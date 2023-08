Reálně nejúspornější auta podle Němců jsou ódou na vozy z vrcholu dieselové éry, hybridy si ani neškrtly před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud bychom skutečně stáli na vrcholu evoluce aut a jejich provozní efektivity, jak je nám často předkládáno, v tomto žebříčku bychom stěží našli jakkoli starší vozy. Realitou ale je, že v něm najdeme skoro jen ty.

Probírali jsme to naposledy o víkendu, kdy jsme se otřeli o reálnou spotřebu nejméně 18 let starého Audi A2 v současném provozu. Ta z něj dělá jasně nejúspornější Audi historie, což je bizarní, uvážíme-li, jak moc se v posledních letech mluví o provozní efektivitě aut. A kam od začátku nového milénia pokročil vývoj.

Auta se spalovacími motory dnes skutečně mohou být mnohem efektivnější než kdy dříve, ale nejsou, neboť přirozená evoluce byla „odkloněna” v mezích politických požadavků. Jako lepší řešení jsou nám dnes předkládány hybridní modely, kde se část spotřeby energie snadno vytratí v „elektrickém nic”, popř. elektromobily, kde už zůstane jen „nic”. Má to ale něco společného s realitou? Už podle výše zmíněného nikoli a data kolegů z německého Auto Bildu to jen potvrzují.

Kolegové ročně testují zhruba 300 aut, z nichž u každého vyzkouší reálnou spotřebu aut v jasně definovaném cyklu ve skutečném provozu. Jezdí se tedy neustále po tomtéž 155kilometrovém okruhu, kdy 61 km připadá na okresky, 40 na město a 54 na dálnici. A zatímco v prvních dvou oblastech je dodržován rychlostní limit, na Autobahnu mohou řidiči po 20 kilometrů jet naplno.

Při testu na počátku dochází k naplnění palivové nádrže až po okraj, zatímco po dojezdu do cíle je měřen úbytek. Jakmile přitom dochází k výraznému rozdílu mezi údajem na palubním počítači a skutečnou hodnotou, dochází k opakování testu. Během něj jsou pokaždé zapnutá světla a klimatizace nastavena na příjemných 21 stupňů Celsia. V podstatě tak jedinou variabilní veličinou je venkovní teplota, jejíž vliv je zohledněn v závěrečném hodnocení. Právě tak je možné dát vedle sebe spotřebu bezpočtu různých aut říci, které si reálně vede nejlépe.

Tak vzniká pravidelně aktualizovaný přehled nejúspornějších modelů všech tříd, který bere v potaz všechny kdy testované vozy. Může se v nich tedy objevit klidně Trabant, kdyby si to zasloužil, ten v něm ale nenajdeme. Stejně tak v něm ale nenajdeme prakticky žádnou žhavou novinku, z posledních let je tu pak jen dvojice SUV, která už vzhledem ke své „módnosti” zažívají stále slušný vývoj i z hlediska provozní efektivity a nemají srovnatelné předchůdce. Ale jinak?

Tento přehled je ódou na vozy z vrcholu dieselové éry, nejčastějšími premianty jsou modely, jejichž morální stáří sahá kamsi do první poloviny minulé dekády, kdy si automobilky hrály právě s reálnou efektivitou naftových modelů. A ty jsou dodnes reálně nejúspornější - auta jako Renault Clio Grandtour dCi 90 (reálná spotřeba 4,3 l/100 km), Mercedes-Benz A180 CDI (4,6 l/100 km), Audi A6 2,0 TDI ultra (5,4 l) nebo Mercedes-Benz B180d (5,0 l) nenachází sobě rovného. Najde se i jedna benzinová škodovka a dvě zmíněná, moderní SUV. Ale jinak?

Hybridy si v tomto přehledu ani neškrtly, vidět můžeme jen Kiu Niro 1,6 GDI PHEV jako krále pro ně vytvořené kategorie. Ale koho ohromí dosažená průměrná spotřeba 5,8 l/100 km? Není to špatný výsledek, ale je to absolutní vrchol potravního řetězce v případě a přesto horší výsledek než u spousty dieselů pomalu z dávnověku. Neříká to o současnosti něco? Zvlášť když dodáme, že v technických parametrech tohoto hybridu svítí spotřeba 1,3 litru benzinu na 100 km?

Reálně nejúspornější auta podle testů Auto Bildu v běžném provozu k srpnu 2023

Mini auta

Škoda Citigo 1,0 MPI Green tec Active (60 koní, benzin)

Udávaná spotřeba paliva: 4,1 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,4 l/100 km

Malá auta

Renault Clio Grand Tour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 3,6 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,3 l/100 km

Auta nižší střední třídy

Mercedes A 180 CDI BlueEfficiency Edition Style (109 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 3,6 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,6 l/100 km

Auta střední třídy

BMW 320d Efficient Dynamic Edition (163 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,1 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,6 l/100 km

Auta vyšší střední třídy

Audi A6 2,0 TDI ultra S tronic (190 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,2 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 5,4 l/100 km

Auta luxusní třídy

Audi A7 3,0 TDI ultra S tronic (218 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,7 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 6,7 l/100 km

Kompaktní SUV

VW T-Cross 1,6 TDI SCR Life (95 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,2 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,9 l/100 km

Středně velká SUV

Mercedes GLC 250d 4Matic Coupé (204 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 6,2 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 6,5 l/100 km

MPV

Mercedes B 180 d (109 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,1 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 5,0 l/100 km

Plug-in hybridy

Kia Niro 1,6 GDI PHEV Spirit (183 koní, benzinový dobíjecí hybrid)

Udávaná spotřeba paliva: 1,3 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 5,8 l/100 km

Přehled reálně nejúspornějších aut v běžném provozu je defilé starších dieselů. Patří mezi ně i Renault Clio kombi dCi 90... Foto: Renault



...Mercedes A 180 CDI... Foto: Mercedes-Benz



...nebo BMW 320d F30 v provedení EfficientDynamics Edition. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

