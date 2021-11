Přehlížené praktické ojetiny, které i v době hladu po bazarových autech koupíte levně před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Nových aut je málo, a tak jsou i ta ojetá drahá a špatně dostupná. Ne však všechna. Existují vozy, které nejsou pro většinu lidí atraktivní, ať už mohou být praktické jakkoli. Mezi takové patří MPV, tato koupíte pod 200 tisíc, ač nemusí mít najeto ani 100 000 km.

Vozy kategorie MPV dnes nejsou zdaleka tak oblíbené, jako tomu bylo ještě před několika málo lety. Přednost u zákazníků místo nich nyní mají SUV všeho druhu, jakkoli povětšinou nabízí méně užitné hodnoty. Nicméně jejich vzhled je přitažlivější, což si výrobci uvědomují. I proto právě na těchto modelech vydělávají nejvíce peněz. A nejenom oni, s nemalými zisky operují i majitelé autobazarů. To ovšem znamená, že i dnes, tedy v době nedostatku ojetin, můžete mít dobré auto za zajímavou cenu bez dlouhého čekání na ten správný kus.

My si dnes posvítíme hned na tři zástupce skomírajícího segmentu, z nichž zejména jeden lze považovat za opravdu divokou kartu. Asi jen málokdo ví, že svého času se i na starém kontinentu nabízelo Mitsubishi Grandis. To se natáhlo na 4 755 milimetrů do délky, díky čemuž je delší než třeba Ford Galaxy, a to o podstatných 10 cm. Na MPV je nicméně zároveň relativně nízké, působit tak může skoro až sportovním dojmem. Tři řady sedadel (či při sklopení druhých dvou až 1 545 litrů) však pobere jako nic.

Japonci tento model nabízeli s 2,4litrovým čtyřválcem, jenž vás vyjde relativně levně na pořízení, ovšem jeho spotřeba je vyšší. Proto se doporučuje sáhnout spíše po dvoulitrovém turbodieselu, který je úspornější. Obě pohonné jednotky pak nemají problém s trvanlivostí, stejně jako samotný vůz. Nicméně i tak prověřte zejména kabinu, která mohla zažít pořádné dětské týrání. A s ohledem na ukončení výroby v roce 2011 počítejte i s možnou korozí, stejně jako s nutnou výměnou brzd, výfuku a světel.

Tím se můžeme přesunout k Fordu C-Max, který je ještě spolehlivější. I když také v tomto případě se raději rovnou připravte na koupi výfuku, pokud to již neudělal dosavadní majitel. Kromě toho má druhá generace vyráběná od roku 2011 potíže s převodovkami, spojkou a setrvačníkem. Pružiny a tlumiče jsou ovšem chváleny, stejně jako dvoulitrový turbodiesel, který je výkonnější než jedna-pětka. Volit pak můžete mezi základním pětimístným provedením a sedmimístnou varianou Grand C-Max.

Stejně tak ovšem nakonec můžete sáhnout po Renaultu Grand Scénic, který stejně jako zástupce modrého oválu vychází z pětimístného provedení. Je nicméně třeba počítat s tím, že jakkoliv tu máme nadmíru komfortní model, z celé této trojice je francouzské MPV nejproblematičtější. Pochází totiž z doby, kdy byly u Francouzů problémy s elektronikou skoro na denním pořádku. Rozlomit se může také brzdový pedál, zatímco samotné kotouče i destičky podléhají rychlé zkáze.

U zavěšení můžete počítat s dvojnásobkem problémů oproti konkurenci, světla přitom budou zralá na výměnu pomalu stoprocentně. A aby toho nebylo málo, pak také francouzské motory trápí únik oleje. Na druhou stranu, k výfuku se až tak moc sklánět nemusíte. Tím pro dnešek skončíme, dodat již můžeme jen ceny. Ty ve všech případech startuje výrazně pod 200 tisíci korun, a to přesto, že některé exempláře nemusí mít najeto ani 100 000 km. Skutečně zajímavé vozy s poměru výkonu a ceny, jen se musíte smířit s tím, že v nich nebudete „in”.

Pokud toužíte po levné ojetině, na kterou navíc nechcete čekat, pak mohou být Mitsubishi Grandis, Ford C-Max a Renault Grand Scenic tím pravým ořechovým. Jen je třeba počítat s tím, že hlavně francouzský zástupce je spojen s řadou problémů, které jej v rámci TÜV Reportu řadí do podprůměru. Foto: Automobilky

Inspirce: Autoweek

