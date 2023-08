Poslední pravověrné Audi A6 jako ojetina zaujme rychlým propadem hodnoty, neunikla mu ani jeho módní verze včera | Petr Prokopec

Němci přechází na elektromobilitu a vynechat z toho nechtějí ani auto, které pomalu nedává smysl s jiným než dieselovým motorem. O to zajímavější může být A6 jako ojetina, kterou v její stále aktuální generaci pořídit už dost levně, a to včetně verze Allroad.

Co spojuje Marcuse Duesmanna a Herberta Diesse? Oba svého času pracovali pro koncern Volkswagen, přičemž druhý zmíněný byl jeho šéfem, zatímco ten první měl na starosti značku Audi. Dnes však ani jednoho z manažerů na výplatní listině německé automobilky nenajdete, vaz jim zlomila přílišná touha po elektromobilitě. Na tu je ovšem zvědavá jen velmi malá část zákazníků, čemuž se při znalosti všech technických a ekonomických úskalí těchto aut nemůže nikdo divit.

Problém je to hlavně pro Audi, neboť bateriový pohon může zabít reputaci hned několika nadmíru úspěšných vozů značky, které s elektrickým pohonem nejsou s to rozumně fungovat už kvůli své velikosti, hmotnosti či typickému využití. Přesto na elektrický pohon přejdou, tedy pokud nikdo nezvrátí Duesmannovo rozhodnutí, že model A4 se spalovacím pohonem bude přejmenován na A5, zatímco v případě A6 dojde na změnu názvu na A7. Původní označení totiž budou určena pouze pro novinky s bateriovým pohonem. Automobilka pak sice nepoužije kritizovanou platformu MEB, ovšem ani v případě architektury PPE vlastně není oč stát.

Stejné základy má využít u svých menších sportovních modelů také Porsche, nicméně Boxster a Cayman nemají na kontě takové prodeje jako A4 či A6. Kromě toho je jen málokdo používá denně, zatímco dvojice čtyř kruhů pro to dosud byla jako zrozená. Firmy ji pak využívaly rovněž jako služební vozy, s čímž je logicky spojena velká porce kilometrů. Zvládne ale něco takového elektromobil? Odpověď se pochopitelně rýsuje sama, přičemž pozitivní být opravdu nemůže.

Pokud tedy toužíte po klasickém Audi A6, máte poslední šanci. Jakkoli to samozřejmě znamená, že v případě nového vozu je třeba sáhnout hlouběji do kapsy. Za sedan totiž dáte minimálně 1 510 900 Kč, zatímco kombík startuje o 67 tisíc korun výše. Pořídit si přitom můžete i jeho zvýšenou, dnes módní variantu Allroad, která již standardně počítá s pohonem všech kol Quattro. Ovšem toto provedení je již k mání od 1 797 900 Kč, přičemž v té chvíli můžete počítat s 204 dieselovými koňmi.

Mnohem zajímavější je situace na poli ojetých aut. I když totiž A6 Allroad bylo představeno až v roce 2019 a většina produkce tedy není ani tříletá, propad hodnoty je opravdu neskutečný. První kousky totiž v bazarech startují pod 700 tisíci korunami. Je pak sice pravdou, že nájezd v té chvíli neklesá pod 200 000 km, což odkazuje na ony služební vozy, nicméně i za předpokladu, že budete akceptovat pouze polovinu této porce, ceny přes milion korun nevyskočí.

Není to nicméně jediný důvod, proč ojeté A6 i jako Allroad působí lákavě. Aktuálně má totiž tento model na kontě pouze tři problémy, z nichž jeden se týká malé várky aut vyrobené mezi 1. červencem a 15. zářím 2020. Tyto vozy byly totiž osazené špatnými senzory, které neaktivují airbagy v případě nárazu. V případě produkce smontované od 1. srpna 2018 do 11. března 2020 je pak vadou špatné těsnění, díky kterému se do mild-hybridního systému může dostat vlhkost.

Co se týče čísla tři, to souvisí s panoramatickou střechou Sklo se totiž může oddělit od rámu, což nekoresponduje zrovna s enormní bezpečností. Vozy vyrobené mezi 16. červencem a 10. říjnem roku 2018 tak raději nechte zkontrolovat v autorizovaných servisech, které závadu případně rovnou odstraní. Což platí také o předchozích dvou. Zda za to budete muset platit, záleží mimo jiné také na záruce. Ta nebyla na všech trzích stejná, kromě věku na ní má vliv i nájezd.

Finální slovo můžeme dát kolegům, kteří proklepli provedení 50 TDI poprvé zaregistrované v únoru loňského roku. Od té doby vůz najel jen 11 400 km, s ničím jiným než se špičkovým stavem tedy nelze počítat. Původní majitel se navíc rozhodl, že na sobě nebude šetřit s výbavou. A co více, dokonce si i připlatil za prodlouženou záruku. Dá se tedy předpokládat, že v nejbližší době byste s vozem neměli mít jediný problém, za to je ale třeba zaplatit.

Než zmíníme konkrétní částku, jen dodáme, že výše uvedený start pod 700 000 Kč je spojen s onou základní variantou 40 TDI. Pokud vám ovšem 204 koní nestačí, lze zvolit dieselový třílitr naladěný na 231 (45 TDI), 286 (50 TDI) či dokonce 349 koní (55 TDI). Prostřední zmíněná verze startuje na 1 970 900 Kč a s výbavou, zárukou apod. jsme na 2,5 milionu jako nic. V případě ojetiny nabízené za 60 150 Eur (cca 1,45 mil. Kč) tu tedy máme opět obrovský pokles hodnoty.

A6 Allroad poslední generace je v bazarech k mání poměrně levně, navzdory nižšímu stáří či nájezdu. Je poslední šancí, jak se dostat k pravověrné A6 s motory schopnými obsloužit její typická využití. Foto: Audi

