Poslední rodinný obr od VW padl za oběť moderním trendům, v bazarech ale pořád láká poměrem praktičnosti a ceny včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Takové auto zřejmě už nikdo nikdy v Evropě nenabídne, ostatně mnozí ani netuší, že zůstalo v prodeji až do loňského roku. Dnes je s Sharanem coby novým vozem amen, svěžích ojetin je ale k dispozici pořád dost.

Když se v roce 1984 ukázal Renault Espace první generace, jen málokdo tušil, že Francouzi narazili na zlatou žílu. Během devadesátek se ale ukázalo, že zlaté valouny se válí doslova na ulici a stačí je sbírat. Své „prospektory“ poslali na trh pomalu všichni výrobci, Volkswagen nevyjímaje. Němci se tehdy uchýlili ke spolupráci s Fordem a Seatem, načež vzniklo trio Sharan, Galaxy a Alhambra. Jen sám lidový vůz přitom během patnáctiletého životního cyklu prodal téměř 670 tisíc exemplářů, načež nebylo nikterak překvapivé, že odklepnuta byla také druhá generace.

Sharan s označením 7N se na trh dostal v roce 2010, tedy v době, kdy i na starém kontinentu již začala být patrná stále větší obliba SUV. VW i tak dokázal zpočátku prodávat značné množství aut, v pozdějších letech ale i on padl za oběť moderním trendům. V roce 2021 tak Sharan zmizel z britského trhu, v říjnu 2022 pak Němci oznámili, že montáž v Portugalsku byla definitivně ukončena. S nástupcem se pak logicky nepočítá, v dnešní době by skutečně nové a na Evropu zaměřené MPV zavánělo šílenstvím.

Pokud vás tento rodinný obr s délkou 4 850 milimetrů a rozvorem 2 920 mm, s nímž je spojen obrovský vnitřní prostor, přesto láká, stačí zapomenout na návštěvu showroomu s novými vozy. Místo toho musíte do autobazarů, kde je i díky desetiletému životnímu cyklu nabídka opravdu bohatá. Než ovšem rozevřete peněženku, měli byste si uvědomit, že Sharan v nejnovějším TÜV Reportu ani zdaleka nezastává pozici, jakou by se VW chlubil - mezi dvou- a tříletými vozy je třetím nejhorším modelem vůbec.

Situace se nelepší ani v dalších kategoriích, pokaždé tu máme červená čísla a nemalou kritiku. Přes 15 procent majitelů si totiž na nějaký problém stěžovalo již během úvodních dvanácti měsíců vlastnictví. To je krajně neobvyklé, zvláště u značky, která se ráda opírá o tradiční německou kvalitu. S tou je nicméně u Sharanu možné počítat až po faceliftu, který se ukázal v roce 2015. Jakkoli ani poté byste neměli MPV vybírat naslepo, ale spíše ve společnosti odborníka.

Problémů je totiž skutečně celá řada, nejčastěji jde přitom o elektroniku. Lidé si ovšem nestěžují jen na příliš pomalou navigaci či nefunkční Bluetooth, nýbrž třeba i na dálkově ovládané boční posuvné dveře. Selhání je spojeno rovněž s klimatizací, předchozí majitelé a hlavně jejich ratolesti pak uvnitř povětšinou nadělali nemalou paseku. Znamená to, že počítat je třeba také se zašpiněným, potrhaným či poškrábaným interiérem. A také se škrábanci na kolech či karoserii.

Hlavně rané kousky dojíždějí rovněž na automatickou převodovku DSG, pozornost je ovšem třeba věnovat také motorovému prostoru. Docházet může jak na únik oleje, tak na ucpání filtru pevných částic u dieselových jednotek. Sharan tedy pro VW opravdu není skvělou vizitkou. Dobrou zprávou pro všechny zájemce je nicméně skutečnost, že existuje velké množství dílů z druhovýroby, jejichž ceny jsou nízké. Stejně tak snadno seženete i schopného mechanika s dílnou či garáží.

Volba je tedy na vás, my už jen dodáme ceny. A také pár slov od našich kolegů, kteří se proklepli černě nalakovaný exemplář poprvé zaregistrovaný v dubnu 2018. Od té doby vůz disponující dvoulitrovým turbodieselem najel 95 500 kilometrů, tedy ne zrovna málo, jak ostatně u MPV bývá zvykem. Požadovaná cena 25 500 Eur (cca 626 tisíc Kč) pak odpovídá podmínkám na trhu, starší či více ojeté kousky ovšem seženete již od nějakých 100 tisíc korun. Od asi 320 tisíc Kč pak můžete koukat po dieselech vyrobených po roce 2015 s nájezdem pod 150 tisíc km. To nezní neatraktivně, za takto praktické auto to není mnoho.

Sharan druhé generace není vnímán jako nejspolehlivější auto, i když doplácí také na své vysoké nájezdy. Dobrou zprávou je, že ceny náhradních dílů z druhovýroby jsou relativně nízké a lze je snadno sehnat. Stejně tak nebudete mít problém ani s nalezením dobrého mechanika mimo autorizovaný servis. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.