polo, který je taktéž k dispozici i ve sportovním hávu. Ovšem ani v tomto případě již nelze počítat s lácí, místo toho tu máme ještě vyšší sumu než u Golfu před deseti lety. Za základ totiž dáte přinejmenším 797 700 Kč, výroční model slavící 25. jubileum je k mání dokonceod 845 900 Kč.

Pokud jste právě zalapali po dechu, vůbec se vám nedivíme. A nebudeme na vás ani koukat skrze prsty, pokud se před oficiálními showroomy otočíte na podpatku a zamíříte spíše do autobazarů. V nich lze totiž Polo GTI šesté generace pořídit od necelých 400 tisíc korun. Ani to pochopitelně není vyloženě nízká cena, na druhou stranu tu ale mluvíme o maximálně pět let starých kouscích, z nichž většina nemá na tachometru ani 100 tisíc najetých kilometrů. Vábení je tak nemalé, před koupí je ale třeba zpozornět.

Polo totiž nemá na kontě neprůstřelnou reputaci, naopak v TÜV Reportu v kategorii dvou- a tříletých aut jej s 5,5procentní poruchovostí nalezneme až na 74. místě. Pod hranici průměru se pak sice dostalo jen těsně, stále to však znamená, že problémů budete mít o trochu více než třeba u takového Volkswagenu T-Roc, který s 2,2procentní poruchovostí okupuje 5. příčku. Majitelé navíc vypověděli, že nejčastější problém, tedy selhání motoru, hlavně kvůli elektronice, je také nejdražším na opravu.

I když ovšem pohonná jednotka pracuje jak má, neměli byste ke koupi přistupovat s lehkovážností. Auta vyrobená do října 2018 mají totiž potíže s přezkou zadních pásů, stejně jako s ruční brzdou. Některé exempláře smontované mezi říjnem 2019 a únorem 2020 pak mohou dojet i na olej, jenž mohl kontaminovat posilovač brzd. Pokud tedy v motorovém prostoru spatříte mastné skvrny, raději dejte ruce pryč - vyměnit totiž dost možná bude třeba daleko větší počet komponentů.

Vše ostatní jsou již tradiční banality, za nimiž stojí hlavně dosavadní majitelé a jejich potomstvo, nikoliv automobilka. Obhlédnout tedy nezapomeňte kvůli škrábancům karoserii, litá kola a vnitřní plasty. V kabině pak zkontrolujte i čalounění, zda není potrhané, polité či počmárané. Tím jsme na konci, dodat lze jen to, že na oněch 400 000 Kč startují původní verze s motorem naladěným na 200 koní. S faceliftem z roku 2021 je pak spojen nárůst na 207 kobyl a zhruba 600 000 Kč.

V případě zájmu o Polo GTI neváhejte, po této generaci již žádné takové spalovací auto s logem VW nejspíš nedorazí. Dá se tak předpokládat, že i letos koupená ojetina bude při správné péči spíše růst než ztrácet na hodnotě. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

